Nu scăpăm de ăștia, ca de râie: "Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare!"

Uniunea Salvați România nu intenționează să părăsească actuala coaliție de guvernare, chiar dacă PSD ar dori o schimbare a formulei politice.

Deputatul USR Iulian Lorincz a transmis că partidul său rămâne ferm în actuala alianță și consideră improbabilă formarea unei majorități fără USR. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor politice generate de discuțiile din PSD privind viitorul guvernării și rolul partenerilor de coaliție.

Deputatul USR Iulian Lorincz a afirmat că formațiunea sa nu va renunța la participarea în guvern, indiferent de presiunile venite din partea PSD.

„Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare. Cine să ne scoată de la guvernare, PSD? Singurul lucru pe care poate să-l facă PSD este să încerce să facă o majoritate fără noi, ceea ce nu cred că va dori nici Ilie Bolojan, nici PNL, nici UDMR şi nici preşedintele României, Nicuşor Dan.

Sunt convins că Nicuşor Dan nu vrea un guvern fără USR. Cred că preşedintele îşi doreşte ca USR să fie parte din această guvernare.

(dacă o să cadă guvernul Bolojan, iar PSD vrea un Guvern fără USR, cu un alt premier de la PNL, credeţi că Nicuşor Dan îl va refuza pe Grindeanu?) În primul rând, PSD trebuie să adune o majoritate. Nu cred că o va aduna. Ce vă face să credeţi că PNL o să-şi dorească acest lucru? Bine..., o parte din PNL", a declarat Iulian Lorincz, la Antena 3 CNN.

Tensiunile din coaliție au fost alimentate și de inițiativa liderului PSD Sorin Grindeanu, care a anunțat că vrea să consulte partidul cu privire la continuarea actualei formule de guvernare.

În urmă cu două săptămâni, președintele PSD a declarat că va organiza un referendum extins în partid pentru a afla dacă social-democrații își mai doresc ca Ilie Bolojan să rămână premier și dacă USR ar trebui să rămână partener de coaliție. De asemenea, Grindeanu a lansat și un sondaj pe pagina sa de Facebook pe această temă.

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat la inițiativa social-democraților și a spus că este surprins de această decizie.

„Pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu. După cum știți, ca și mine, timișorean, noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt.

În același timp, nu pot să nu observ că, PSD a mai încercat, PSD-ul domnului Ciolacu, să fie un partid absolut dominant, să vrea toată puterea și PNL să fie doar brelocul lor.

Nu s-a sfârșit bine nici pentru România, dar nici pentru PSD și tocmai de aceea eu cred că PSD trebuie să se obișnuiască la gândul că și în viitor nu mai vor putea să decidă totul singuri. Au știut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% să intre în această guvernare", a spus liderul USR.