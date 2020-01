Un cantaret american a murit pe scena

Cantaretul si compozitorul american David Olney a murit, sambata, pe scena, in timpul unui concert desfasurat in statul american Florida. Artistul avea 71 de ani, scrie CNN. Cel mai probabil, David Olney a murit in urma unui atac de cord, conform sursei citate.

In timp ce era pe scena, Olney s-a oprit in mijlocul unei melodii, a facut un fel de pauza, apoi a spus "imi pare rau" si "si-a pus barbia pe piept", a detaliat unul dintre colegii sai, compozitorul Scott Miller.

"Nu si-a scapat chitara din mana, nu a cazut de pe scaunul din care interpreta. L-am dat noi jos si am incercat sa il ajutam pana au venit medicii", a mai scris Miller pe contul sau de Facebook.

Amy Rigby, care a urcat de mai multe ori pe scena alaturi de Olney, a scris si ea cateva randuri pe reteaua sociala.

"Era nemiscat, statea drept cu chitara (...) la inceput parea ca isi ia doar cateva momente de pauza", a scris Rigby, care a adaugat: "cu totii am pierdut pe cineva important aseara".

Conform site-ului sau oficial, Olney a produs peste 20 de albume solo. Cel de-al doilea album a inclus faimoasa melodie "Deeper Well", careia Emmylou Harris i-a facut un cover si a inclus-o in albumul ei din 1995 "Wrecking Ball".