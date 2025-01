Dacă nu ești atent vei transforma cafeaua într-o băutură otravitoare

Medicul Natalia Balan recomandă evitarea unei greșeli frecvente la prepararea cafelei care o transformă în otravă. Aceasta este reîncălzirea unei băuturi reci. Obiceiul de a reîncălzi cafeaua, de exemplu în cuptorul cu microunde sau pe aragaz, poate afecta negativ atât compoziția acesteia, cât și sănătatea dumneavoastră, relatează expertul.

„Puțini oameni știu acest lucru. Dar este o greșeală comună care transformă cafeaua în otravă", spune expertul, explicând de ce nu poți reîncălzi cafeaua. Atunci când cafeaua este supraîncălzită, au loc reacții chimice care schimbă compoziția componentelor sale. În special, acizii clorogenici conținuți în cafea și care au proprietăți antioxidante sunt distruși. Ca urmare, se formează substanțe care pot provoca creșterea acidității stomacale, probleme digestive precum arsuri la stomac sau iritații ale mucoasei stomacului.

Supraîncălzirea băuturii duce, de asemenea, la o deteriorare a gustului și a proprietăților sale benefice. Când este supraîncălzită, antioxidanții care protejează organismul de radicalii liberi sunt distruși. Băutura își pierde gustul, devine amară și mai puțin plăcută de băut. Există, de asemenea, un risc de contaminare bacteriană. Atunci când cafeaua se răcește, microorganismele pot începe să se dezvolte în ea. Încălzirea repetată nu distruge întotdeauna complet aceste bacterii, care pot reprezenta un pericol pentru sănătate.

Expertul recomandă:

Beți întotdeauna cafeaua imediat după preparare. Dacă băutura s-a răcit, este mai bine să pregătiți o porție nouă decât să o reîncălziți pe cea veche. „Cercetările științifice confirmă faptul că reîncălzirea alimentelor și băuturilor, în special a cafelei, poate afecta compoziția chimică și siguranța acestora. Conform cercetărilor, antioxidanții din cafea sunt distruși atunci când sunt încălziți la peste 70°C", spune specialistul.

După cum se menționează într-un raport al National Institutes of Health (NIH) din SUA, acizii clorogenici, care sunt antioxidanți puternici, pot forma compuși potențial toxici atunci când sunt încălziți. Conform recomandărilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), bacteriile se pot înmulți activ în băuturile refrigerate, mai ales dacă acestea au fost depozitate mai mult de 2 ore . Pentru a rămâne sănătos și a vă bucura de adevăratul gust al cafelei, beți-o proaspătă și evitați să o reîncălziți. Acest lucru te va ajuta să eviți efectele nocive asupra organismului tău și te vei bucura de băutura ta preferată în cel mai bun mod.

Beneficiile și efectele nocive ale cafelei

Cea mai cunoscută proprietate a cafelei este efectul său stimulator asupra creierului și sistemului nervos, care se datorează cofeinei conținute în boabe. Astfel, cafeaua acționează ca un psihostimulant și antidepresiv natural. În plus, serotonina este o verigă în transferul de informații între celulele creierului, ceea ce explică claritatea de gândire care apare după consumul băuturii. Cofeina crește, de asemenea, circulația sângelui, astfel încât creierul și alte organe primesc mai mult oxigen. În plus, aceasta crește rata metabolismului și descompunerea grăsimilor, ceea ce are, fără îndoială, un efect pozitiv asupra greutății corporale.

În plus față de cofeină, boabele de cafea conțin și uleiuri, vitamine, acizi organici și alte substanțe necesare organismului. Dar efectul cafelei asupra organismului creează dependență, iar consecințele consumului său zilnic sunt următoarele:

intoxicarea organismului;

modificarea reacțiilor organismului;

degradarea psihologică.

În plus, atunci când se întrerupe brusc consumul de cafea după mulți ani de utilizare, „sindromul de sevraj", deși neplăcut (dureri de cap, somnolență, greață, nervozitate), este ușor, controlabil și trece rapid. Cafeaua extrage din organism elemente benefice sau reduce absorbția acestora. Consumul său regulat reduce rezervele de calciu, magneziu, sodiu și vitamine B, dar puteți oricând compensa o ceașcă de cafea aromată prin administrarea de suplimente vitaminice care vor compensa deficitul acestor substanțe.