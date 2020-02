Un pacient ieșit de o oră dintr-o operație de amputare a unui picior s-a aruncat de la geamul spitalului din Huși și a murit

Un bărbat de 57 de ani a murit, luni, aruncându-se de la etajul al doilea al spitalului din Huși, la o oră după ce ieșise din operația în care îi fusese amputat un picior. Polițiștii și conducerea unității medicale au deschis anchete.

Bărbatul de 57 de ani fusese internat în urmă cu trei zile, iar luni a fost operat și i-a fost amputat un picior din coapsă. La o oră după intervenția chirurgicală, bărbatul s-a aruncat de la etajul al doilea al spitalului.

"Ceea ce știu este că fusese scos din sala de operație în urmă cu o oră, era în ATI, monitorizat. Asistenta a ieșit două minute din salon și când s-a întors nu l-a mai găsit. Geamul micuț din salon era deschis. Din nefericire, a căzut de la etajul 2, cumva de înălțimea etajului 3, pentru că avem un demisol înalt. Avea un picior amputat din coapsă, era internat de trei zile", a declarat Lucia Rotaru, managerul Spitalului Huși.

O echipă medicală a declarat decesul bărbatului și a fost deschisă o anchetă internă. "Pentru noi nu are nicio explicație ce s-a întâmplat. Era cooperant, treaz, era sub analgezice, nu sedative, era liniștit", a susținut Rotaru. Și Poliția face cercetări, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. "Se fac cercetări pentru a se stabili cum s-a produs nefericitul eveniment, în acest caz fiind deschis și un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă", a declarat Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui.