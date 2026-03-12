ÎNTRE DOUĂ CATASTROFE
Din declarațiile lui Trump, când amenințătoare, când bombastice, reiese clar că prelungirea conflictului din Iran ar echivala cu un dezastru în plan intern. Din ce în ce mai puțini americani susțin continuarea războiului, iar o bună parte dintre ei sunt taman din tabăra MAGA.
Situația din teren arată foarte prost: Pentagonul și aliații nu pot asigura libera circulație prin strâmtoarea Ormuz decât cu costuri foarte mari. Asta înseamnă că amenințările Teheranului legate de un eventual preț de 200 de dolari barilul de țiței au o bază solidă. Mai ales că iranienii dețin încă zeci de mii de drone Shahed și rachete, cu care sunt deciși să continuie războiul o bună perioadă, chiar și în condițiile dezechilibrului evident de forțe.
Văzuți drept victime sigure, iranienii mizează pe faptul că Trump a intrat în criză de timp. Pe măsură ce războiul se prelungește, prețul barilului continuă să urce, cu impact direct asupra economiilor lumii. Și, bineînțeles, cu impact direct asupra alegătorilor din Statele Unite. Noile atacuri în direcția aliaților SUA din Golf, minarea parțială a strâmtorii Ormuz și incendierea a două petroliere în largul coastelor irakiene contribuie din plin la panica creată printre dealerii de petrol.
Iranienii își pot permite încă două, trei luni de austeritate la limita sărăciei (cauzată de sancțiunile dure ale SUA), însă pentru occident ar fi o catastrofă din punct de vedere economic. Printre victime s-ar afla și Trump, disperat să le demonstreze americanilor că taxele impuse la nivel global asigură un nivel de trai superior.
Semnalele sunt contradictorii. Pe de o parte Trump și-a proclamat deja victoria și dă de înțeles că trupele Pentagonului își vor face bagajele și se vor retrage din zona Orientului Mijlociu în câteva zile. Pe de altă parte, Iranul a respins două mesaje transmise de emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, care încerca să obțină o încetare a focului.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a subliniat că o eventuală declarație unilaterală a lui Trump potrivit căreia SUA ar fi câștigat războiul nu ar însemna automat sfârșitul conflictului. ”Dacă urmează să fie stabilită o încetare a focului sau războiul să se oprească, trebuie să existe o garanție că acțiunile agresive împotriva Iranului nu vor fi repetate. Altfel, dacă un nou atac are loc peste câteva luni, o astfel de încetare a focului ar fi lipsită de sens”, a explicat Kazem Gharibabadi, ministru adjunct de Externe.
Pentru conducerea iraniană, Washingtonul ar trebui să simtă dureros costurile economice, politice și militare ale conflictului, la un nivel suficient de mare încât lui Trump să-i piară pofta de a ataca, din nou, Iranul. ”Nu căutăm absolut deloc o încetare a focului. Inamicul trebuie să știe că orice va face, va exista cu siguranță un răspuns proporțional și imediat. Luptăm ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, fără compromis sau excepție”, a precizat președintele parlamentului iranian, Mohammed Ghalibaf, într-o postare pe X. Inclusiv președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, pare convins că declarațiile lui Trump sunt doar praf în ochi: ”Distrugătoarele au venit și au plecat. Iranul rămâne”.
Încheierea războiului în condițiile actuale ar echivala cu un semi-eșec pentru Trump și Netanyahu. Asasinarea lui Ali Khamenei, a rudelor acestuia și a unor lideri militari din Iran nu a făcut decât să-i unească și mai tare pe iranieni în sprijinirea regimului islamic. Cu o mare probabilitate, programul nuclear al Teheranului a rămas intact, ca și stocul de rachete balistice bine camuflat în labirintul de tuneluri săpate în munți.
Schimbarea regimului de la Teheran cu unul pro-occidental s-ar putea să rămână la fel de utopic ca popularea planetei Marte cu pisici Angora. Nici măcar o invazie terestră nu ar garanta succesul. Iar americanii nu ar înțelege nici în ruptul capului de ce Trump ar insista să sacrifice o grămadă de compatrioți, la mii de kilometri distanță. Doar de dragul lui Netanyahu? Ca să nu mai vorbim de consecințele economice cu efect de explozie nucleară.
Așadar, Trump are de ales între o retragere rușinoasă, cu coada-ntre picioare (dar clamând victoria pentru populimea dezorientată) și o escaladare sinucigașă a conflictului, cu consecințe imediate și în Europa. Mai ales că Nicușor Dan tocmai ne-a băgat în aceeași oală cu agresorii.
Adrian Onciu
