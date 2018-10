Taxa de care se temeau toti romanii va fi introdusa din martie 2019. Pregatiti-va

Incepand cu 31 martie 2019, toti romanii vor trebui sa achite o garantie pentru fiecare ambalaj reutilizabil al produselor pe care le cumpara din supermarket. Valoarea acestei garantii va fi de 0,5 lei per ambalaj, scrie a1.ro. Recuperarea garantiei se va putea face apoi de la operatorul economic, cu ajutorul bonului fiscal.

In prezent, nu exista nicio taxa de acest fel, ci doar obligatia ca pe ambalajul produselor sa scrie ca acesta este reutilizabil. In alte tari, taxa a dat rezultatele scontate. De exemplu, in Belgia, o taxa similara a fost introdusa in anul 1993, iar o a doua in 2007 si a fost eliminata in 2015 datorita atingerii obiectivelor propuse, scrie Institutul pentru Politica Europeana a Mediului. Valoarea taxei era de cativa euro pe kilogram de ambalaj reutilizabil, in functie de natura acestuia.

O taxa similara a fost impusa si in Olanda, in 2007, in timp ce in Danemarca o astfel de taxa a dus venituri de aproape un miliard de euro, in perioada 2008-2014. Valoarea taxei era cuprinsa intre 2 eurocenti si 32 de eurocenti, in functie de tipul recipientului reutilizabil si de marimea sa.