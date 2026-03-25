Vaticanul începe lupta cu dracii din teren: Papa Leon și exorciștii lui sunt îngrijorărați de creșterea practicilor oculte în rândul credincioșilor catolici

O întâlnire mai puțin obișnuită a avut loc la Vatican, unde Papa Leon al XIV-lea a primit, în cadru privat, reprezentanți ai Asociației Internaționale a Exorciștilor. Discuțiile au scos la iveală o temă sensibilă: creșterea numărului de cazuri asociate ocultismului, ezoterismului și chiar satanismului, fenomene care, potrivit clericilor, afectează tot mai mulți credincioși.

Potrivit informațiilor făcute publice de EWTN Vatican, delegația a prezentat un raport amplu care indică o cerere tot mai mare pentru exorciști instruiți și o presiune crescândă asupra Bisericii de a răspunde acestor situații. Preotul Francesco Bamonte, vicepreședinte al asociației, a avertizat că ignorarea acestor fenomene ar putea lăsa numeroși credincioși fără sprijin adecvat. În lipsa unei îndrumări clare din partea Bisericii, unii ajung să apeleze la soluții nesigure sau chiar periculoase.

„Ignorarea acestor realități îi lasă pe mulți fără răspuns în fața unor suferințe spirituale grave", a transmis acesta, subliniind nevoia urgentă de intervenție. Reprezentanții AIE au cerut ca fiecare dieceză din lume să aibă cel puțin un preot exorcist bine pregătit, dar au atras atenția și asupra calității formării: de la instruirea în seminarii până la programe speciale pentru episcopi și proceduri mai clare de evaluare a cazurilor.

Raportul prezentat la Vatican indică o creștere vizibilă a interesului pentru practici oculte și grupări ezoterice, inclusiv satanism. Deși aceste interpretări țin în principal de sfera religioasă, nu de consensul științific, îngrijorarea în mediul catolic este în creștere. Exorciștii susțin că nu mai este vorba despre cazuri izolate, ci despre un fenomen tot mai răspândit, care necesită o reacție organizată la nivel pastoral.

În același timp, aceștia subliniază importanța colaborării cu medici, psihiatri și psihologi, pentru a face diferența între problemele de natură spirituală și cele care țin de sănătatea mintală. În cadrul întâlnirii, Suveranul Pontif a primit volumul „Guidelines for the Ministry of Exorcism", un ghid dedicat clericilor implicați în acest tip de activitate. De asemenea, i-a fost oferită o imagine a Sfântului Arhanghel Mihail, considerat protector împotriva răului.

Papa a amintit și de Gabriele Amorth, fondatorul asociației și una dintre cele mai cunoscute figuri din domeniul exorcismului modern. Dincolo de aspectele teologice, oficialii Bisericii spun că problema este una profund umană. Mulți dintre cei care ajung să cocheteze cu practicile oculte sunt, de fapt, în căutarea unor soluții la probleme personale, fie ele emoționale sau spirituale. Fără o îndrumare adecvată, aceștia pot deveni vulnerabili la manipulare sau pot dezvolta tulburări psihologice.

Mesajul transmis după întâlnire este unul echilibrat: nu senzaționalism, ci pregătire, educație și responsabilitate pastorală. Întâlnirea de la Vatican marchează, astfel, un semnal clar că Biserica Catolică tratează tot mai serios aceste evoluții, încercând să răspundă nevoilor credincioșilor prin structuri organizate și intervenții la nivel local.