Planul secret al lui Trump pentru pacea în Ucraina stârnește îngrijorare: Demersurile pe canale neoficiale ale lui Witkoff îi alarmează pe aliați

Planul în 28 de puncte, redactat cu aport rusesc, reprezintă cel mai nou efort al Casei Albe de a pune capăt luptelor dintre Rusia și Ucraina, iar presiunile neoficiale ale lui Steve Witkoff, emisarul lui Trump, privind Ucraina, îi alarmează pe aliați.

Aliații americani și oficialii ucraineni încercau miercuri, în grabă, să înțeleagă termenii unei propuneri de pace pentru Ucraina formulate de administrația Trump, mulți temându-se că acest lucru ar putea însemna că SUA ar ceda în fața cererilor Rusiei în dorința de a pune rapid capăt războiului.

Pe măsură ce oficiali europeni și americani căutau clarificări, au spus că multe aspecte ale planului rămân în schimbare, inclusiv rolul NATO și orice concesii teritoriale pe care Ucraina le-ar putea face Rusiei. Demersul trimisului pentru pace al administrației Trump, Steve Witkoff, care a acționat ca intermediar cu Moscova, a început la sfârșitul lunii trecute, când s-a întâlnit la Miami cu emisarul special al Rusiei, Kirill Dmitriev, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, chiar în momentul în care speranțele președintelui Donald Trump pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin s-au năruit, relatează POLITICO.

Oficialii ucraineni și europeni s-au simțit luați prin surprindere atunci când existența planului lui Witkoff a devenit publică, un șoc cu atât mai mare cu cât considerau că Trump începuse, în sfârșit, să înțeleagă lipsa de sinceritate a lui Putin în privința unei eventuale înțelegeri, au spus această persoană și o altă sursă familiarizată cu subiectul. Aceste persoane, precum și alte surse citate în articol, au primit anonimat pentru a putea discuta aspecte sensibile ale diplomației.

Planul în 28 de puncte, a cărui existență a fost relatată pentru prima dată de Axios, ar presupune, în forma actuală, concesii semnificative din partea Ucrainei, inclusiv limitări ale capacităților militare și renunțarea la porțiuni importante de teritoriu, potrivit unei a treia persoane informate despre inițiativă. Aceasta a subliniat însă că prevederile planului sunt în continuare negociabile.

Un aspect pe care oficialii americani încă îl analizează este dacă și cum ar trebui menționat NATO în plan, a spus sursa. Discuția despre NATO nu fusese relatată până acum.

Ucraina solicită aderarea la NATO ca garanție de securitate împotriva unei viitoare invazii ruse. Deși unele state europene sprijină această idee, SUA au respins-o, iar Moscova a cerut de mult ca Ucraina să nu se alăture alianței, pe care o consideră o amenințare. Aliații europeni se tem și de eventuale concesii teritoriale făcute Rusiei, considerând că acestea ar recompensa agresiunea Moscovei și ar crea un precedent periculos.

Casa Albă a refuzat să comenteze detaliile planului sau modul în care a fost elaborat. În capitalele europene, oficialii încercau să înțeleagă un plan care oferea foarte puține detalii.

„Nu am fost informați cu privire la acest lucru", a declarat miercuri ministrul german de externe, Johann Wadephul. „Există eforturi continue ale tuturor partenerilor internaționali pentru a-l aduce pe președintele Putin, în sfârșit, la masa negocierilor."

El a adăugat: „Sprijinim, desigur, orice conduce în această direcție. Ne concentrăm pe sprijinirea Ucrainei și, astfel, transmitem foarte clar lui Putin că nu există alternativă la un proces de negociere."

Propunerea include „recunoaşterea (anexării) Crimeei şi a altor regiuni cucerite de Rusia" şi „reducerea armatei la 400.000 de persoane", a indicat această sursă. Ucraina ar trebui, de asemenea, să renunţe la toate armele sale cu rază lungă de acţiune.

„O nuanţă importantă este că nu înţelegem dacă este vorba într-adevăr de un plan al lui Trump sau al anturajului său", a adăugat înaltul oficial ucrainean, care a considerat, de asemenea, că informaţiile privind atitudinea pe care Rusia ar trebui să o adopte în schimb sunt neclare.

Cererile Rusiei păreau să repete propunerile pe care secretarul de stat Marco Rubio le respinsese deja în încercarea de a negocia un summit între lideri - cereri care ar fi inacceptabile pentru Kiev, a spus prima sursă familiarizată cu situația. Acestea includ insistența Moscovei de a controla mai mult teritoriu în estul Ucrainei decât a cucerit în război și ca Ucraina să renunțe la protecțiile de securitate viitoare din partea aliaților occidentali.

Secretarul Armatei, Dan Driscoll, împreună cu șeful Statului Major al Armatei, gen. Randy George, și comandantul Armatei SUA în Europa, gen. Christopher Donahue, au fost trimiși de urgență la Kiev în această săptămână pentru a discuta cu ucrainenii despre plan.

