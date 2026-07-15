O româncă a plecat la cules de ciuperci și s-a întors cu o descoperire rară. Ce este, de fapt, misterioasa „Degetele Diavolului"

O ieșire la cules de ciuperci s-a transformat într-o descoperire neașteptată pentru o româncă, după ce a dat peste o specie cu un aspect neobișnuit, pe care spune că nu a mai întâlnit-o niciodată. Nedumerită, femeia a fotografiat ciuperca și a cerut ajutor într-un grup dedicat pasionaților de micologie.

„Un ID, vă rog? Am umblat în pădure de 40 de ani după ciuperci, dar nu am văzut până acuma așa ceva!", a scris aceasta în postare.

Imaginea a stârnit rapid interesul membrilor comunității, iar răspunsurile nu au întârziat să apară. Mai mulți utilizatori au identificat exemplarul drept Clathrus archeri, o specie cunoscută popular sub numele de „Degetele Diavolului", „ciuperca caracatiță" sau, în unele zone din România, „gheara dracului".

O specie rară, recunoscută după aspect și miros

Cei familiarizați cu această ciupercă au explicat că este o apariție rară și că principalul său element distinctiv este mirosul puternic, asemănător cărnii aflate în putrefacție.

„Nu se găsesc des. Este ciupercă "cadavru". I se spune așa datorită mirosului de mortăciune cu care atrage muștele să se pună pe ea pentru a-și răspândi sporii. E ușor lipicioasă și e necomestibilă", a explicat unul dintre membrii grupului.

O altă persoană a precizat că specia este cunoscută sub o altă denumire în județul Hunedoara. „La noi în Hunedoara i se spune "gheara dracului". Și eu am găsit prima dată anul trecut!", a scris aceasta.

În discuție a fost amintită și o ipoteză privind apariția speciei în Europa. „Gheara dracului (a fost adusă în Europa în Primul Război Mondial pe tălpile soldaților australieni)", a comentat un utilizator, făcând referire la teoria potrivit căreia ciuperca, originară din emisfera sudică, s-ar fi răspândit pe continent în timpul Primului Război Mondial.

Aspectul spectaculos al ciupercii i-a făcut pe unii participanți la discuție să o compare cu creaturile din filmele SF. „Stranger Things!", a remarcat unul dintre ei, în timp ce un alt utilizator a scris: „Și eu am văzut genul ăsta de ciupercă".

Un alt comentariu a descris una dintre cele mai cunoscute caracteristici ale speciei. „Ciupercă caracatiță sau "Degetele Diavolului" are un miros urât ca și carnea stricată", a explicat acesta.

Au fost oferite și exemple de locuri din România unde ciuperca a mai fost observată. „Gheara dracului, in Parcul National Retezat județul Hunedoara", a scris un membru al comunității.

Cum poate fi recunoscută ciuperca „Degetele Diavolului"

Clathrus archeri este o specie originară din Australia și Noua Zeelandă, care s-a răspândit ulterior în Europa. Se dezvoltă în special pe frunze moarte, lemn aflat în descompunere și alte resturi vegetale, în păduri umede, dar poate fi întâlnită și în parcuri sau grădini.

Ciuperca apare inițial sub forma unui „ou" albicios, cu aspect gelatinos. Pe măsură ce se dezvoltă, din acesta ies de regulă patru până la șase brațe roșii, care se deschid asemenea unei stele de mare sau ale unei caracatițe, ceea ce explică denumirea populară de „Degetele diavolului".

Mirosul puternic de carne aflată în putrefacție are un rol esențial în ciclul de viață al speciei. Acesta atrage muște și alte insecte, care transportă sporii și contribuie la răspândirea ciupercii.

Deși nu este cunoscută ca fiind o specie mortală, Clathrus archeri nu este recomandată pentru consum. Tocmai pentru că este o apariție rară în România și are un rol în ecosistem, specialiștii recomandă ca exemplarele întâlnite în natură să fie fotografiate și lăsate neatinse.