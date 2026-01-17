FBI e preocupat de astrologie: În ce zodii s-au născut cei mai mari criminali în serie ai lumii

Dacă oamenii de știință au studiat creierele criminalilor în serie și spun că aceștia au probleme legate de cortexul prefrontal, fiind practic incapabili să își controleze impulsurile agresive, astrologia are și ea un cuvânt de spus, în viziunea FBI.

Un studiu realizat în SUA și-a propus să analizeze care este zodia preponderentă a criminalilor în serie. Rezultatele obținute relevă că peste 40% din cei 500 de criminali în serie analizați erau fie raci, fie pești, fie săgetători sau scorpioni. La polul opus, cele mai prietenoase zodii se dovedeau gemenii și taurii, cu un procent total de 11%.

Jaffrey Dahmer era născut în zodia Gemeni și a fost faimos pentru pasiunea sa pentru tineri pe care îi răpea, ucidea și abuza. Ted Bundy, criminalul american despre care se spune că a ucis peste 30 de femei, era născut în zodia Săgetător și era cunoscut ca fiind un bărbat extrem de șarmant. Osama bin Laden, John Wayne Gacy, Richard Ramirez, Harvey Weinstein, Danny Masterson au fost toți născuți în zodia Pești.

Dinte zodiile de foc, Leu, Săgetător și Berbec, cei mai periculoși sunt săgetătorii, care au mari șanse să devină criminali. Berbecii tind să comită infracțiuni armate, în timp ce Leii sunt recunoscuți ca fiind cu adevărat periculoși. Nici semnele de aer nu sunt mai calme. Balanțele sunt cele mai des implicate în încălcarea legii, în vreme ce Gemenii sunt predispuși spre fraude. Mai puțin violenți, Vărsătorii comit mai frecvent infracțiuni care țin de răzbunare.

În rândul celor pragmatici, Taurul are un temperament violent, Fecioarele manifestă o pasiune pentru arme, iar Capricornii au reputația de a fi infractori universali. Dintre toate semele zodiacale, cei mai periculoși și violenți sunt considerați racii, care pot fi criminali cu sânge rece, prezentând o cruzime deosebită. În același timp, atât Peștii, cât și Scorpionii au un caracter incontrolabil, scrie ToLoveForward.

În cadrul studiului făcut de specialiştii Parchetului General în perioada 2011-2015, au fost analizate peste 2.500 de crime şi peste 3.000 de criminali. Într-un top al victimelor, specialiştii au descoperit că cei din zodia Leu au avut cel mai mult de suferit, peste 200 de persoane ucise. La polul opus, mai puţin predispuşi să se afle în locul nepotrivit şi în momentul nepotrivit au fost cei din zodia Săgetător.