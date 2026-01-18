Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile

O dronă militară, de provenienţă neconfirmată, rusească sau ucraineană, s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază, 17 ianuarie, în curtea unui cetăţean din comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea, au declarat surse ale Ministerului Apărării Naţionale.

Potrivit presei locale, proprietarul curţii s-a speriat în momentul impactului şi a alertat imediat autorităţile locale, care au notificat ulterior instituţiile judeţene şi centrale competente. La faţa locului s-au deplasat echipe ale Serviciului Român de Informaţii, precum şi specialişti ai Armatei Române, pentru evaluarea situaţiei şi securizarea zonei.

Anchetatorii au identificat în curtea respectivă resturi metalice care indică existenţa unui vehicul aerian fără pilot, însă tipul exact al dronei şi originea acesteia urmează să fie stabilite prin expertize tehnice, au precizat surse oficiale. Investigaţia este în desfăşurare, iar autorităţile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare.