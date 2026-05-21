Distrugătorul pe care Planul îl așteaptă, 250 de dosare active ale FBI-ului și numele pe care Peter Thiel l-a văzut la Stanford.

Autor: Dr. Heather Lynn

Acest articol descrie mecanismele de recrutare ale unei rețele transnaționale care face în prezent obiectul unei anchete federale active în Statele Unite, Canada, Regatul Unit și Europa continentală. Subiectul include exploatarea copiilor, incitarea la automutilare și linia doctrinară care a generat aceste cazuri. Fiecare afirmație are la bază surse din literatura de specialitate publicată și din dosarele autorităților de aplicare a legii. Se recomandă prudență. Cititorilor afectați personal de oricare dintre aceste aspecte li se recomandă să parcurgă articolul cu moderație. Resursele privind siguranța publică sunt enumerate în nota de final.

Recrutarea are loc pe platformele pe care părinții le asociază cu siguranța copiilor lor: Roblox, Minecraft, forumuri de jocuri. Grupurile de hashtag-uri de pe Instagram unde adolescenții cu tulburări alimentare și tendințe de automutilare se găsesc unii pe alții și găsesc, de asemenea, persoanele care îi vânează. Contactul începe ca o prietenie plină de compasiune în cadrul comunității online existente a copilului. Încrederea se dezvoltă pe parcursul a câteva săptămâni. Se solicită o primă imagine explicită. Odată ce imaginea există, există și pârghia. Urmează următoarea cerere.

Există un nume pentru semnul pe care abuzatorii îi instruiesc pe copiii victime să și-l lase pe propriile corpuri. Semnul se numește „semnul tăieturii". Copiilor li se spune să-și graveze pe piele numele online al abuzatorului, numărul 764 sau un sigiliu satanic, să fotografieze rana și să trimită imaginea înapoi. Semnul tăieturii semnifică proprietate. Odată ce un copil a produs unul, cererile care urmează nu au limite. Animalele sunt ucise în fața camerei. Sinuciderea este încurajată în transmisiunile live. Imaginile circulă înapoi prin canalele care le-au produs, unde sunt numite „gore" și unde sunt folosite pentru a pregăti și a desensibiliza următoarea serie de copii care intră pe platformă. FBI-ul a documentat procesul de ademenire în avizul său privind sextorțiunea din septembrie 2023; Shawn Boburg și Chris Dehghanpoor au reconstituit fondarea grupului pentru Washington Post în septembrie 2024; iar Tanya Mehra și Loes Hartgers au compilat înregistrările interjurisdicționale în nota de politică ICCT din 2025, Fury and Void.

FBI-ul a deschis ancheta oficială în 2023. Până în mai 2025, Biroul a confirmat aproximativ 250 de anchete active asupra unor persoane afiliate grupului doar în Statele Unite. Centrul de Combatere a Terorismului de la West Point a publicat analiza sa privind 764 și afiliații săi. Coordonatorul național olandez pentru combaterea terorismului și securitate a denumit categoria. Poliția Regală Canadiană a emis avertismente publice. Unitatea belgiană de coordonare pentru analiza amenințărilor a adăugat membri în baza sa de date privind terorismul. Instanțele federale din Statele Unite au început să condamne figuri de rang înalt la pedepse de zeci de ani. Fiecare serviciu de informații occidental care acordă atenție acestui material l-a numit acum public o amenințare transnațională (Mehra și Hartgers, ICCT 2025; NCTV Olanda, iunie 2025; Raportul Europol privind situația și tendințele terorismului 2025; avizul RCMP din august 2024; ASIO decembrie 2024).

Grupul se numește 764. A fost fondat în 2020 de un adolescent de șaisprezece ani dintr-un orășel din Texas, pe nume Bradley Cadenhead, care ispășește în prezent o pedeapsă de optzeci de ani la Unitatea Allred a Departamentului de Justiție Penală din Texas. Cadenhead nu a conceput doctrina pe care se bazează 764. El a preluat-o din reziduurile estetice și ideologice ale unei formațiuni mai vechi care funcționa de patruzeci de ani înainte ca el să pună mâna pe o tastatură. Omul care a sintetizat acea doctrină mai veche în anii 1970 era o figură importantă a mișcării neonaziste britanice clandestine, scriind din Welsh Marches sub un pseudonim. Figura pentru care doctrina sa pregătește calea are un nume specific. Numele este Vindex.

Distrugătorul pe care același Plan îl pregătește în paralel, într-un vocabular diferit, într-o populație-purtătoare diferită, pe același calendar, formează cele două fețe ale unei singure coregrafii. Unificatorul are nevoie de un Distrugător împotriva căruia să se ridice. Distrugătorul are nevoie de Unificator ca țintă pe care sosirea sa ar trebui să o justifice. Ambele audiențe sunt antrenate să recunoască figura care le-a fost atribuită în același moment. Documentele identifică acel moment ca fiind între 2029 și 2032.

Acest articol parcurge numele istoric pe care doctrina distrugătorului l-a ales pentru figura sa așteptată și ce a purtat acel nume în teologia politică occidentală timp de două mii de ani, linia genealogică care a produs 764 de la originile sale în hitlerismul ezoteric postbelic, înregistrarea a ceea ce grupul a făcut de fapt copiilor ale căror nume se află acum în documentele judiciare și curentul filosofic paralel care a produs aceeași structură teologică în interiorul industriei tehnologice contemporane.

Romanul Vindex

În martie anul 68, Gaius Julius Vindex, senatorul roman care ocupa funcția de legat imperial al provinciei Gallia Lugdunensis, a convocat o adunare a magnaților galici și a ridicat steagul revoltei împotriva împăratului Nero. Era un om de descendență regală aquitaniană și un fost pretor, o figură de rang înalt în aristocrația administrativă romană. El a susținut, la început, că are o sută de mii de oameni sub arme (Brunt 1959, 531-533, bazându-se pe Cassius Dio LXIII.22 și Plutarh, Galba 4-5).

Cifrele erau exagerate. Tot restul legat de momentul politic era extrem de grav. Imitarea lui Alexandru cel Mare de către Nero, spectacolele sale teatrale, execuția senatorilor și a aristocraților, uciderea mamei sale, jefuirea provinciilor pentru a-și finanța extravaganțele, îi alienaseră pe senatori și o parte semnificativă a administrației provinciale. Vindex îi sondase pe ceilalți guvernatori înainte de a acționa. Majoritatea dintre ei i-au trimis lui Nero vești despre trădarea sa. Doar Galba, guvernatorul Hispaniei Tarraconensis, i s-a alăturat (Brunt 1959, 532, citând pe Suetonius, Galba 9-10).

Vindex a mărșăluit spre valea Ronului. Legiunile de pe Rin, sub comanda lui Verginius Rufus, au mărșăluit pentru a-l întâmpina. Cele două armate s-au confruntat lângă Vesontio, actualul Besançon, la sfârșitul lunii mai. Fie că Verginius și Vindex au purtat discuții înainte de bătălie, așa cum relatează Cassius Dio, fie că bătălia s-a dat fără ca comandanții romani să o fi intenționat pe deplin, așa cum au susținut unii cercetători moderni, rezultatul a fost același. Forțele galice au fost anihilate. Vindex s-a sinucis pe câmpul de luptă (Brunt 1959, 537, bazându-se pe Tacitus, Istorii I.51, Dio LXIII.24 și Plutarh, Galba 6).

Revolta a eșuat din punct de vedere militar. Cascada de evenimente pe care a declanșat-o a pus capăt dinastiei iulio-claudiene în câteva săptămâni. Galba a mărșăluit din Spania. Garda Pretoriană s-a întors împotriva lui Nero. Senatul l-a declarat dușman public. Nero s-a sinucis pe 9 iunie. A urmat Anul celor Patru Împărați, care s-a încheiat abia când Vespasian și-a consolidat puterea în 69. Omul care a pus în mișcare cascada de evenimente era deja mort de două luni la acea dată. Verdictul istoricului, așa cum l-a formulat Pliniu cel Bătrân în Istoria naturală, a fost că Vindex a fost adsertor ille a Nerone libertatis, „acel eliberator al libertății de sub Nero" (XX.160, citat în Brunt 1959, 539).

Clasicistul de la Oxford, P. A. Brunt, în articolul fundamental din 1959 despre revoltă, a rezumat conținutul politic astfel: „Vindex s-a ridicat pentru a pune capăt opresiunii, nu doar a clasei senatoriale din care făcea parte, ci a tuturor supușilor Romei. La fel ca Gordienii în 238, el a pierit, dar cauza sa a triumfat, pentru că nu se ridicase împotriva Romei, ci împotriva lui Nero" (Brunt 1959, 531). Revolta a avut o intenție corectivă. El a înlăturat corupția care pusese stăpânire pe ordine, lăsând însă ordinea însăși intactă.

Această distincție reprezintă întreaga încărcătură pe care cuvântul o poartă de două mii de ani.

Substantivul latin vindex provine de la vim dicere, „a declara forța" sau „a afirma prin forță". Înseamnă răzbunător, reclamant, protector, campion. În dreptul roman, mai precis, un vindex era o terță parte care intervenea în procedurile judiciare în numele unui inculpat, garantând împotriva folosirii arbitrare a forței de către acuzator. Vindexul juridic a rupt un lanț de coerciție unilaterală prin introducerea unei contraforțe legitime în procedură. Cuvântul, la originea sa, denumește violența justificată în numele celui nedreptățit.

Seneca, scriind cu doi ani înainte de revoltă, l-a deosebit pe Hercule de Alexandru exact în acești termeni. Hercule era, în cuvintele lui Seneca, malorum hostis, bonorum vindex, terrarum marisque pacator, dușmanul răului, răzbunătorul binelui, pacificatorul pământului și al mării. Alexandru, în schimb, era un pueritia latro gentiumque vastator, un bandit încă din copilărie, un distrugător de națiuni. Figura lui Hercule apare pe monedele autorizate de Vindex în timpul revoltei sale. Propaganda era explicită. Omul care mărșăluia împotriva lui Nero se înțelegea pe sine, și era înțeles de istoricii săi, ca ocupând locul structural pe care Seneca îl definise pentru Hercule (Brunt 1959, 547, citând Seneca, De Beneficiis I.13).

Cuvântul și-a păstrat această încărcătură pe parcursul perioadelor medievale și moderne timpurii. Tradiția apocaliptică creștină l-a preluat sub forma vindex sanguinis, răzbunătorul sângelui, aplicat lui Hristos cel care se întoarce în comentariile patristice și medievale la Apocalipsa. Cel mai important text din viața de apoi politico-teologică a cuvântului este Vindiciae contra tyrannos, „Apărări împotriva tiranilor", publicat în 1579 sub pseudonimul Stephanus Junius Brutus Celtul. Autorul a fost, aproape sigur, teoreticianul huguenot Philippe Duplessis-Mornay, care a scris în urma Masacrului de Sfântul Bartolomeu din 1572.

„Vindiciae" este unul dintre textele fondatoare ale tradiției protestante de rezistență. Aceasta susține că supușii au datoria religioasă de a se opune tiranilor care încalcă legea divină și că această datorie revine în primul rând magistraților de rang inferior, „vindicatorii", a căror intervenție împotriva puterii suverane ilegale constituie ea însăși un act de fidelitate față de legea superioară. Această doctrină se propagă prin gândirea politică europeană în tradiția revoluționară americană. Dreptul la rezistență legitimă împotriva tiraniei, care străbate Declarația de Independență, are tradiția vindexului în sânge.

Până în momentul în care tradiția militantă pe care urmează să o descriu preia cuvântul la începutul anilor 1980, acesta poartă această povară de două mii de ani. Răzbunătorul care distruge în mod legitim. Campionul a cărui violență este justificată deoarece ordinea pe care o atacă și-a pierdut dreptul de a exista, și a cărui acțiune apără legea morală împotriva tiranului care a încălcat-o.

Nimic din acest cuvânt nu este nevinovat. Operatorii l-au ales din același motiv pentru care își aleg întregul vocabular. Cuvântul face treaba de recrutare deoarece este deja încărcat de semnificație.

Un lucru de remarcat înainte de a continua. Vindex cel istoric și-a pierdut bătălia. Legiunile de pe Rin i-au făcut bucăți cavaleria galică și el și-a curmat viața pe câmpul de luptă de la Vesontio. Cascada care l-a doborât pe Nero a continuat fără el. Operatorii militanți din anii 1980, când au ales numele lui pentru distrugătorul lor mult așteptat, au numit figura după un om care a murit eșuând. Numele pe care l-au ales aparținea unui senator a cărui acțiune a justificat o revendicare morală care a supraviețuit propriului său deces cu două mii de ani. Doctrina este consecventă în acest punct. Literatura despre 764 și despre M.K.Y. documentează faptul că participanții nu se așteaptă la vieți lungi. Figurile care produc răul pe agenda federală urmează modelul prototipului, acționând în așteptarea faptului că ceea ce ajută să înceapă va continua fără ei.

