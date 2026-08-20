Avertismentul unui renumit expert în longevitate: Cele 5 alimente 'otrăvitoare' care îți pot scurta viața

Un biolog italian care studiază de peste un deceniu mecanismele îmbătrânirii și ale longevității atrage atenția asupra unor alimente extrem de populare, despre care spune că ar trebui limitate pentru a menține sănătatea pe termen lung.

Biologul italian Valter Longo este director al Institutului de Longevitate al Universității din California de Sud. El a identificat cinci alimente pe care le numește "otrăvitoare" pentru longevitate. Recomandarea sa vine din peste zece ani de cercetare, mai întâi pe șoareci, apoi prin studii clinice pe oameni.

Longo susține că un stil alimentar sănătos trebuie să se bazeze pe dieta mediteraneană originală. Expertul subliniază însă că aproape nimeni din Italia nu mai urmează dieta mediteraneană în forma sa autentică. Longo numește cele cinci alimente problematice „cele 5 P otrăvitoare".

Alimentele "otrăvitoare" pentru longevitate:

În categoria celor „5 P otrăvitoare", Longo include pizza, pastele, pâinea, cartofii și proteinele de origine animală bogate în grăsimi.

Pizza, deși este unul dintre preparatele emblematice ale Italiei, poate deveni problematică atunci când este consumată frecvent.

Pastele sunt, de asemenea, incluse pe lista cercetătorului, în special atunci când porțiile sunt mari și sunt asociate cu sosuri bogate în grăsimi.

Potrivit lui, acestea contribuie la obezitate atunci când sunt consumate în exces. Fenomenul este tot mai răspândit, inclusiv în rândul tinerilor din Italia.

Planul alimentar propus de Longo este sărac în proteine și zaharuri. În schimb, este bogat în grăsimi sănătoase și alimente de origine vegetală.

Studiile clinice citate de expert arată o reducere a cazurilor de diabet, cancer și boli cardiace. Beneficiile apar la persoanele care au urmat acest regim.