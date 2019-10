Vin zile calde si insorite. Vreme aproape varatica, la jumatatea lui octombrie

Jumatatea lunii octombrie aduce zile calde si relativ insorite, in cea mai mare parte a tarii. Asa ca saptamana viitoare ne putem lasa umbrelele acasa si sa ne bucuram de vremea buna.

Luni va fi soare in nordul, in centrul si sud-estul teritoriului. Vantul va sufla destul de slab, iar temperaturile maxime vor ajunge pana la 27 de grade Celsius. In Capitala va fi soare. Temperaturile maxime vor ajunge la 27 de grade Celsius, iar cele minime nu vor scadea sub 10 grade. Vantul va adia aproape imperceptibil.

Iata temperaturile maxime in alte orase din tara:

Botosani: 23 grade Celsius

Iasi: 23 de grade Celsius

Sulina: 17 grade Celsius

Constanta: 18 grade Celsius

Craiova: 26 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 27 grade Celsius

Cluj Napoca: 22 grade Celsius

Arad: 26 grade Celius.

Marti se anunta, din nou, o zi cu soare. Cativa nori se vor arata doar in sud si sud-est. Dar nu va ploua si nici vantul nu va sufla cu putere. In afara de sudul tarii, temperaturile vor mai scadea, insa, cu 2-3 grade.

In Capitala, cerul va fi variabil. Temperatura maxima va ajunge la 23 de grade Celsius, iar minima va cobori pana la 10 grade Celsius.

Iata temperaturile maxime in alte orase din tara:

Botosani: 22 grade Celsius

Iasi: 22 de grade Celsius

Sulina: 18 grade Celsius

Constanta: 18 grade Celsius

Craiova: 26 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 26 grade Celsius

Cluj Napoca: 23 grade Celsius

Arad: 26 grade Celius.

Miercuri se vor mai aduna cativa nori in sudul si sud-estul tarii. Cu toate astea, inclusiv in regiunile respective se va mai arata si soarele. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 21 de grade Celsius in nordul tarii si la 26 de grade Celsius in sud.

In Capitala, din punct de vedere meteorologic, ziua de miercuri va semana destul de mult cu cea de marti. Cu alte cuvinte, cerul va fi variabil, maximele vor ajunge la 21 de grade Celsius, iar minima nu va scadea sub 10 grade Celsius.

Iata temperaturile maxime in alte orase din tara:

Botosani: 21 grade Celsius

Iasi: 21 de grade Celsius

Sulina: 19 grade Celsius

Constanta: 19 grade Celsius

Craiova: 25 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 26 grade Celsius

Cluj Napoca: 23 grade Celsius

Arad: 26 grade Celius.

Pentru joi si vineri se anunta vreme la fel de buna. Ba chiar temperaturile maxime ar mai putea creste usor, mai ales in nordul teritoriului.