Teosofia, Hitlerismul ezoteric și Ordinul celor Nouă Unghiuri

Steagul Ordinului celor Nouă Unghiuri, ordinul satanic și neonazist britanic al cărui text din 1984, Vindex: Destiny of the West, a dat figurii distrugătorului numele său de lucru.

Câteva cuvinte despre teosofie pentru cititorii care nu sunt familiarizați cu termenul. Teosofia este sistemul de sinteză fondat de Helena Petrovna Blavatsky și Henry Steel Olcott la New York în 1875. Cuvântul provine din grecescul theosophia, care înseamnă înțelepciune despre zei sau înțelepciune divină. Blavatsky susținea că tradițiile religioase ale lumii erau expresii superficiale ale unei singure surse ezoterice subiacente și că această sursă putea fi reconstituită de un savant dispus să facă munca comparativă. Cele două cărți majore ale sale, Isis Unveiled (1877) și The Secret Doctrine (1888), sunt textele fundamentale. Societatea Teosofică pe care a cofondat-o există și astăzi, iar descendenții săi instituționali includ Lucis Trust, Societatea Antroposofică a lui Rudolf Steiner, Fundația Krishnamurti și zeci de alte organizații al căror vocabular este încă folosit de mișcarea contemporană New Age. Din afara studiului academic al religiei, teosofia pare marginală. În cadrul acestui domeniu, ea este fundamentul pe care s-a construit o mare parte din spiritualitatea alternativă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și al secolului al XX-lea.

Doctrina militantă Vindex își are originea în această sinteză teosofică. Lucis Trust, fondată în 1922 de Alice și Foster Bailey sub numele de Lucifer Publishing Company, este unul dintre canalele acestei descendențe. Tradiția distrugătorului este un altul. Ambele funcționează pe același șasiu metafizic.

Șasiul este doctrina eonilor. Cosmologia lui Blavatsky susține că istoria se desfășoară prin mari cicluri, fiecare guvernat de o forță prezidantă, fiecare sfârșind într-o tranziție care este simultan distructivă și revelatoare. Kali Yuga, epoca de fier a cosmologiei hinduse, este eonul activ acum și se apropie de sfârșit. Ceea ce urmează este un Nou Eon, pregătit de inițiați și anunțat de o figură numită în mod diferit în religia pe care o citești. Sinteza teosofică era în mod explicit sincretică. Figura era Maitreya în budism, Kalki Avatar în hinduism, Hristos în creștinism, Imam Mahdi în islam, Mashiach în iudaism. Era aceeași figură, învățau operatorii, recunoscută diferit de diferite audiențe pregătite.

Inițiatul, în această învățătură, nu stă pasiv în afara tranziției Eonului. Inițiatul este instrumentul său. Doctrina susține că un ritual efectuat de un inițiat antrenat la momentul cosmologic corect poate afecta ciclul mai larg. Distrugerea ordinii actuale este constitutivă pentru următoarea.

Fiecare figură pe care urmează să o parcurg moștenește această perspectivă. Ele diverg în ceea ce privește ce să facă cu ea. Linia Lucis Trust, care coboară prin Bailey în cadrul umanitar universalist pe care World Goodwill îl prezintă la Națiunile Unite, îi învață pe studenții săi să participe ritualic la tranziție prin recitarea Marii Invocații, armonizându-se cu Planul și recunoscând Venirea atunci cand va fi. Tradiția distrugătoare îi învață pe adepții săi să participe la ritualuri prin accelerarea distrugerii Eonului actual. Această accelerare se realizează uneori prin practici ceremoniale numite „magie eonică", alteori prin ceea ce textele ONA ale lui Myatt numesc „mijloace practice": terorismul și infiltrarea. Textele folosesc termenul „selecție" pentru ceea ce literatura ONA definește drept sacrificiu uman.

