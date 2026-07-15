Dieta lui Ștefan Bănică a devenit virală pe internet. Cum se menține artistul într-o formă excelentă la 58 de ani

La 58 de ani, Ștefan Bănică impresionează prin energia pe care o afișează atât pe scenă, cât și în aparițiile sale publice. Deși programul său este solicitant, artistul spune că nu a apelat niciodată la diete restrictive pentru a se menține în formă, ci preferă un stil de viață bazat pe moderație și disciplină.

Interpretul susține că secretul constă în alegeri echilibrate și într-o alimentație cât mai naturală. În opinia sa, interdicțiile drastice nu aduc rezultate pe termen lung, ci dimpotrivă, îi fac pe oameni să își dorească și mai mult alimentele pe care le evită.

„Mănânc echilibrat și mă întrețin. Nu cred în regimuri drastice, în faptul de a-ți interzice mâncăruri care îți plac, iar apoi să tânjești după ele, nu e o soluție. Echilibrul în orice ai vrea să faci este extrem de important. Sunt adeptul echilibrului, încerc să mănânc natural și să mă simt bine în pielea mea", a declarat Ștefan Bănică.

Artistul afirmă că alimentația este doar una dintre componentele unui stil de viață sănătos. La fel de importante sunt mișcarea, disciplina și felul în care îți organizezi activitățile de zi cu zi. Aceste obiceiuri îl ajută să facă față ritmului intens al concertelor și spectacolelor pe care le susține.

În același timp, Ștefan Bănică spune că nu s-a regăsit niciodată în ideea de a „o lăsa mai moale" atunci când vine vorba despre profesia sa. Pentru a explica această filosofie de viață, artistul și-a amintit de o replică celebră a tatălui său, actorul Ștefan Bănică Sr., adresată unui medic cardiolog.

„Nu știu ce înseamnă pentru voi a o lăsa mai moale. Îți dau un singur exemplu, replica tatălui meu, când i-a recomandat un doctor cardiolog (tatăl meu avea probleme cu inima) să o lase mai moale cu scena: 'Dar dumneata, doctore, când operezi, poți s-o lași mai moale? Adică să nu te implici foarte tare, să o faci așa... Sau operezi o dată pe an?'"

Pentru Ștefan Bănică, această lecție a rămas un principiu după care se ghidează și astăzi. Artistul consideră că pasiunea pentru meserie trebuie însoțită de implicare totală, iar un stil de viață echilibrat îl ajută să își păstreze atât condiția fizică, cât și energia necesară pentru a urca pe scenă în fața publicului.