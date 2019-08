Viorica Dancila: Sunt extrem de afectata de evenimentele de la Caracal! Am dispus 10 masuri urgente

Premierul Viorica Dancila sustine ca este extrem de afectata de presupusele crime de la Caracal "ca femeie, ca mama". Premierul arata ca a luat 10 masuri urgente pentru a-i pedepsi pe cei care au gresit in acest caz.

"S-au implinit deja 5 zile de cand vestea cutremuratoare a intamplarilor din Caracal ne-a lovit. Este un caz socant, o tragedie care ne-a zguduit pe toti. Cu totii suntem, inainte de orice, oameni. Cu totii avem familii, rude de care ne ingrijim si pe care vrem sa le stim bine. Si este firesc sa ne doara imaginea unei cruzimi de nedescris, dar si a unei incapacitati din partea celor ce ar fi trebuit sa actioneze cu responsabilitate, cu grija si cu maxima atentie pentru siguranta si viata unui copil.

Din pacate, nu putem da timpul inapoi, iar cuvintele nu sunt de ajuns pentru a vorbi despre durere - a parintilor, a familiei, a tuturor celor care se gandesc ca puteau fi copiii lor aceia. Nu putem da timpul inapoi, dar putem privi inainte - Romania trebuie sa depaseasca foarte repede aceasta criza a institutiilor raspunzatoare de siguranta cetateanului, sa reparam ce e de reparat, sa inlocuim ce e de inlocuit, sa le facem cat mai repede sa functioneze asa cum ar fi trebuit sa functioneze la Caracal si, din pacate, n-au facut-o. Trebuie sa ne adunam toate fortele - institutii ale statului, forte politice, ONG-uri, romani - sa luptam impotriva criminalitatii, impotriva tuturor actelor care ne pun in pericol siguranta si ne lezeaza drepturile fundamentale.

Putem sa miscam lucruri. Putem porni reforme. Si asta vom face. O sa fac un sumar actualizat al masurilor luate in ultimele zile in acest caz:

1. A fost demisa conducerea institutiilor implicate in proces si au avut loc demiteri pe intreg lantul de actiune si decizie. Seful STS si Ministrul Afacerilor Interne au demisionat, de asemenea.

2. Am cerut inca din primele ore ca Ministrul de Interne sa mearga la fata locului si sa coordoneze personal ancheta. S-au mobilizat toate resursele necesare pentru o munca de analiza temeinica.

3. Am cerut MAI un raport minut cu minut al intamplarilor, pentru aflarea adevarului, discutarea cazului in CSAT si luarea de masuri urgente.

4. Am cerut o sedinta de CSAT cat mai repede posibil. Analiza raportului MAI si luarea deciziilor in ceea ce priveste STS au fost, inca de la inceput, obligatorii.

5. Am decis inca de sambata infiintarea unui grup de lucru interinstitutional condus de domnul Raed Arafat, cu competente de analiza si elaborare a unui plan de masuri imediate pentru eficientizarea timpilor de raspuns in situatii critice la nivelul intregului aparat de stat. Au existat deja intalniri ale grupului de lucru, in urma carora s-a elaborat un plan de directii care urmeaza a fi discutate pentru implementare.

6. Am hotarat sa solicit convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara, pentru ca Executivul sa le implementeze prin ordonanta de urgenta.

7. Am trimis Corpul de control al Prim-ministrului intr-o ancheta speciala in ceea ce priveste activitatea politistilor 112 si in maxim o saptamana voi avea un raport. Cand vorbim de o eroare umana care a viciat procesul de salvare a copilului, este obligatoriu ca organele de justitie sa actioneze. Cei vinovati trebuie sa suporte implicatiile legale. Toti functionarii statului care au ca atributie de serviciu siguranta cetateanului, salvarea oamenilor, trebuie sa inteleaga ca, in cazuri precum cel al Luizei si Alexandrei, daca nu faci totul ca sa le salvezi, porti o parte din vina mortii lor si vei fi judecat pentru asta.

8. L-am propus pe domnul Mihai Fifor pentru preluarea interimatului la Ministerul de Interne.

L-am mandatat sa porneasca o serie de controale in toate inspectoratele de politie judetene. Am cerut declansarea unei operatiuni de reinstaurare a ordinii publice, cresterea efectivelor, reintroducerea postului de sectorist, mai multi agenti de politie in spatiile publice, in permanenta.

9. Am solicitat, de asemenea, un raport si un status exact al tuturor cazurilor de rapire existente in tara, in acest moment. Acord o maxima atentie subiectului si voi dispune alocarea tuturor resurselor necesare, intr-un cumul de eforturi, pentru solutionarea imediata a acestor cazuri.

10. Am cerut crearea registrului persoanelor cu agresiuni sexuale la activ si am dispus monitorizarea lor in permanenta. Ne axam pe prevenirea recidivelor si de aceea ne vom concentra pe monitorizarea continua a acestor cazuri unde a existat un precedent.

Sunt 10 masuri imediate, luate in primele zile. Vor urma si alte masuri importante pentru a-i pedepsi pe cei ce au gresit si pentru a pune bazele unei reforme a sistemului. Pentru a fundamenta ceea ce incepe in aceste zile: o lupta nemiloasa cu orice factor care interfereaza cu sau pericliteaza urmatoarele principii: Lege, Ordine, Siguranta.

In acest sens, am solicitat ministrului de interne urgentarea promovarii proiectului de lege privind cautarea persoanelor disparute, aflat in avizare in acest moment in cadrul ministerului. Si voi solicita Parlamentului procedura de urgenta pentru acest proiect.

Am cerut, totodata, ministrului de interne si domnului Raed Arafat sa prezinte planul de masuri referitor la comasarea dispeceratelor intre Politie, SMURD, Pompieri, Ambulanta.

Am mai dispus ca in zilele imediat urmatoare sa se prezinte masurile necesare pentru punerea in aplicare a Legii registrului agresorilor sexuali. Asta inseamna, in primul rand, evaluare rapida a necesarului logistic si bugetar, pentru evidenta concreta a tuturor celor care se fac vinovati de asemenea infractiuni.

Trebuie sa fim cu picioarele pe pamant, sa actionam acolo unde oamenii au nevoie, sa ajungem cu masurile pana la cea mai mica sectie de politie, din cel mai indepartat colt de tara. Sa pornim de sus si sa mergem pana la firul ierbii, astfel incat niciun cetatean sa nu se mai simta abandonat vreodata de o institutie a statului.

Am mers la Ministerul Afacerilor Interne si am discutat cu toti sefii de arme despre acest caz. Am vazut dorinta lor de implicare si am cerut un set de masuri ogranizatorice si legislative, pentru a preintampina astfel de situatii.

Acelasi lucru l-am solicitat tuturor entitatilor care pot avea un rol important in eliminarea disfunctionalitatilor.

Revolta oamenilor din aceste zile este justificata. Insa romanii nu trebuie sa se teama. Tara noastra nu apartine criminalilor, violatorilor, pedofililor sau traficantilor de persoane! Sunt femeie, sunt mama, am crescut un copil, stiu ce inseamna grija, stiu cata nevoie avem sa ne stim copiii si familia in siguranta.

De aceea ma voi implica personal in aceasta reforma. Voi urmari si voi coordona toate eforturile de eradicare a acestor fenomene. Fara mila, fara menajamente, fara compromisuri si fara amanari, declar razboi impotriva criminalitatii!

Aceste probleme nu sunt de ieri sau de azi, treneaza de ani de zile si nu putem vorbi de nevinovati. Vinovati sunt toti cei care au putut sa faca ceva si nu au facut.

A existat pana acum o concentrare exclusiva pe lupta anti-coruptie, iar lupta impotriva criminalitatii a ramas in plan secund. Nu putem accepta acest lucru. Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue, dar trebuie sa o canalizam - din zona de spectacol si de alocare exclusiva de resurse si atentie - catre zona de preventie, catre instituirea de mecanisme care sa controleze si sa previna acest fenomen.

Iar primul lucru pe care trebuie sa-l protejam este viata.

Solicit clasei politice si tuturor factorilor responsabili in acest demers sa se implice. Acest razboi impotriva criminalitatii presupune ca alaturi de prim-ministru sa vina toti cei care vor ca siguranta sa devina o prioritate! Nu mai este vorba despre a fi oameni politici, ci despre a fi oameni.

Chem alaturi de noi si organizatiile nonguvernamentale care activeaza in domeniul combaterii violentei domestice, a traficului de persoane, a abuzurilor, in domeniul protectiei copilului. Le invit la Guvern pentru ca, impreuna cu specialistii din ministere, sa gasim solutiile corecte. Sa reparam ceea ce este atat de profund gresit.

Pe mine, ca femeie si ca mama, ceea ce s-a intamplat la Caracal m-a zdruncinat. Dar sunt acea femeie si mama care are la dispozitie parghii necesare pentru indreptarea lucrurilor.

Din solidaritate cu toate femeile romance, cu toti parintii si cu toti aceia care in fiecare zi se gandesc la binele cuiva drag, voi face tot ceea ce imi sta in putere ca in Romania sa primeze legea si siguranta!", scrie Viorica Dancila.