Savitri Devi și Avatarul Kalki

Maximiani Portas, femeia franco-greacă care a luat numele de Savitri Devi în 1928, a fost teosofă înainte de a deveni național-socialistă. În adolescență, a citit-o pe Blavatsky, inclusiv doctrina raselor-rădăcină care susținea că ciclul actual este al cincilea, cel arian, urmat de o a șasea rasă pe care Cel care va veni o va inaugura. A plecat în India în 1932 pentru a studia filosofia hindusă și s-a căsătorit cu un brahman bengalez care îi împărtășea interesul pentru sintetizarea teoriei rasiale europene cu cosmologia hindusă. Și-a petrecut anii războiului în India, sprijinind puterile Axei din Calcutta. Și-a publicat opera principală, Fulgerul și Soarele, în 1958, la trei ani după ce s-a întors în Europa.

The Lightning and the Sun a fuzionat doctrina teosofică a eonilor cu ceea ce Devi însăși numea hitlerism ezoteric. Argumentul, în esența sa: istoria trece prin trei tipuri de figuri la punctele de cotitură ale eonilor: oamenii împotriva timpului, care încearcă să inverseze decăderea epocii actuale și să o restabilească pe cea anterioară; oamenii în timp, care se lasă purtați de propria epocă și o folosesc; și oamenii deasupra timpului, care participă la structura ciclică și întruchipează pragul însuși. Hitler, în interpretarea lui Devi, a fost omul împotriva timpului care a eșuat, dar care a pregătit calea. Figura care urma să reușească era Kalki Avatar, al zecelea avatar al lui Vishnu în escatologia hindusă, călărețul pe un cal alb care sosește la sfârșitul Kali Yuga pentru a distruge ordinea coruptă și a inaugura următorul eon.

Devi a fost explicită în privința identificării structurale. Kalki, în sinteza ei, este numele cosmologic hindus pentru ceea ce creștinii numesc Hristosul care se întoarce, ceea ce budiștii numesc Maitreya și ceea ce teosofii numesc Cel care vine. Diferența este că Devi scria despre fața distrugătoare a figurii. Avatarul care vine cu o sabie. Răzbunătorul care închide Eonul.



Zeita intunecata a ONA a fost descrisa ca avand „paralele puternice" cu zeita hindusa Kali (in imagine).

Tratarea academică standard a lui Devi este lucrarea lui Nicholas Goodrick-Clarke, Hitler's Priestess: Savitri Devi, the Hindu-Aryan Myth, and Neo-Nazism (NYU Press, 1998), care documentează influența ei asupra extremei drepte europene postbelice cu distanțarea academică adecvată materialului.

Soarele Negru și Ultimul Avatar

Diplomatul chilian Miguel Serrano a fost una dintre figurile pe care Devi le-a influențat cel mai direct. Serrano a fost ambasador al Chile în India în anii 1950 și 1960, apoi în Iugoslavia și Austria. În anii 1950 i-a cunoscut atât pe Carl Jung, cât și pe Hermann Hesse, și a corespondat intens cu fiecare dintre ei. Teologia sa politică, dezvoltată în trilogia sa El Cordón Dorado: Hitlerismo Esotérico (1978), Adolf Hitler, El Último Avatar (1984) și Manú: Por el Hombre que Vendrá (1991), este cea mai elaborată versiune a hitlerismului ezoteric produsă în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Contribuția lui Serrano a constat în elaborarea mitologiei Soarelui Negru care a străbătut programul ocult al SS-ului condus de Himmler și în fuziunea acesteia cu doctrina Ultimului Avatar. Ultimul Avatar, în interpretarea lui Serrano, este figura care sosește la sfârșitul Kali Yuga pentru a distruge ordinea actuală și a inaugura ceea ce Serrano numește Noul Eon Hiperborean. Hitler este interpretat ca figura prefiguratoare. Ultimul Avatar însuși este așteptat.

Serrano este important aici din două motive. Trilogia sa este sursa doctrinară pe care Ordinul celor Nouă Unghiuri o va moșteni mai târziu, iar el a deschis puntea dintre hitlerismul ezoteric european și rețelele de extremă dreaptă sud-americane și globale de la sfârșitul secolului al XX-lea. Cartea lui Goodrick-Clarke, Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity (NYU Press, 2002), îi dedică al șaselea capitol.

