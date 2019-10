Victorie la CEDO pentru George Copos! Ce trebuie sa faca statul roman

Analistul politic Bogdan Chirieac a reactionat in direct la Romania TV dupa ce in cursul zilei de astazi CEDO a dat un verdict in dosarul Loteria I. Investitorul George Copos a castigat lupta cu abuzurile din justitie.

"CEDO i-a dat dreptate lui George Copos in dosarul Loteria I. Omul era vice prim-ministru, l-au condamnat la patru ani de inchisoare cu executare, iar astazi CEDO a spus ca e o porcarie totul, nu exista latura penala. Astazi CEDO a dat sentinta. Mai departe, statul roman, a facut si o oferta: nu vrei sa ne impacam ca "ti-am spart capul", iti dam 7.000 de euro si gata. Fireste, Copos a refuzat. Deci nu asteptati dreptate in Romania. S-a incercat schimbarea legilor, nu s-a reusit. Ele servesc sistemului. Nu avem incotro", a precizat Bogdan Chirieac in direct la Romania TV.

CEDO a oferit sansa ca George Copos si Guvernul sa ajunga la o intelegere in cauza in care afaceristul a dat in judecata statul roman dupa condamnarea definitiva din 2014.