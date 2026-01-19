Greu de crezut cum s-a schimbat acest sex-simbol de la Hollywood. Nici fanii infocați nu-l mai recunosc pe acest actor de legendă

Este greu de crezut cum se poate schimba destinul unui om, mai ales când vorbim despre cineva care, în anii '80, era considerat un adevărat simbol al frumuseții și al succesului la Hollywood. Pe atunci, el nu era doar un simplu actor, ci o imagine a rebelului seducător care cucerea pe toată lumea cu privirea sa intensă și atitudinea plină de mister.

Dacă te uitai pe afișele cinematografelor din acea perioadă, chipul lui Mickey Rourke era peste tot, iar filme celebre precum „9 săptămâni și jumătate" sau „Angel Heart" l-au transformat rapid într-un idol pentru milioane de oameni și într-un star de prima mână. Era perioada lui de glorie, în care presa îl numea constant unul dintre cei mai doriți bărbați de pe planetă, având o carieră ce părea de neoprit.

Însă timpul și alegerile dificile de viață au lăsat urme adânci, iar astăzi, bătrânelul care apare în fotografiile recente este aproape imposibil de recunoscut chiar și de către cei mai fideli fani. Transformarea lui este atât de radicală încât mulți se întreabă dacă este vorba despre aceeași persoană care făcea furori pe ecrane în urmă cu câteva decenii.

Din păcate, problemele nu s-au oprit doar la aspectul fizic; situația lui financiară a devenit un subiect trist de discuție în ultima vreme. Se zvonește că fostul mare star a ajuns într-un punct critic, fiind nevoit să ceară ajutor financiar pentru a nu rămâne fără un acoperiș deasupra capului. Este o prăbușire dureroasă pentru un om care a avut cândva întreaga lume la picioare, dar care acum pare să se lupte cu lipsurile și cu uitarea.

​Liya-Joelle Jones, o prietenă a actorului și membră a echipei sale de management, a lansat o pagină GoFundMe, cu acordul lui Mickey Rourke, pentru ca actorul să primească suficienți bani încât să nu fie dat afară din casă. „Mickey trece printr-o perioadă foarte grea, iar sprijinul oamenilor este incredibil de emoționant", a declarat Liya-Joelle Jones pentru The Hollywood Reporter.

La începutul anilor '90, aflat la apogeul carierei, actorul a luat o decizie care avea să-i schimbe definitiv traiectoria: a părăsit Hollywood-ul pentru a se dedica boxului profesionist. A fost o perioadă dură, marcată de accidentări serioase, fracturi faciale și intervenții medicale repetate. Chiar el a recunoscut ulterior că sportul de contact i-a afectat grav fizionomia.

Pe plan profesional, viața lui Rourke a cunoscut urcușuri și coborâșuri dramatice. După o perioadă în care părea uitat de industrie, Mickey Rourke a revenit spectaculos în atenția publicului cu rolul din The Wrestler (2008), interpretare care i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar.