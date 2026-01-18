Paula Seling a generat un scandal uriaș, după ce a vorbit în limba rusă la finala Eurovision Moldova
Postat la: 18.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Artista Paula Seling, membră a juriului internaţopnal, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!", echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova".
Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă,. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi "drăguţă şi simpatică", a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.
"Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată.
Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna", a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova."
"Ca să înţelegem mai bine ce spune, Românca Paula Seling ne-a spus la Chişinău: «Молодец, Молдова!»", "Maladieţul" Paulei Seling, m-a făcut să mă simt penibil", au fost alte reacţii ale internauţilor, prezentate de Ziarul de Gardă.
Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi "drăguţă şi simpatică", a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.
„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce", a explicat artista.
Paula Seling a subliniat că intenţia sa nu a fost politică şi nici nu a urmărit să jignească pe cineva: „Pur şi simplu a fost o situaţie de om care nu cunoaşte foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova şi lucrând cu mulţi muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere şi l-am preluat, crezând că este ceva drăguţ. Da, am greşit şi nu m-am gândit nicio secundă la conotaţiile pe care le poate avea această expresie."Artista şi-a cerut scuze public celor care s-au simţit ofensati şi organizatorilor show-ului.
„Nimeni nu e perfect. Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din R. Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii; am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios" a mai spus artista.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Freddie Mercury folosea metode vocale care nu ar trebui să existe în muzica occidentală. Culmea e că el era de fapt bariton!
Un grup de cercetatori europeni a publicat un studiu uimitor care arata ca Freddie Mercury poseda una dintre cele mai ex ...
-
Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"
Alexandra Gleave, expert in medicina fizica și recuperare, care promoveaza fitnessul și starea de bine pe rețelele socia ...
-
Un ministru italian suspectat de furtul spectaculos al unui tablou celebru
Parchetul italian a anunțat la inceputul lui 2024 ca a deschis o ancheta impotriva secretarului de stat pentru cultura V ...
-
FBI e preocupat de astrologie: În ce zodii s-au născut cei mai mari criminali în serie ai lumii
Daca oamenii de știința au studiat creierele criminalilor in serie și spun ca aceștia au probleme legate de cortexul pre ...
-
Unde poți vedea 33.000 de ore de clipuri video din istoria muzicii de la MTV
Pentru tinerii obișnuiți cu algoritmii TikTok și cu muzica la un click distanța pe Spotify, ideea de a sta ore intregi i ...
-
Carmen Harra anunță răsturnarea puterii politice, în România în 2026: "E un nou început, cu alți oameni"
Celebra prezicatoare Carmen Harra anunța o rasturnare de regim la in marile state: „Anul asta este al rasturnarilo ...
-
Răsturnare de situație. Cătălin Măruță anunță că rămâne la PRO TV după ce emisiunea îi va fi scoasă din grilă
Vestea ca emisiunea La Maruța va fi scoasa din grila Pro TV din luna februarie i-a luat prin surprindere atat pe cei imp ...
-
Fenomenul care uimește oamenii de știință. Țara în care oamenii trăiesc peste 110 ani: care este secretul longevității
Diversitatea genetica a țarii și „supercentenarii" sai ar putea explica de ce unii oameni traiesc peste 110 ani, o ...
-
Mogulul Adrian Sârbu a rămas fără apartamentul din blocul miliardarilor
Adrian Sarbu, „taticul" Pro TV, a suferit o lovitura grea in urma cu mai mult timp. Fostul patron de televiziune a ...
-
Ce salariu încasa Cătălin Măruță. Primele reacții după ce PRO TV a anunțat încheierea emisiunii „La Măruță" după 18 ani
PRO TV a anunțat in seara de 12 ianuarie 2026 ca emisiunea „La Maruța" se va incheia dupa 18 ani de difuzare, ulti ...
-
Cercetătorii încearcă să descopere secretele longevității în ADN-ul celor mai vârstnici oameni din lume
Speranța de viața in țarile cu cea mai mare longevitate, precum Japonia, Italia și Spania, oscileaza in jurul valorii de ...
-
Cum te poate ajuta cafeaua să slăbești și să scazi riscul de a face diabet de tip 2
Nivelul de cofeina din sange ar putea influența direct cantitatea de grasime corporala și riscul de diabet de tip 2, pot ...
-
Scandal pe manele: Florin Salam, umilit pe scenă de managerul localului care a urcat val-vârtej și i-a smuls microfonul
Florin Salam a fost protagonistul unui moment tensionat și rar intalnit in cariera sa, in timpul unui concert susținut p ...
-
A depus plângere la poliție împotriva soțului pentru că i-a ascuns că este chel. Ce acuzații mai aduce femeia
O femeie din India s-a dus la poliție sa depuna plangere impotriva soțului ei, pe motiv ca a fost indusa in eroare in pr ...
-
Ghidul complet al consumatorului de cafea: cum să te bucuri de aportul de cofeină fără să fie periculos pentru sănătate
Cafeina, substanța naturala care se regasește in cafea, poate aduce beneficii reale pentru sanatate, dar numai in anumit ...
-
De ce renunță generația Z să mai bea alcool față de milenali
Perioada sarbatorilor inseamna, de regula, ospațuri pe cinste și bautura din belșug, insa imediat dupa acestea vin rezol ...
-
Cât este de periculos fastingul? Un studiu recent pune sub semnul întrebării beneficiile postului intermitent
Postul intermitent este adesea prezentat ca o soluție simpla pentru reglarea metabolismului și imbunatațirea sanatații c ...
-
Dietele Paleo si Carnivore sunt niște bazaconii: Oamenii din peșteri mâncau în mare parte vegan conform unui studiu de netagaduit
Un nou studiu a demontat planul general de alimentație din spatele dietelor Paleo și Carnivore, descoperirile sugerand c ...
-
Câinele este singura ființă care "a semnat un contract de loialitate" absolută cu specia umană
De mii de ani, cainii și-au adaptat musculatura feței pentru a putea comunica emoții pe care noi sa le ințelegem, fiind ...
-
Femeile reacționează diferit la alcool față de bărbați: Același număr de pahare, efecte complet diferite
Femeile beau cot la cot cu barbații, ba uneori chiar ii baga sub masa, fara sa-și dea seama la ce-și supun organismul, d ...
-
Cum se bea corect: Părintele Vasile Ioana explică regula celor trei pahare: Întâi ești maimuță, apoi leu, apoi porc!
Parintele Vasile Ioana le explica oamenilor cum sa bea corect de sarbatori. Deși in credința creștin ortodoxa consumul d ...
-
Vaccinul care intra in organism prin consumul de bere. Un virolog a revolutionat industria vaccinurilor
Un virolog american și-a propus sa schimbe modul in care lumea percepe vaccinul, in general, și se pare ca a reușit. A c ...
-
Ce aliment a eliminat Gică Hagi, acum 5 ani, din dieta sa. Gică Popescu i-a luat exemplul
Gica Hagi, in varsta de 60 de ani, a renunțat complet la consumul de carne in urma cu aproximativ cinci ani, o decizie c ...
-
Ce se mănâncă de fapt de Revelion pentru noroc în noul an
Carnea de porc este nelipsita de pe masa de Revelion, porcul simbolizeaza prosperitate și inaintare. Carnații și friptur ...
-
Brigitte Bardot a iubit câinii, dar și-a urât propriul fiu pe care l-a considerat "o tumoare canceroasă"
Pe 28 decembrie 2025 s-a stins din viața, la varsta de 91 de ani, una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei f ...
-
Dezvăluiri despre „haremul" lui Putin: „Avea abonament la clubul de striptease Luna. Era un vampir!"
În cartea „Țarul in persoana. Cum ne-a pacalit Vladimir Putin pe toți" nu numai ca se menționeaza casnicia n ...
-
O minune a naturii: Ceaiul care scade glicemia și combate infecțiile
Ceaiul de fenicul este promovat de mult timp ca un remediu "bun la toate", de la digestie și eliminarea mucusului pana l ...
-
Medicina confirmă ce lucruri bizare se întâmplă cu cei care au beneficiat de un transplant de organe
Evoluția transplanturilor de organe a fost spectaculoasa de la momentul istoric din 1967, cand s-a efectuat prima reușit ...
-
Care sunt cele mai așteptate filme in 2026. Lista celor 20 de superproductii de la care se asteapta sa sparga box-office-urile
Producatorii spera sa dea o noua lovitura cu filmele care se vor lansa in 2026 dupa ce industria filmului inca resimte e ...
-
Cine a fost Brigitte Bardot, legenda filmului francez, care a murit la 91 de ani: De la sex-simbol la activismul pentru drepturile animalelor și simpatia pentru Frontul Național
Brigitte Bardot, legenda ecranului francez, a devenit un simbol sexual al anilor 1950 și 1960, dar mai tarziu a imbrațiș ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu