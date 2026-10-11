Winston Churchill - simplu și eficient: "Îmi plac porcii. Câinii ne privesc cu admirație. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe egali!"
Postat la: 11.10.2026 |
„Îmi plac porcii." Câinii ne privesc cu admirație. Pisicile ne privesc de sus. „Porcii ne tratează ca pe egali", a spus Winston Churchill, și timp de un deceniu aproape nimeni în politica britanică nu l-a tratat ca pe un egal.
Acuzat pentru Gallipoli, folosit ca țap ispășitor pentru revenirea la standardul aurului din 1925, în conflict cu propriul său partid în legătură cu India și aproape singur în a numi Acordul de la München din 1938 o catastrofă, Churchill a petrecut perioada 1929-1939 în exil, bând, deprimat și scriind viața lui Marlborough, până când în septembrie 1939 a fost readus la Amiralitate și în mai 1940 a devenit prim-ministru.
Rezumat și Puncte Cheie: Expertul Isaac Seitz folosește replica lui Winston Churchill „Îmi plac porcii. Câinii ne privesc cu admirație. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe egali" pentru a contura anii săi de rătăcire 1929-1939: îndepărtat după Gallipoli, legat de standardul aurului din 1925, țap ispășitor după alegerile din 1929, izolat prin lupta pentru auto-guvernarea indiană și aproape singuratic în avertismentele privind Münchenul, scriind biografia lui Marlborough până când războiul l-a readus la Amiralitate în 1939 și la Downing Street în mai 1940.
De ce Winston Churchill a făcut istorie militară - A avertizat asupra a ceea ce urma să vină
Dintre toți liderii occidentali ai celui de-al Doilea Război Mondial, Winston Churchill se remarcă ca unul dintre cei mai influenți. Prin utilizarea sa magistrală a limbii engleze, el a readus britanicii răniți și înfrânți în luptă și a rezistat forțelor Germaniei naziste. Înainte de a deveni prim-ministru, însă, Churchill era o figură incredibil de divizivă și controversată, considerat genial de unii și respins ca o neplăcere de alții.
Între 1929 și 1939, a devenit un paria politic din cauza unei serii de greșeli și a rezistenței sale față de consensul dominant. Acești ani în sălbăticia politică aproape că i-au distrus cariera, dar izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial l-a reabilitat pe Churchill și l-a readus în centrul atenției politice.
Căderea din Grație a lui Churchill
Înainte de exilul său politic din anii 1930, Churchill avea deja o carieră prolifică în Parlament. Și-a făcut un nume distinct prin personalitatea sa directă și necruțătoare și prin retorica sa aprinsă. Până când a început Primul Război Mondial, mulți dintre colegii săi îl considerau deja o adevărată neplăcere. Chiar și așa, el se bucura de suficient respect pentru a câștiga rolul de Prim Lord al Amiralității.
În timpul războiului, Churchill și-a concentrat atenția asupra Orientului Mijlociu. Sperând să reducă presiunea asupra rușilor în Caucaz, a organizat un debarcare navală împotriva Imperiului Otoman în Dardanele. Următorul dezastru de la Gallipoli a dus la înlăturarea sa din funcție, deoarece Churchill a fost considerat responsabil pentru operațiune.
În anii 1920, Churchill s-a reîntors în Partidul Conservator și a ajuns din nou la rangul de membru al cabinetului, servind ca Cancelar al Exchequer-ului sub Stanley Baldwin. În această etapă, părea că cariera sa s-a recuperat în mare măsură. Cu toate acestea, mandatul său ca cancelar l-a legat de politici care mai târziu i-au afectat reputația. Cel mai notabil, decizia sa de a readuce Marea Britanie la standardul aurului în 1925 a devenit din ce în ce mai nepopulară pe măsură ce dificultățile economice s-au agravat. Când conservatorii au pierdut alegerile generale din 1929, Churchill a fost făcut țap ispășitor și s-a trezit din nou fără funcție. De data aceasta, însă, revenirea la prominența politică s-a dovedit a fi mai provocatoare decât ultima dată.
Pe măsură ce anii 1930 începeau, relația lui Churchill cu conducerea conservatoare s-a tensionat. S-a opus cu o determinare feroce mișcărilor către auto-guvernare indiană. El credea că schimbările constituționale rapide ar duce la haos și violență și ar fractura Imperiul Britanic. Această poziție l-a pus în conflict cu Baldwin și mulți tineri conservatori, care credeau că autonomia indiană era aproape inevitabilă în acel moment. Churchill disprețuia ideea independenței Indiei. Îl ura în mod deosebit pe Mohandas Gandhi, care câștiga rapid popularitate în acea perioadă. Pe această temă, izolarea sa a fost în mare parte autoimpusă și a contribuit la reputația sa de figură distructivă.
Anti-Apăcarea și Ascensiunea lui Hitler
Ascensiunea lui Adolf Hitler și a regimului nazist i-a oferit lui Churchill un nou scop în anii de exil. De la început, a studiat îndeaproape evoluțiile din Germania, avertizând că reînarmarea și radicalismul ideologic reprezentau un pericol grav pentru Europa. El a văzut nazismul nu ca o renaștere națională convențională, ci ca un mișcare condusă de ambiția expansionistă și ura rasială. În timp ce mulți politicieni britanici credeau că nemulțumirile Germaniei ar putea fi satisfăcute prin negociere, Churchill se temea că concesiile ar încuraja doar noi cereri.
Acordul de la München din 1938 a marcat cel mai scăzut punct al carierei politice a lui Churchill. Când Chamberlain s-a întors din Germania, declarând că a asigurat pacea, mare parte a țării s-a bucurat. Churchill singur, sau aproape singur, a avertizat că acordul era un dezastru complet.
În Camera Comunelor, el a condamnat înțelegerea, insistând că Marea Britanie a sacrificat o mică democrație și nu a câștigat nimic altceva decât o întârziere temporară. Imediat după aceea, această poziție l-a lăsat și mai ostracizat, deoarece opinia publică îl favoriza covârșitor pe Chamberlain. Însă, aproape imediat după aceea, balanța puterii s-a schimbat din nou în favoarea lui Churchill când Germania a încălcat acordul și a desființat ceea ce mai rămăsese din Cehoslovacia.
Revenire: Întoarcerea lui Churchill în prim-plan
Pe parcursul acestor ani dificili, Churchill era vizibil deprimat. Potrivit unor relatări, el a recurs la băuturi alcoolice în exces ca mijloc de a face față carierei sale aparent sortite eșecului. Pentru a-și păstra sănătatea mintală, s-a apucat de scris ca ultimă modalitate de a păstra o oarecare recunoaștere. A produs o gamă largă de eseuri, articole și cărți, inclusiv biografia sa în mai multe volume a Ducelui de Marlborough.
În Marlborough, Churchill a găsit un spirit afinitar care a îndurat respingerea și neînțelegerea, doar pentru a reveni când nevoia națională a cerut-o. A călătorit prin America pentru a susține discursuri și prelegeri și a suferit de probleme de sănătate fizică.
Până la sfârșitul anilor 1930, coaliția care îl marginalizase pe Churchill se prăbușea constant. Pe măsură ce Germania continua să anexeze țările vecine, a devenit din ce în ce mai clar că politica de conciliere a eșuat. Cu ritmul lent al reînarmării Marii Britanii, era de asemenea clar că Londra s-a împușcat singură în picior ignorând semnalele de alarmă pe care Churchill încercase să le tragă.
Când a izbucnit războiul în septembrie 1939, a fost readus în guvern ca Prim Lord al Amiralității, exact funcția pe care o deținuse la începutul războiului anterior. Această întoarcere a pus capăt formal exilului său politic, deși adevărata sa reabilitare a venit abia în mai 1940, când Churchill a devenit prim-ministru. Clar, acum era un egal și, de fapt, mult mai mult decât un egal printre oameni.
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