O justiție slută, coruptă și ciufută (I)

După reînființarea în 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecătorești din județele Bihor și Satu Mare), justiția bihoreană a fost zguduită de numeroase scandaluri de corupție, fiind arestați și/sau trimiși în judecată peste 20 de magistrați judecători și procurori care au activat la curte și la Tribunalul Bihor ori la parchetele aferente. Majoritatea bărbați, dar și femei, aproape toți de la secțiile penale ale tribunalului și curții. Au fost și cazuri mai inedite, cu un judecător care s-a declarat nebun după arestare și a fost achitat în final sau cu un prim-procuror, care a primit mită patru prostituate nu numai bani și alte foloase materiale. Sub aspectul scandalurilor de corupție, Curtea de Apel Oradea s-a situat pe primul loc în țară , urmată fiind de curțile de apel de la București și Craiova. Curtea de la Oradea și-a ales următorul motto: ,,Dreptul este arta binelui și a echității”. De-a dreptul copleșitor!

Filiera Ghiță (Groza-Borleșteanu) și povestea unui ,,comision” de un milion

Corupția a ajuns la cote maxime la Curtea de Apel Oradea în perioada în care președinte al acestei instanțe a fost Gheorghe Groza, cu origini și rudenii în județul Satu Mare. În perioada respectivă, un fost judecător de la Satu Mare, Gheorghe Borleșteanu, care a deținut funcțiile de președinte al Secției penale și de vicepreședinte al Tribunalului, iar, după pensionare, a devenit avocat, a intervenit frecvent la acesta în favoarea unor afaceriști și interlopi care aveau litigii civile, comerciale sau penale la Curtea de Apel Oradea. Acesta intra în birourile judecătorilor și grefierilor de la Satu Mare și Oradea ca la el acasă. Recent a sustras un înscris dintr-un dosar al Tribunalului Satu Mare, dar s-a pus batista pe țambal. Conform unor participanți, șeful instanței orădene de apel se întâlnea cu afaceriștii sătmăreni la Hotelul Dacia-Continental, unde aceștia luau camere și un apartament, în care se încingeau de obicei orgii cu alcool, poker și carne vie made in Romania, Ungaria sau Ucraina. Prin acest modus operandi, sătmărenii au avut câștig de cauză în aproape toate litigiile. DNA și SRI n-au mirosit nimic. Ori n-au vrut să miroase pentru că șefi teritoriali ai acestor instituții erau conectați cu membri reprezentativi ai grupului. Detalii despre aceste paranghelii și învârteli judiciare pot oferi afaceristul milionar Vasile Pușcaș, patronul firmei de salubritate Florisal din Satu Mare, care a derulat și derulează afaceri mari și la Baia Mare și la Cluj Napoca, precum și aparținătorii fostului patron Lucian Mocanu de la Antrepriza de Construcții Barbu Satu Mare (fostul Trust de Construcții Industriale).

Gheorghe Groza a fost președintele Curții de Apel Oradea în perioada 2005-2011, iar anterior a deținut funcția de pereședinte al Secției penale. Sub șefia sa, au fost promovați la Tribunalul Bihor sau la Curtea de Apel o pleiadă de judecători și judecătoare la secțiile penală și civilă asupra cărora planează astăzi acuzații de corupție. Suspiciuni de corupție au planat și asupra unei foste președinte a Curții de Apel Oradea, care a fost monitorizată de un serviciu secret cu privire la relațiile și discuțiile cu patronul grupului Selina, care a câștigat licitația și a realizat reabilitarea Palatului de Justiție din Oradea. Valoarea lucrării a fost de 20 de milioane de euro și s-a discutat de un comision ca să nu-I zic șpagă de un million de euro. Cert este că șefa respectivă a Curții de Apel a s-a retras din funcție și s-a pensionat. Patronul Selina, Beniamin Rus, este cunoscut drept un specialist în coruperea administrației și justiției de peste 20 de ani. Rus a fost inculpat, trimis în judecată și condamnat în primă instanță, de către Tribunalul Bihor, la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare pentru fapte de corupție (șpăgi de 800.000 de euro) în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean și al UDMR Bihor, Alexandru Kiss, dar a fost achitat în final de Curtea de Apel Oradea, după 9 ani de judecată, incluzând o retrimitere la Tribunal, și eliminarea unor probe esențiale, ca înregistrările SRI.

Reînvierea corupției după emascularea DNA Oradea

Se cuvine precizat că, în perioada în care DNA a fost condusă de Laura Codruța Kovesi (anterior procuror general al României) asupra judecătorilor de la instanțele bihorene au fost exercitate cele mai mari presiuni și șantaje de către ,,unitatea de elită” de la Oradea condusă de procurorul șef Ciprian Man, secondat de procurorul Cristian Ardelean, intrați în istorie drept niște nerozi abuzivi ai parchetului românesc. Sub egida lor, Serviciul Teritorial al DNA a înregistrat cele mai multe trimiteri în judecată, dar și cele mai multe achitări, devenind campion național în materie. Cel puțin patru judecători au fost trimiși abuziv în judecată, fiind achitați pentru că fapta nu exista sau nu era prevăzută de legea penală, după ce au fost suspendați din activitate și privați de venituri vreme de patru ani. După cum a mărturisit guralivul procuror Ardelean, scopul lor era să bage frica în judecători pentru a pronunța soluții de condamnare în dosarele DNA. Procurorii Man și Ardelean au fost dați afară din DNA la începutul anului 2019, după ostracizarea prealabilă a lui Kovesi.