O notă privind citirea efectivă a acestui material. Lightning and the Sun a lui Devi și trilogia lui Serrano nu sunt ușor de găsit în ediții de calitate. Cartea lui Devi este disponibilă în mare parte prin reeditări ale unor edituri de extremă dreapta, ceea ce constituie un semn de avertisment în sine. Trilogia lui Serrano a fost publicată în spaniolă în Chile în anii 1970 și 1980 și nu a avut niciodată o traducere completă în engleză din partea unei edituri mainstream. Angajamentul academic față de ambele opere se realizează în mare parte prin intermediul lui Goodrick-Clarke de la NYU. Ceea ce vă pot spune, după ce am petrecut mult timp cu ambele opere, este că lucrarea este bine documentată din punct de vedere teologic și atentă din punct de vedere filologic. Argumentele din interior sunt coerente din punct de vedere structural. Aceasta este o parte din ceea ce le face periculoase. Cititorul care întâlnește acest material fără literatura academică din jurul său riscă să îl ia la nivelul la care se prezintă.

Sinteza se realizează prin prisma lui David Myatt. Myatt este una dintre cele mai bine documentate figuri ale extremei drepte britanice de la sfârșitul secolului al XX-lea. În anii 1970, a fost gardă de corp pentru Colin Jordan, din cadrul British Movement. A fost membru fondator al Combat 18, o organizație al cărei nume conține inițialele lui Adolf Hitler (A și H fiind prima și a opta literă a alfabetului). În anii 1990 a fondat Mișcarea Național-Socialistă. S-a convertit la islamul radical la începutul anilor 2000, scriind eseuri despre atentatele sinucigașe cu bombă care au apărut pe site-ul Hamas, înainte de a reveni în 2010 la ceea ce el numește acum o cale filosofică personală.



Myatt în 2002, după convertirea sa la islam, purtând un thawb și o taqiyah.

Ancheta revistei Searchlight din 1998 l-a identificat pe Myatt ca fiind persoana din spatele pseudonimului Anton Long. Anton Long, încă de la începutul anilor 1970, fusese vocea publică a unei organizații numite Ordinul celor Nouă Unghiuri, care apăruse în regiunea Welsh Marches din Marea Britanie prin fuziunea a trei grupuri sataniste și neopagane anterioare: Camlad, Noctulienii și Templul Soarelui. Myatt a negat în mod constant că el este Anton Long. Cercetătorul de la Universitatea Sherbrooke, Mathieu Colin, într-un articol din 2024 publicat în Terrorism and Political Violence, rezumă consensul academic în felul următor: „Originile ONA sunt obscure, iar grupul este profund legat de Anton Long, pseudonimul suspectat al supremacistului David Myatt, marele maestru al Ordinului celor Nouă Unghiuri (deși Myatt a negat întotdeauna orice afiliere cu acesta)" (Colin 2025, 688).

Ordinul celor Nouă Unghiuri este sinteza. Acesta absoarbe hitlerismul eonic al lui Devi, doctrina Ultimului Avatar a lui Serrano și practica ritualică a Ordinului Tifonian al lui Kenneth Grant, care lucra cu latura qliphotică a Arborelui Vieții Cabalistic încă de la mijlocul anilor 1950. Doctrina este expusă în textele produse sub numele de Anton Long de la sfârșitul anilor 1970 până în anii 1990, inclusiv Codex Saerus: Cartea Neagră a lui Satan, Naos, Hostia și Cvartetul Deofel în patru volume. Articolul lui Colin documentează sistemul în detaliu. La fel și lucrarea de doctorat a lui Jacob Senholt din 2009 de la Universitatea din Aarhus, precum și tratarea standard a lui Goodrick-Clarke în capitolul zece din Black Sun.

Textul din corpusul ONA care numește figura distrugătorului se intitulează Vindex: Destiny of the West. A fost publicat sub numele de Anton Long în 1984. Figura descrisă este răzbunătorul care sosește la sfârșitul actualului Eon pentru a distruge ceea ce textele lui Myatt numesc valorile nazarene, dominația civilizației magiano-ebraice, și pentru a inaugura Imperiul Galactic al Homo Galacticus, rasa de superoameni care va succeda forma umană actuală.

