UE pregătește o strategie de interzicere a fumatului, care va lovi din plin consumatorii de tutun și de țigări electronice

UE desfășoară cea mai amplă reformă a impozitării tutunului din ultimul deceniu. Propunerea de Directivă privind impozitarea tutunului (TTD) majorează taxele pe țigări și introduce taxe pe țigările electronice, produsele din tutun încălzite și plicurile cu nicotină. După ce Parlamentul și-a respins poziția, negocierile din cadrul Consiliului continuă.

În cadrul evaluării cadrului de control al tutunului, Comisia Europeană a analizat legislația actuală privind tutunul și a constatat că, deși normele mai vechi au reușit să reducă consumul de țigări tradiționale, acestea sunt acum complet depășite și nu reușesc să oprească o creștere masivă a marketingului digital și a produselor noi cu nicotină.

Ca urmare, Comisia a propus o revizuire a Directivei privind impozitarea tutunului (TTD) pentru a implementa noi norme și a reduce consumul de tutun. Aceasta se află încă în curs de negociere, după ce Parlamentul nu a reușit să adopte o poziție oficială în iunie 2026, lăsând decizia finală în seama Consiliului Uniunii Europene, unde este necesar un acord unanim între statele membre, informează Euronews.

Aproximativ unul din patru europeni încă fumează sau consumă tutun în mod regulat. Iar problema devine din ce în ce mai urgentă în rândul tinerilor, datele arătând că peste 11 la sută dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani consumă acum în mod regulat tutun sau alternative la nicotină la modă, precum țigările electronice de unică folosință aromatizate.

„UE continuă să înregistreze anual aproximativ 700.000 de decese legate de tutun. Acesta rămâne una dintre principalele cauze evitabile de cancer și boli cardiovasculare. Din perspectiva sănătății publice, taxele mai mici subvenționează efectiv consumul unui produs care ucide până la jumătate dintre consumatorii pe termen lung atunci când este utilizat conform destinației", a declarat pentru Euronews profesorul Martin McKee, consilier strategic la Asociația Europeană pentru Sănătate Publică.

În UE se vând anual 300 de miliarde de țigări; 24% dintre europeni fumează, rata fiind mai mare în rândul bărbaților decât al femeilor. Această piață de consum masivă este susținută la nivel intern, întrucât fabricile europene produc peste 220 de miliarde de țigări în fiecare an pentru a satisface cererea.

Cine fumează cel mai mult? Datele Eurostat arată că procentul variază de la doar 8% în Suedia până la 37% în Bulgaria. Disparitățile regionale sunt deosebit de vizibile în rândul bărbaților, aproape jumătate dintre bărbații din Bulgaria (49%) și Letonia (48%) fumând în mod regulat, comparativ cu mai puțin de 10% în Suedia.

În rândul femeilor, cea mai mare rată de consum se înregistrează în Grecia, cu 32%, în timp ce Suedia raportează din nou cea mai mică rată, de 8%. Țările din Europa de Sud și de Est raportează în mod constant cele mai ridicate rate de consum de tutun, Croația și Grecia menținând rate generale de fumat de peste 35%. Țările din Europa de Vest și de Nord, precum Țările de Jos și Danemarca, au redus consumul la 11%, respectiv 14%.

Fumatul exercită o presiune enormă asupra sistemelor de sănătate. Expunerea cronică la tutun și nicotină duce la milioane de internări spitalicești care ar putea fi evitate în fiecare an, din cauza insuficienței respiratorii, a accidentelor vasculare cerebrale și a bolilor cardiace ischemice. Tratarea acestor boli cardiovasculare pe termen lung și a bolilor pulmonare obstructive cronice consumă anual aproximativ 25 de miliarde de euro direct din bugetele publice de sănătate.

„Chiar și o întârziere de câțiva ani în adoptarea măsurilor majore de combatere a tutunului se traduce, în timp, în milioane de fumători suplimentari, boli și decese care ar fi putut fi prevenite", a avertizat McKee.

Consumul de tutun tradițional atinge nivelul maxim în rândul cetățenilor cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani. Cu toate acestea, piața se schimbă pe măsură ce generațiile mai tinere se îndepărtează de țigările tradiționale și se orientează către alte produse.

Printre acestea se numără țigările electronice sau vaporizatoarele (care încălzesc un lichid cu nicotină și arome, transformându-l într-un aerosol inhalabil) și produsele din tutun încălzit, precum IQOS, care încălzesc tutunul prelucrat fără a-l arde. Pungile cu nicotină eliberează nicotină pe cale orală, fără a conține frunze de tutun.

Autoritățile din domeniul sănătății consideră că aceste produse sunt mai puțin nocive decât țigările convenționale, dar nu sunt lipsite de riscuri. Studiile realizate de mai multe organizații din domeniul sănătății au identificat substanțe potențial nocive, printre care formaldehida, acetaldehida și acroleina, în timp ce nicotina în sine rămâne extrem de dependență. Experții în sănătate publică avertizează, de asemenea, că expunerea la nicotină în timpul adolescenței poate afecta dezvoltarea creierului și poate crește riscul de dependență pe termen lung.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 11,6% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani din regiunea europeană consumă aceste produse. „Marketingul și designul produselor sunt factori importanți. Printre caracteristicile comune se numără aromele atractive pentru tinerii consumatori, promovarea intensă pe rețelele sociale, asocierea cu un anumit stil de viață, afirmațiile că produsele sunt moderne, mai curate sau mai sigure, precum și designul discret, ușor de ascuns", a declarat McKee.

