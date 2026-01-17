Un ministru italian suspectat de furtul spectaculos al unui tablou celebru

Parchetul italian a anunțat la începutul lui 2024 că a deschis o anchetă împotriva secretarului de stat pentru cultură Vittorio Sgarbi. Pentru că acest membru al guvernului Giorgia Meloni, istoric, critic de artă în vârstă de 71 de ani, obișnuit al platourilor de televiziune, este suspectat că a furat un tablou de la un privat.

În decembrie 2023, un reportaj difuzat la televiziunea publică italiană (RAI) a pus sub semnul întrebării un tablou al artistului italian din secolul al XVII-lea Rutilio Manetti, „La Cattura di San Pietro/ Capturarea Sfântului Petru", expus de Vittorio Sgarbi în 2021 la Lucca drept o operă din colecția sa. Aceasta din urmă este în mod ciudat (aproape) identică cu o pânză furată în 2013.

Proprietara tabloului a raportat poliției furtul din castelul său din Buriasco, Piemont, lângă Torino: hoții au pătruns prin efracție și au tăiat tabloul pentru a-l scoate rapid din ramă înainte de a fugi de la fața locului. Un fapt tulburător este că, cu câteva săptămâni înainte, un bărbat, identificat de RAI ca fiind un prieten al lui Vittorio Sgarbi, venise la ea acasă pentru a-i cere să-i vândă această operă, lucru pe care ea l-a refuzat.

Un singur detaliu diferențiază tabloul lui Sgarbi de opera furată: o mică lumânare aprinsă, vizibilă în colțul din stânga sus al pânzei. Însă în 2013, „prietenul" care încercase să cumpere opera a predat o pânză ruptă unui expert în restaurarea tablourilor care afirma în reportajul televizat că era vorba chiar de opera furată, la care s-ar fi adăugat o lumânare după furt pentru a ascunde urmele.

Furios, Vittorio Sgarbi a negat aceste acuzații. Invitat să se explice pe canalul privat Rete 4 și în paginile Corriere della Sera, el a asigurat că a găsit tabloul într-o reședință veche cumpărată de mama sa în 2000, vila Maidalchina, care aparținuse unei familii nobile și unde papa Inocențiu al X-lea ar fi locuit în secolul al XVII-lea. Potrivit lui, tabloul furat era doar o „copie proastă" din secolul al XIX-lea, în timp ce al său este un original. În ceea ce-l privește pe restaurator, acesta ar fi mințit pentru a se răzbuna pe Sgarbi, care îi datora o sumă importantă de bani.

Opoziția italiană a cerut demiterea lui Vittorio Sgarbi, care a făcut obiectul unei alte anchete, deschisă în octombrie 2023, pentru că și-a monetizat prezența la conferințe - o practică interzisă membrilor guvernului italian. Cel care a fost curator al Pavilionului italian la Bienala de la Veneția din 2011 și supervizor al achizițiilor muzeului MAXXI din Roma, a stârnit indignare și prin declarațiile sexiste făcute în cadrul unui eveniment la MAXXI în 2023.