Iată rezumatul doctrinei făcut de Colin. Este cea mai clară expunere academică a acesteia pe care am văzut-o:

„Adolf Hitler și al Treilea Reich sunt astfel considerați, în mai multe texte ale lui Myatt, ca manifestarea «spiritului satanic» ca nexioni menite să vestească venirea lui Vindex, o entitate răzbunătoare, și a «Imperiului Galactic» în care rasa de superoameni va putea în sfârșit să domine după anihilarea valorilor «nazareniene», cele ale evreilor, care domină civilizația noastră actuală" (Colin 2025, 691, citând Goodrick-Clarke 2002, 221).

Vindex, în doctrina de lucru, este figura care sosește pentru a distruge ceea ce textele ONA numesc dominația valorilor magice. Statul nazist, în doctrină, a fost primul nexion, prefigurarea eșuată. Figura în sine este încă așteptată. Misiunea ordinului este de a pregăti sosirea sa. Metodele includ ceea ce textele ONA numesc magie eonică, participarea ritualică la tranziția Eonului. Acestea includ ceea ce textele descriu ca „Roluri de Introspectie": misiuni de teren de șase până la optsprezece luni în care inițiații se infiltrează în grupuri jihadiste, mișcări de extremă dreaptă, poliție și armată, pentru a câștiga experiență și a radicaliza acele instituții. Textele menționează, de asemenea, o practică numită „culling", pe care literatura ONA o definește ca sacrificiu uman, fie ritualizat, fie realizat sub forma unui asasinat prin manipulare. (Colin 2025, 690-692; ONA, Ghidul definitiv al Ordinului celor Nouă Unghiuri, 2015, pp. 394, 415-416, 442, 448).

Nu este vorba de o ciudățenie exoterică. Ghidul definitiv al Ordinului celor Nouă Unghiuri al ONA, publicat în 2015 și disponibil gratuit pe Internet Archive, are aproximativ o mie cinci sute de pagini. Doctrina este pe deplin articulată, iar metodele sunt explicite. Publicul știe ce citește. Literatura academică despre ordin, incluzând Senholt, Colin, Goodrick-Clarke, Connell Monette, Jeffrey Kaplan, Mattias Gardell, Ariel Koch și tratatele mai recente de studii privind terorismul ale lui Gartenstein-Ross și Chace-Donahue, converge către aceeași temă: un sistem ezoteric și politic complet al cărui scop declarat este distrugerea ordinii civilizaționale actuale în pregătirea sosirii lui Vindex.

Tempel ov Blood și drumul spre 764

Iată cum se prezintă această doctrină după patruzeci de ani, atunci când ajunge în fața unei instanțe federale.

Linia care leagă ONA de actualul ecosistem criminal american trece printr-un singur nod numit Tempel ov Blood. Tempel ov Blood era un grup american derivat din O9A, fondat la sfârșitul anilor 1990, care funcționa în principal prin corespondență și printr-o editură numită Martinet Press, cu o activitate semnificativă în cadrul sistemului penitenciar american. Figura sa centrală, Joshua Caleb Sutter, era fiul unui pastor proeminent al mișcării Christian Identity. Sutter a devenit informator al FBI în 2003, fapt care a ieșit la iveală abia în 2020 prin reportajele lui Robert Evans și Jason Wilson din The Guardian, și a continuat să lucreze în interiorul rețelei ca sursă confidențială timp de aproximativ șaptesprezece ani, producând simultan unele dintre cele mai serioase scrieri acceleraționiste ale perioadei.

Tempel ov Blood a fost fuziunea învățăturilor ONA cu organizarea explicită a puterii albe din mediul post-Christian Identity și cu subculturile muzicii industriale și de recrutare din închisori, care au oferit textelor populația lor purtătoare americană. Tratarea standard a rețelei Skull Mask de către consorțiul de cercetare al acceleraționismului, publicată de Kriner și colegii săi la GNET în 2024, documentează preluarea Atomwaffen Division de către membrii Tempel ov Blood în 2017. James Cameron Denton, liderul inspirat de Siege care a preluat Atomwaffen în acel an, i-a adus pe Sutter și pe alți membri ai Tempel ov Blood în organizație. Cărțile Martinet Press au devenit lectură obligatorie pentru recruții AWD.