După ce în 2019 au fost făcute publice înregistrări în care procurorii anticorupție din ,,unitatea de elită” de la Oradea devoalau cu mândrie modul lor șantajist de lucru, nu au mai fost înregistrate scandaluri mari de corupție la Palatul de Justiție. Ori, poate nu au ieșit la iveală. La începutul lunii aprilie 2025 a făcut furori, umori și urdori un articol publicat în presa națională și locală, intitulat ,,Mafia în robe. Rețeaua Udroiu-Antik-Țarcă și capturarea justiției române” și semnat de consacratull om de presă și jurnalist de investigații Sorin Roșca-Stănescu. O investigație de șase luni scoate la iveală o rețea complexă de corupție în justiția română, în care sunt implicați judecători de la Secția penală a Curții de Apel Oradea, procurori, polițiști și funcționari publici din urbea de pe Crișul Repede. După apariția acestui articol au început să vorbească afaceriști milionari și politicieni din Țara Oașului și din municipiul Satu Mare care reclamă că ar fi fost ,,jecmăniți” sau ,,jupuiți” de mii și zeci de mii de euro de către judecători și procurori cu funcții de conducere pentru a le fi soluționate favorabil dosarele penale, civile, comerciale sau de contencios administrativ. Traficul de înfluență a fost făcut printr-un procuror șef de la Oradea, care are origini sătmărene. Detalii pot oferi, printre alții, judecătoarele Doina Măduța și Felicia Toader, care au făcut parte o vreme din același complet de judecată al Curții de Apel Oradea. Nimic nu rămâne neștiut.

Depravarea și afacerismul unor magistrați

Ca jurist și fost procuror, am manifestat o preocupare constantă pentru starea justiției în toate profesiile și funcțiile pe care le-am deținut ulterior: jurnalist și director de ziar, prefect și senator de Satu Mare, investigator avertizor și publicist în presa central și locală. Imediat după răsturnarea regimului totalitar comunist în decembrie 1989, împreună cu avocatul Horia Adrian Ungur, prevalându-ne și de funcțiile de conducere (vicepreședinți) în Consiliul Frontului Salvării Naționale Satu Mare, după declanșarea anchetării primului secretar PCR al județului, Maria Bradea (condamnată definitiv ulterior pentru abuzuri și fraude), am inițiat schimbarea din funcție a președintei Tribunalului Județean, Doina Donuțiu, pentru corupție și obediență manifestată față de dictatura ceaușistă. Schimbarea a fost votată aproape în unanimitate de judecători, procurori și avocați. Disperată, aceasta l-a chemat în ajutor pe șeful Securității Județene, colonelul Andrei Ionescu, dar l-am trimis la plimbare și nu s-a mai oprit până in județul său natal Vâlcea. În perioada 1994-1995 am publicat în ziarul local Gazeta de Nord-Vest un serial intitulat ,,Corupție la Palatul de Justiție”, în urma căruia au fost schimbați șefi ai justiției sătmărene, dar am început să fiu privit de șefi și judecători de la Curtea de Apel Oradea drept un ofensator chiar un inamic al justiției. Din 2016 până ce au fost dați afară din parchetul anticorupție (în 2019) am publicat peste 50 de articole despre paraditorii ,,unității de elită” a DNA de la Oradea, Ciprian Man și Cristian Ardelean, care au șantajat și prigonit mai mulți judecători și procurori din județul Bihor.

De-a lungul ultimelor trei decenii, alături de numeroase cazuri de corupție, am constatat și multă imoralitate chiar depravare în cadrul instanțelor din județele Bihor și Satu Mare. Multe judecătoare le-au oferit plăceri intime șefilor lor pentru a fi recompensate financiar sau promovate în funcție. Unele judecătoare din Oradea și din Satu Mare au ajuns să se cupleze extraconjugal cu procurori inclusiv șefi de la Serviciul Teritorial al DNA pentru a scăpa de dosare de corupție. Altele s-au cuplat cu avocați de succes. Unii judecători s-au cuplat cu avocate mai focoase. De o vreme, tot mai multe judecătoare, îndeosebi originare din alte județe sau complexate de ținuta lor fizică, au fost seduse și controlate prin metoda lover-boy de servicii secrete sau de lumea interlopă, de grupuri de crimă organizată. Depravarea a ajuns atât de departe încât unii judecători au întreținut relații intime în birourile lor. Dacă ar vorbi unele mese de birou….. Patru judecătoare de la Tribunalul și Judecătoria Satu Mare au închiriat un apartament dintr-un bloc amplasat lângă Palatul de Justiție, în care se întâlneau, pe rând, cu amanții lor, dintre care unii proveneau din lumea interlopă. Despre acest cuibușor de nebunii a aflat la un moment dat un procuror de la DNA Oradea, dar nu se mai știe dacă le-a preluat sub control pe judecătoarele nimfomane ori a fost sedus de acestea.

