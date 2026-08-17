Aur în valoare de 9 milioane de euro, zidit într-un perete din Belgia: Comoara a fost găsită de un student

Un tânăr student din Belgia a găsit o comoară estimată la aproximativ 9 milioane de euro. Bunurile erau zidite într-un perete, sub formă de monede, pepite și lingouri de aur.

Un student în vârstă de 18 ani, care lucra la renovarea unei clădiri din Saint-Gilles-lez-Termonde, Belgia, a descoperit o comoară zidită într-un perete, potrivit Le Figaro. Kobe a găsit monede, pepite și lingouri, cu o valoare estimată la aproximativ 9 milioane de euro.

Cum a fost găsită comoara

Acesta, împreună cu un coleg ajutau la montarea unor țevi noi. Au trebuit să sape adânc, până au ajuns la fundațiile clădirii, pe care apoi le-au demolat.

Atunci, „am văzut ceva și am crezut că este un șir de monede de un euro. Așa că am început să săpăm, iar apoi am observat un mic bloc de aur. Am continuat să săpăm și ne-am dat seama că era de fapt puțin mai mare decât credeam. Valora aproximativ 9 milioane de euro. Este o cantitate imensă de aur", a declarat studentul.

Descoperirea a fost realizată la „casa berarului", o reședință impunătoare legată de o fabrică de bere, în apropiere de Bruxelles. Aceasta a început să funcționeze în 1899 înainte de a se închide în 1970, potrivit sursei.

Astăzi, clădirea aparține unei organizații de asistență socială, care o renovează complet pentru a crea studiouri și birouri.

Aurul, înfășurat într-o pungă

Potrivit administratorului șantierului, aurul era înfășurat într-o pungă de plastic și încorporat în peretele pivniței, în loc să fie depozitat cu grijă într-un seif. Captura a inclus monede, pepite și lingouri numerotate. Pentru Kobe, nu exista nicio îndoială că ascunderea a fost intenționată: „Se pare că a existat o pivniță aici care a fost ulterior umplută. Aurul era de fapt încorporat în perete, nu pus într-un seif sau ceva de genul ăsta. Deci cred că a fost în mod clar ascuns intenționat".

Comoara este acum păstrată într-un loc securizat din Bruxelles, în timp ce anchetatorii îi reconstituie istoria. Găsirea aurului nu înseamnă neapărat că proprietarul poate fi identificat. Prima sarcină a autorităților va fi să stabilească dacă monedele și lingourile sunt legate de un furt sau de o activitate criminală anterioară.

În Belgia, legislația impune celor care găsesc comoara să aștepte cel puțin cinci ani pentru a le oferi potențialilor proprietari timp să se prezinte.