Vocabularul estetic pe care îl vedeți în ecosistemul acceleraționist contemporan, inclusiv imagistica măștii de craniu din Siege a lui James Mason, Sonnenrad, tipografia runică, muzica horrorcore, tratamentele vizuale dezumanizante ale victimelor, toate acestea au fost consolidate în fuziunea din era AWD a materialului ONA cu cultura forumului post-Iron March între 2017 și 2020. Acuzările federale din 2019 împotriva membrilor AWD și arestările ulterioare ale conducerii grupului au produs un vid de putere în care influența reziduală a ONA a continuat să se propage în ceea ce cercetătorii în domeniul contraterorismului numesc acum Terrorgram, ecosistemul acceleraționist bazat pe Telegram.

Rețeaua 764 apare în 2020 direct din acest mediu. Cadenhead avea șaisprezece ani când a fondat grupul. El nu a avut o inițiere formală în ONA. Din toate dovezile disponibile, el era un copil traumatizat care a absorbit reziduurile estetice și ideologice ale ecosistemului din era AWD și a construit o rețea a cărei practică era producția și distribuția de conținut gore, material cu abuz sexual asupra copiilor și incitarea la sinucidere și automutilare. Documentul de informare al Anti-Defamation League din 2025 privind 764 documentează simbolismul în mod explicit. Logo-ul 764 conține pentagrama, crucea satanică și o figură stilizată a lui Baphomet. Estetica este cea a AWD, simplificată pentru recruții mai tineri și lipsită de conținutul politic explicit naționalist alb.

Maniac Murder Cult, rețeaua cu sediul în Rusia și Ucraina, abreviată de obicei ca M.K.Y. sau M.K.U., este formațiunea paralelă care activează în spațiul post-sovietic, în Statele Unite și în Europa. Centrul de Combatere a Terorismului de la West Point a publicat analiza sa privind M.K.Y. în septembrie 2024, redactată de Marc-André Argentino, Barrett Gay și Matt Bastin. Analiza numește M.K.Y. drept un grup extremist violent motivat rasial și etnic (REMVE), cu o ideologie militantă acceleraționistă înrădăcinată în satanismul teist și tradiția ONA. Fondatorul grupului, Mikhail Chkhikvishvili, a fost extrădat din Moldova în Statele Unite în mai 2025 pentru a răspunde acuzațiilor federale, inclusiv un complot de otrăvire a copiilor evrei cu bomboane cu droguri, deghizat în Moș Crăciun. Acesta se află acum în custodia federală în Districtul de Est al New Yorkului.

Ecosistemul format din Tempel ov Blood, AWD, 764 și M.K.Y., luat în ansamblu, este cel pe care îl procesează dosarul federal. Doctrina este doctrina Vindex a ONA, transmisă de-a lungul a patruzeci de ani, simplificată și estetizată pentru o nouă generație, pusă în practică pe platformele online în care a crescut acea generație. Unele dintre figurile care au fondat fiecare dintre aceste rețele au avut o pregătire formală în textele respective. Majoritatea au asimilat imagistica, muzica și viziunea de bază asupra lumii din formațiunea mai veche fără a citi vreodată textele sursă.

Documentul de politică al lui Mehra și Hartgers publicat de Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului de la Haga în 2025 este în prezent cel mai clar rezumat într-un singur document al modului în care arată urmăririle penale în diferite jurisdicții. Comunicatul de presă al Departamentului de Justiție din mai 2024, care anunță arestarea „Liderilor din 764" din Districtul Columbia, identifică rețeaua ca fiind o întreprindere globală de exploatare a copiilor. Datele cazului sunt publice, iar textele au fost documentate în literatura de specialitate timp de patruzeci de ani. Aproape nimeni nu a fost dispus să declare în presă că cele două descriu același fenomen.

O voi spune. Personajele care provoacă prejudicii în dosarele federale se află în avalul unei doctrine pe care nu au inventat-o ele. Doctrina este identică din punct de vedere structural cu cea pe care am descris-o în articolul de marți, inversată la nivelul personajului care ajunge la sfârșitul Eonului. Fără harta doctrinară, cazurile federale par a fi patologii izolate. Cu harta doctrinară, ele arată a ceea ce sunt cu adevărat.

Modul în care rețeaua se înțelege pe sine este vizibil în vocabularul său intern, pe care cazurile federale și literatura academică au început să îl documenteze în detaliu. O „hell room" este un canal Telegram 764 unde se distribuie conținutul produs.