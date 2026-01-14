Un medic explică ce se întâmplă cu creierul și corpul după 30 de zile fără alcool. Care este cea mai mare surpriză

După un sezon de excese alimentare și consum de alcool, corpul tău poate simți că are nevoie de o pauză de la petreceri. „Dry January", un trend modern care îi provoacă pe oameni să renunțe la alcool în prima lună a anului, a devenit o metodă populară de detoxifiere după sărbători și de a începe anul într-o notă mai sănătoasă.

Cercetările au asociat consumul de alcool cu o varietate de probleme de sănătate, de la mahmureală până la un risc crescut de cancer. Dr. Mark Hyman, director medical al Function Health, a explicat cum 30 de zile fără alcool pot transforma sănătatea. Hyman, care activează în statul Massachusetts, a descris Dry January drept „o modalitate puternică de a vedea în timp real cum afectează alcoolul aproape fiecare sistem al corpului și cât de repede se pot reface aceste sisteme".

Hyman a recunoscut că majoritatea oamenilor beau pentru a se simți mai fericiți și mai confortabili în situații sociale. Acest efect este cauzat de principalul ingredient al alcoolului, etanolul, care poate avea însă și efecte toxice. În loc să stimuleze creierul, alcoolul îl încetinește și reduce inhibițiile. „Te simți mai relaxat, mai sociabil, mai încrezător, poate chiar ușor euforic", a spus Hyman. Totuși, efectele alcoolului asupra creierului pot duce și la decizii mai proaste și reflexe mai lente, a avertizat medicul. Consumul afectează și cortexul prefrontal.

„Această zonă se deconectează devreme în timpul consumului de alcool, ceea ce explică de ce oamenii se simt mai liberi sau acționează impulsiv când beau", a spus el. Chiar și consumul moderat poate provoca stres metabolic, inflamație, afectarea proceselor de detoxifiere și dezechilibre hormonale, care pot influența aproape toate organele corpului. Consumul de alcool a fost asociat și cu un risc crescut de cancer, disfuncții metabolice, perturbări ale microbiomului intestinal și toxine mitocondriale.

De asemenea, alcoolul poate împiedica intrarea în somnul REM, etapa de somn profund în care sistemul imunitar elimină toxinele acumulate peste zi, potrivit lui Hyman. Pierderile de memorie, declinul cognitiv, anxietatea, tulburările de somn, demența și bolile cardiovasculare sunt riscuri cunoscute ale consumului de alcool pe termen lung, la fel ca afecțiunile hepatice, inclusiv ficatul gras.

În prima săptămână după ultimul pahar, corpul începe să se detoxifice și să se reseteze. Nivelul zahărului din sânge și al hormonului de stres, cortizolul, se stabilizează, iar ficatul începe să proceseze un „stoc" de toxine. Corpul se rehidratează și își recapătă energia.

În a doua săptămână, intestinul și creierul încep să se reechilibreze: hormonii precum serotonină și dopamină se stabilizează, inflamația intestinală scade, iar microbiomul începe să se refacă. Pofta de zahăr și alcool se diminuează, iar claritatea mentală revine.

Săptămâna a treia este marcată de scăderi suplimentare ale inflamației, ale ficatului gras și ale tensiunii arteriale. Aceste schimbări pot fi vizibile la nivelul pielii, unde umflăturile și roșeața se reduc. Starea de spirit se stabilizează, iar nivelul de anxietate scade.

În a patra săptămână, corpul beneficiază de îmbunătățiri metabolice și imunitare suplimentare, inclusiv o sensibilitate mai bună la insulină, ceea ce face mai ușoară pierderea în greutate.

„Ai un răspuns imunitar mai puternic. Te îmbolnăvești mai rar. Dormi mai bine, ai hormoni mai echilibrați, în special cortizolul și testosteronul", a spus Hyman. „Se observă o schimbare majoră în nivelul de energie, încredere și capacitate de concentrare."

Dr. Pinchieh Chiang, medic la Circle Medical din San Francisco, a spus că Dry January nu este o „detoxifiere" propriu-zisă, ci mai degrabă oferă „feedback" din partea corpului. „Le oferă oamenilor timp să vadă cum se simte corpul fără alcool. Pentru mulți, această conștientizare le schimbă relația cu băutul", a spus ea. „Cea mai mare surpriză nu este renunțarea în sine, ci cât de bine ajung să se simtă." Medicul a confirmat că primele zile fără alcool pot fi mai dificile decât se așteaptă unii, cu agitație, pofte sau somn perturbat, dar Dry January poate schimba obiceiurile de consum pentru restul anului.

După un an întreg fără alcool, Chiang a remarcat: „Vedem îmbunătățiri susținute ale tensiunii arteriale, funcției hepatice și inflamației", a spus ea. „Aceste schimbări influențează direct riscul pe termen lung de boli de inimă și accident vascular cerebral. Este nevoie de timp pentru a trata boala și pentru a rămâne conectat la întregul parcurs de îngrijire - de la prevenție la inițierea tratamentului și terapie pe termen lung, fie prin medicație, autoajutor, terapie individuală sau grupuri de sprijin."