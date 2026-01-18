Freddie Mercury folosea metode vocale care nu ar trebui să existe în muzica occidentală. Culmea e că el era de fapt bariton!

Un grup de cercetători europeni a publicat un studiu uimitor care arată că Freddie Mercury poseda una dintre cele mai extraordinare voci documentate vreodată. Condusă de dr. Christian Herbst al Austriei, cu colaboratori din Suedia și Republica Cehă, echipa a aplicat analize științifice moderne la cântarea lui Mercury. Ei au examinat înregistrările de arhivă, au studiat interviurile și au filmat laringele unui cântăreț profesionist de rock cu peste 4.000 de cadre pe secundă în timp ce acesta încerca să reproducă sunetul distinctiv al lui Mercury.

Ceea ce au descoperit ne-a remodelat înțelegerea vocii umane. Freddie Mercury cânta în mod eficient în gât în mijlocul imnurilor rock. Majoritatea oamenilor nu își angajează niciodată pliurile ventriculare atunci când vorbesc sau cântă. Aceste țesuturi stau deasupra corzilor vocale și rămân inactive pentru aproape toată lumea. Cântăreții de operă nu le folosesc. Cântăreții pop nu le folosesc. Singurii interpreți care îi activează intenționat sunt cântăreții de gât tuvan din Mongolia, specialiști care se antrenează ani de zile pentru a stăpâni tehnica.

Freddie Mercury le-a folosit instinctiv în timp ce cânta melodii precum „We Are the Champions". " Cercetătorii au constatat că el a folosit fonația subarmonică. Când cântărețul de rock a fost filmat imitând mârâitul lui Mercur, filmarea a dezvăluit un model uimitor: o încuietoare cu frecvență 3:1 în care atât pliurile vocale, cât și pliurile ventriculare vibrau împreună în același timp. Acest lucru a produs un sunet mai profund și mai bogat, care a dat vocii lui Mercury puterea sa inconfundabilă, creând sentimentul că era împins la margine, rămânând complet controlat.

Apoi a fost vibrato. Majoritatea cântăreților prezintă rate de vibrato între 5,4 și 6,9 Hz. Vocaliștii clasici precum Pavarotti vizează o consistență lină, cu o undă sinusoială aproape perfectă măsurată aproape de o valoare de 1. Vibrato-ul lui Freddie Mercury a ajuns la 7.04 Hz, mai rapid decât aproape oricine din muzica înregistrată. Viteza singură nu a făcut-o extraordinară. Vibrato-ul lui era neregulat și imprevizibil. În timp ce Pavarotti a măsurat aproape 1, Mercury a avut o medie în jur de 0,57. Vocea lui nu a oscilat pur și simplu. A crescut cu energie electrică neliniștită, care a făcut ca notele susținute să se simtă vii.

Ascultați vocea izolată din "Bohemian Rhapsody. „Această instabilitate strălucitoare vine de la un gât care vibrează mai rapid și mai puțin regulat decât ar trebui să permită tehnica vocală convențională. Studiul a corectat și un mit de lungă durată. Gama vocală a lui Mercury nu a fost de patru octave, ci mai aproape de trei. Tot impresionant, dar nu supranatural. Ce i-a uimit pe cercetători cu adevărat că, deși era faimos ca tenor, Freddie Mercury era de fapt bariton. Analiza a șase interviuri vorbite a plasat discursul său mediu la 117,3 Hz, ferm în raza baritonilor. Soprana operei Montserrat Caballé, care a cântat cu el, a confirmat, afirmând că are o voce de bariton.

Mercury cânta constant peste gama sa naturală, folosind tehnici rareori folosite în cântatul occidental, conducându-și sistemul vocal mai rapid decât limitele tipice și făcând totul în timp ce domina scena cu încredere și fler. De la puterea „We Are the Champions" la emoția „Somebody to Love" și curajul „Fat Bottomed Girls", vocea lui s-a mișcat fără efort peste stiluri. El a trecut de la vocea pieptului la falsetto, de la moliciune aerisită la presiune intensă, adaptându-se instantaneu la orice cântec necesar.

Dr. Herbst a observat că prezența subarmonicii creează impresia unui sistem vocal care funcționează la limitele sale, păstrând încă rafinamentul. Combinate cu vibrato-ul rapid și neregulat al lui Mercury, aceste trăsături au ajutat probabil la formarea publicului personaj electrizant și flamboaiant. Vocea și prezența lui erau inseparabile. Știința a dat limbaj ceea ce ascultătorii au simțit întotdeauna. Ironia este că Mercury aproape sigur habar nu avea că face asta. Nu știa că produce subarmonice sau că vibrato-ul său depășea viteze tipice. Pur și simplu a cântat.

Tehnica era intuitiva si inconstienta, expresie pura fara intentie analitica. Asta ar putea fi cea mai remarcabilă descoperire dintre toate. Acest lucru nu a fost calcul sau antrenament formal. A fost genial natural acţionând din instinct. Freddie Mercury a murit în 1991, dar vocea lui nu a pălit niciodată. Studiul a confirmat ceea ce fanii au simțit întotdeauna. El nu a fost doar un cântăreț grozav. A fost un fenomen. O voce care a încălcat regulile convenționale. Tehnici care nu ar trebui să existe în rock-ul de vest. Un sistem vocal care a depășit limitele normale. Toți uniți într-un singur artist care a schimbat permanent sunetul muzicii populare.