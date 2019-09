Un mort si trei raniti, intre care doi copii de 3 si 6 ani, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de o casa

O femeie si-a pierdut viata si trei persoane au fost ranite, intre care doi copii de 3 si 6 ani, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de o casa. Soferul, cu alcoolemie de 0,84 miligrame alcool pur in aerul expirat, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei si a carosabilului umed, in conditii de ploaie. Politistii din Arad au anuntat in aceasta dimineata, ca un barbat de 44 de ani din Arad a provocat un accident rutier pe DN 7, pe raza localitatii Odvos.

"Intr-o curba periculoasa la stanga, din cauza consumului de alcool (0,84 mg./l. alcool pur in aerul exiprat) si a vitezei excesive si neadaptate conditiilor de drum(carosabil umed si ploaie), a pierdut controlul asupra autoturismului si a iesit de pe partea carosabila, oprindu-se intr-un imobil de pe marginea drumului", au transmis politistii.

La randul lor, reprezentantii ISU Arad au precizat ca, in momentul sosirii echipajelor de interventie, au gasit patru victime, doi adulti incarcerati si doi minori, scosi din masina de localnici. "Minorii, in stare buna, au fost preluati de catre ambulanta SAJ si SMURD Barzava. Cei doi adulti, barbat si femeie, au fost extrasi din masina, din pacate femeia, inconstienta, in stop cardio-respirator nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare fiind declarata decedata", a transmis ISU Arad. Barbatul si copiii au ajuns la spital. Femeia decedata avea 36 de ani. Politistii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.