Vizita a fost organizată rapid după o întâlnire la Casa Albă săptămâna trecută, în care Trump a spus că Driscoll - care plănuia oricum o vizită în Ucraina luna viitoare, ar trebui să fie trimisul special pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski și echipa sa, potrivit unui oficial al administrației. Driscoll va urma întâlnirile din Kiev cu o serie de informări adresate aliaților NATO pentru a-i pune la curent cu planul și cu ceea ce consideră SUA că ar fi calea de urmat, a adăugat oficialul.

Casa Albă a adoptat o poziție optimistă cu privire la planul în curs de dezvoltare, un înalt oficial declarând că un cadru pentru încheierea conflictului ar putea fi convenit de toate părțile până la sfârșitul acestei luni, sau chiar „în această săptămână". Un al doilea oficial al Casei Albe a spus că ambele părți vor trebui să dea dovadă de flexibilitate.

Ucraina nu a comentat public planul. Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a spus miercuri că se află în „comunicare constantă" cu echipa lui Trump, inclusiv cu Witkoff, și că va lucra cu SUA pentru a pune capăt războiului „și pentru a asigura o pace justă și durabilă".

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a remarcat că Putin a respins toate eforturile de pace ale lui Trump până acum și a „ales pur și simplu să escaladeze războiul". De aceea, a spus ea, abordarea europeană este să pună presiune pe Putin, prin sancțiuni economice și sprijin pentru Ucraina, pentru a-l aduce înapoi la masa negocierilor. Un diplomat britanic a indicat că Londra nu fusese informată despre propuneri, în ciuda relației strânse dintre consilierul pentru securitate națională, Jonathan Powell, și Witkoff. Un al doilea oficial britanic a încercat să minimalizeze cât de serios ar trebui luat planul.

Oficialii europeni și ucraineni privesc cu suspiciune, de luni de zile, abordarea lui Witkoff față de conflict.

Unii au dat vina pe tendința lui de a lucra singur pentru eșecul eforturilor de pace ale administrației până acum, refuzul său de a consulta aliații lăsându-l uneori nepregătit sau neinformat. Aceștia văd consultările discrete ale lui Witkoff cu Rusia ca pe un exemplu al modului în care a fost indus în eroare de Moscova în privința naturii conflictului și a obiectivelor reale ale lui Putin.

„Rușii l-au identificat în mod clar pe Witkoff ca pe cineva dispus să le promoveze interesele", a spus un oficial european din domeniul apărării. „Europenii nu au fost consultați în această privință. Dar există o aripă în cadrul Casei Albe care, de ceva timp, îi vede pe europeni drept ‘obstacole' în procesul de pace, așa că, într-un fel, nu este surprinzător."

Al doilea oficial al Casei Albe a respins îngrijorările potrivit cărora Moscova ar dori să colaboreze doar cu Witkoff pentru a pune capăt războiului. Rusia ar trebui să vrea să discute cu Washingtonul despre încheierea războiului, a spus oficialul.

Kremlinul a minimalizat miercuri importanța noii propuneri.

„Nu există nimic nou peste ceea ce s-a discutat la Anchorage", a spus purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, întrebat despre plan, referindu-se la summitul din Alaska dintre Trump și Putin din august.

Nu este clar cât de avansată este planificarea acestui plan de pace. O serie de persoane care, în mod normal, ar fi trebuit să fie informate la Casa Albă și Departamentul de Stat nu au fost consultate cu privire la demersul reluat de Witkoff, potrivit primelor două surse informate în acest sens.

Prima sursă a spus că planul lui Witkoff implica „zero coordonare inter-agenții". Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind respectarea procedurilor inter-agenții, care presupun consultarea departamentelor relevante ale guvernului.

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump și consilierii săi au încercat în repetate rânduri să determine Rusia să se implice serios în încetarea conflictului. Dar luni de întâlniri la nivel înalt și apeluri telefonice, inclusiv summitul din Alaska, i-au lăsat pe Trump și echipa sa frustrați și fără rezultate.

După luni în care a refuzat să impună sancțiuni financiare Moscovei, Trump a sancționat în octombrie cele două mai mari companii petroliere ruse, după ce planurile pentru o întâlnire între Trump și Putin la Budapesta au eșuat.

Driscoll, principalul oficial din domeniul apărării trimis în Ucraina, era deja implicat în cooperarea cu ucrainenii pentru a împărtăși o parte din expertiza lor privind dronele, iar acest acord, pe care Trump dorește să-l finalizeze, face, de asemenea, parte din discuțiile din această săptămână.

Trump l-a numit pe Driscoll „omul meu pentru drone", potrivit oficialului administrației, iar acesta i-a câștigat încrederea președintelui prin eforturile sale de a reforma birocrația de achiziții de armament a Armatei și prin aparițiile sale mai frecvente la televiziune pentru a vorbi despre reformele sale.