UE dorește să creeze o „generație fără tutun" până în 2040, în care mai puțin de 5% din populație să fumeze. Aceasta este o piatră de temelie a Planului european de combatere a cancerului. Însă Bruxelles-ul nu dispune de autoritatea necesară pentru a impune o interdicție generală a fumatului, deoarece politica în domeniul sănătății rămâne un drept suveran al statelor membre. În schimb, UE își poate folosi competențele fiscale și de reglementare pentru a stabili modul în care tutunul este vândut și promovat pe teritoriul blocului.

În ultimul deceniu, UE a pus în aplicare mai multe legi de referință. Directiva privind produsele din tutun din 2014 (TPD II) a impus avertismente grafice care să acopere 65% din suprafața pachetelor și a limitat concentrația de nicotină din țigările electronice la 20 mg/ml. Directiva privind publicitatea la tutun (2003) a interzis publicitatea la tutun, iar Directiva 2001/37/CE a interzis complet utilizarea unor descrieri înșelătoare ale produselor, precum „light", „mild" sau „cu conținut redus de gudron", obligând producătorii să inscripționeze avertismente de sănătate clare, în alb-negru, pe toate pachetele de țigări.

Evaluarea Cadrului de control al tutunului a constatat că aceste măsuri au avut succes în reducerea ratei fumatului tradițional, care a scăzut de la 28% la 24% în rândul adulților. Cu toate acestea, evaluarea avertizează că aceste legi mai vechi au lăsat lacune majore care au permis alternativelor de nicotină de înaltă tehnologie, precum produsele inovatoare, să se dezvolte fără a fi reglementate.

Revizuirea propusă de Comisie a Directivei privind impozitarea tutunului urmărește să scumpească semnificativ produsele din tutun și cu nicotină prin majorarea accizelor minime în întreaga UE. De exemplu, aceasta vizează o creștere dramatică de 139% a accizelor minime pentru țigările standard, ceea ce va determina o creștere imediată a prețului de vânzare cu amănuntul de referință.

De asemenea, stabilește pentru prima dată accize minime obligatorii la nivelul UE pentru țigările electronice, tutunul încălzit și plicurile cu nicotină și include frunzele de tutun brut în sistemul electronic de urmărire al UE pentru a elimina piețele negre subterane și evaziunea fiscală transfrontalieră.

Comisia a prezentat propunerea în iulie 2025. În iunie 2026, însă, Parlamentul European și-a respins propriul raport consultativ privind acest dosar, după ce grupurile politice de pe întreg spectrul politic au votat împotriva unui text de compromis puternic modificat. Deoarece legislația fiscală urmează procedura legislativă specială a UE, avizul Parlamentului nu este obligatoriu. Prin urmare, propunerea rămâne în discuție în cadrul Consiliului Uniunii Europene, unde este necesară aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre înainte ca aceasta să poată intra în vigoare.

„Mulți oameni cred că Parlamentul European decide viitoarele cote ale accizelor. Nu este așa. Noi emitem un aviz care nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Consiliu", a declarat eurodeputatul Tomas Kubin din grupul „Patriots for Europe", raportorul raportului.

Deși Parlamentul nu a reușit să adopte o poziție oficială, procesul legislativ continuă, deoarece chestiunile fiscale sunt decise de Consiliu în cadrul procedurii de consultare a UE.

În paralel, țările pun în aplicare interdicții naționale pe teritoriul propriu. Belgia a devenit prima țară din UE care a interzis vânzarea țigărilor electronice de unică folosință. Franța a urmat acest exemplu, adoptând propria interdicție privind țigările electronice de unică folosință, alături de o legislație strictă care interzice fumatul în parcurile publice, pe plaje și în zonele școlare. Țările de Jos au aplicat una dintre cele mai stricte interdicții privind aromele din Europa, interzicând complet toate lichidele pentru țigări electronice, cu excepția celor cu profil de tutun de bază, elaborând în același timp legi pentru a ridica vârsta legală de achiziționare a nicotinei de la 18 la 21 de ani.

Dacă va fi adoptată, directiva revizuită ar exercita o presiune enormă asupra companiilor producătoare de tutun, vizând profiturile acestora. Industria rămâne un gigant economic în Europa, cu vânzări anuale totale care ating aproximativ 130 de miliarde de euro la nivelul întregului bloc. Companii precum Philip Morris International și British American Tobacco s-ar confrunta cu o amenințare directă la adresa modelelor lor de afaceri, odată cu introducerea de către UE a acestor noi taxe minime.

Din punct de vedere logistic, producătorii nu vor mai putea folosi produsele inovatoare ca „portițe" fiscale pentru a compensa scăderea veniturilor din vânzarea țigărilor tradiționale. În plus, includerea tutunului brut în sistemul electronic de urmărire al UE va obliga companiile să se supună unor audituri stricte ale lanțului de aprovizionare, ceea ce le va crește costurile administrative și operaționale.

Dacă propunerea va fi aprobată în cele din urmă de toate statele membre, consumatorii europeni ar observa schimbări semnificative atât în ceea ce privește prețurile, cât și disponibilitatea produselor cu nicotină.

Restricțiile privind spațiile publice se înăspresc, de asemenea, în mai multe state membre prin legislație națională separată. Belgia, Franța și Țările de Jos au introdus deja reguli mai stricte privind vapingul și fumatul în locurile publice. Dacă TTD revizuit va fi adoptat în cele din urmă, fumătorii din întreaga UE s-ar confrunta, de asemenea, cu prețuri semnificativ mai mari pentru țigări și pentru many alternative cu nicotină.