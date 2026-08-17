Carmen Brumă oferă o rețetă simplă de înghețată cu cafea. Desertul cremos se pregătește în 15 minute

Carmen Brumă le-a propus urmăritorilor săi o variantă simplă de înghețată cu aromă intensă de cafea. Desertul se pregătește în aproximativ 15 minute, din ingrediente ușor de combinat, însă trebuie lăsat câteva ore la congelator înainte de servire.

Vedeta, cunoscută pentru preocuparea sa față de alimentație și un stil de viață echilibrat, a mărturisit că deserturile cu gust de cafea se numără printre preferatele sale.

„Înghețată de cafea, cremoasă și simplă. Îmi plac toate dulciurile cu gust de cafea, de la ecler, ciocolată, tiramisu până la înghețată. Această rețetă de înghețată se prepară foarte ușor. Puteți improviza sau înlocui unele ingrediente", a mărturisit Carmen Brumă.

Cum pregătește Carmen Brumă înghețata de cafea

Rețeta nu presupune tehnici complicate. Baza aromată se obține din cafea solubilă, pudră proteică sau colagen, curmale și apă fierbinte. Mierea este opțională, în funcție de cât de dulce vrei să fie rezultatul.

„Mod de preparare: 6 lingurițe de cafea solubilă, 30 g pudră proteică (sau colagen), curmale, apă fiartă și puteți adăuga și miere (eu nu am pus de data asta) . Amestecați cu blenderul până se face o pastă. Separat am bătut cu mixerul 300 g smântâna pentru frișcă si apoi am încorporat cu o spatulă laptele condensat. Combinați totul într-o caserolă si băgați la congelator pentru câteva ore. O porție de 100 g are aproximativ 200-250 cal", a explicat vedeta.

După omogenizare, compoziția se transferă într-o caserolă și se păstrează la congelator timp de câteva ore. La final, se obține o înghețată cremoasă, potrivită pentru cei care preferă deserturile cu aromă pronunțată de cafea.