Legat de moralitatea magistraților, mulți dintre aceștia încearcă să-și justifice salariile și pensile nesimțite cu motivația că, spre deosebire de majoritatea cetățenilor, sunt privați de anumite drepturi, cum ar fi dreptul de a deține societăți comerciale și de a face afaceri. În realitate, mulți dintre ei fac afaceri insidioase și veroase. Uni fac cămătărie, acordând împrumuturi unor persoane fizice sau firme, cu dobânzi substanțiale, până la 100%. Alții, fac afaceri imobiliare cumpărând apartamente pe care le închiriază în Cluj Napoca, în Timișoara sau în Oradea, profitând de faptul că acestea sunt centre universitare importante, cu un nivel ridicat al chiriilor. Magistrați orădeni și sătmăreni au dobândit apartamente în ansamblul rezidențial de lux Platinia din Cluj Napoca, construit de firma Florisal SA Satu Mare pe perimetrul fostei fabrici de bere Ursus, inclusiv foști procurori de la DNA Oradea, unde au fost anchetați la un moment dat reprezentanții acestei firme. Unii magistrați au mers mai departe, luând credite ipotecare beneficiind de bonitatea conferită de salariile sau pensile între 5-10 mii de euro și construind case cu două, trei sau patru apartamente, pe care le vând ulterior, realizând profituri substanțiale. Câți români simpli își permit să facă astfel de afaceri imobiliare sau de cămătărie?

Pedeapsă cerească pentru o judecătoare coruptă și decăzută

În perioada în care am fost senator (2008-2016) am primit mai multe sesizări referitoare la abuzuri și acte de corupție comise în Palatul de Justiție din Satu Mare, îndeosebi de judecătoarea Ramona Cădar de la Tribunalul Județean. Am făcut declarații și sesizări referitoare la aceasta, dar nu a fost trasă la răspundere penală sau disciplinară. Am aflat ulterior că și-a găsit imunitatea în brațele procurorului șef al DNA Oradea și al șefului de atunci al SRI Satu Mare (care o lăudau că are chip și trup de zeiță). Unul ditre ei a fost atât de fermecat încât a vrut să divorțeze, motivându-i soției că nu poate trăi fară Afrodita din Palatul de Justiție din Satu Mare. Am mai aflat că, în mai 2013, când am fost exclus din PSD de trioul Victor Viorel Ponta, Liviu Dragnea și Ilie Sârbu (la presiunile ambasadorului american Mark Gittenstein, pentru declarațiile și interpelările mele critice la adresa procurorului general Laura Codruța Kovesi și a șefului operativ al SRI, generalul Florian Coldea, din perioada 2010-2013), judecătoarea Ramona Cădar a dansat de bucurie pe masa sa de birou de la tribunal. Cu doi ani în urmă, judecătoarea Cădar s-a pensionat la vârsta de 49 de ani, după 25 de ani de activitate dubioasă, beneficiind de o pensie lunară în jur de 6.000 de euro. Cu bani din primele pensii și din niște restanțe salariale obținute cam fraudulos de la Curtea de Apel Oradea, și-a cumpărat o limuzină nouă ultimul răcnet.

Cu această limuzină, în seara zilei de 19 noiembrie 2025 a ucis un tânăr și a rănit grav un alt tânăr și o asistentă medicală în curtea unei clinici medicale private de recuperare din Băile Felix, cu denumirea President. Cei doi tineri ieșiseră, în scaune cu rotile, la o țigară în fața intrării în clinică, însoțiți de o asistentă. Tânara pensionară îl internase la clinica respectivă pe actualul său partener (își părăsise demult soțul), care suferise un atac vascular cerebral și paralizase aproape complet. La plecare, a pornit autoturismul parcat la vreo 70 de metri de locul impactului și este inexplicabil cum a pierdut controlul acestuia. Am înțeles că se apără că suferă și ea de o boală gravă aflată într-un stadiu avansat, pentru care s-a operat recent. Nu mi-a făcut plăcere să scriu de un astfel de episod și le doresc sănătate și viață lungă și judecătoarei și partenerului său. Și îndeosebi tânărului și asistentei rămași în viață, dar cu răni grave. Am ținut însă ca unii judecători și procurori care se cred niște mici dumnezei să știe că există o justiție imanentă deasupra celei pământești.

Voi reveni cu neregulile, abuzurile și corupția de la secțiile civile și penale ale Tribunalului Bihor și Curții de Apel Oradea.

Valer Marian