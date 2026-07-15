Analiștii avertizează: El Niño ar putea împinge în sus prețurile alimentelor la nivel global pentru mai mulți ani
Postat la: 15.07.2026 |
Analiștii avertizează că un fenomen El Niño deosebit de puternic, aflat în dezvoltare în Oceanul Pacific, ar putea duce la creșterea prețurilor alimentelor la nivel mondial în lunile și anii următori, potrivit newsweek.com
La începutul lunii iulie, Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a estimat că actualele condiții El Niño se vor intensifica rapid în următoarele luni, crescând probabilitatea producerii unor valuri de căldură, secete, ploi torențiale și alte fenomene meteorologice extreme în numeroase regiuni ale lumii.
În același timp, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) a anunțat că există o probabilitate de 81% ca, în perioada octombrie-decembrie, să se manifeste un episod „foarte puternic" de El Niño, care s-ar putea număra printre cele mai intense înregistrate de la începutul măsurătorilor moderne, în 1950.
Meteorologi și economiști, inclusiv experți ai Băncii Mondiale, avertizează că un astfel de fenomen, supranumit de unii „Super El Niño" sau „Godzilla El Niño", ar putea perturba agricultura și lanțurile globale de aprovizionare cu alimente până anul viitor, agravând în același timp presiunile economice existente.
Cu cât ar putea crește prețurile alimentelor
Potrivit unei analize realizate de Goldman Sachs, citată de The Guardian, fenomenul El Niño ar putea determina o creștere de 15,8% a prețurilor materiilor prime alimentare la nivel mondial, efectele maxime urmând să fie resimțite în a doua jumătate a anului 2028.
La începutul lunii iunie, Banca Mondială avertiza că dezvoltarea unui episod El Niño ar putea agrava problemele deja existente din lanțurile de aprovizionare cu alimente, afectate de deficitul de petrol, gaze și îngrășăminte provocat de conflictul dintre SUA și Iran.
Analiștii de la Schroders Wealth Management estimează că un „Super El Niño" ar putea provoca scumpiri semnificative ale alimentelor în următorul an, pe fondul suprapunerii fenomenelor meteorologice extreme peste tensiunile economice și geopolitice.
„Dacă se mențin corelațiile din trecut, un episod foarte puternic de El Niño ar putea însemna dublarea prețurilor alimentelor la nivel global în următorul an", au arătat aceștia într-un raport publicat la mijlocul lunii iunie.
La rândul său, compania specializată în analiza riscurilor climatice Risilience estimează că, într-un scenariu extrem, producția agricolă globală ar putea scădea cu 14,3%, ceea ce ar genera pierderi de aproximativ 342 de miliarde de dolari și creșteri ale prețurilor principalelor culturi agricole cuprinse între 10% și 50%.
Cine va fi cel mai afectat
William A. Masters, profesor de politici alimentare și economie la Universitatea Tufts, a declarat pentru Newsweek că fenomenul va fi „devastator pentru milioane de fermieri și persoane cu venituri mici din Africa și Asia", însă impactul asupra Statelor Unite va fi limitat datorită lanțurilor diversificate de import.
„Pentru cumpărătorii din supermarketuri, principalul factor care influențează inflația alimentară rămâne accesul furnizorilor la energie, forță de muncă și comerț", a explicat acesta.
Chris Barrett, profesor de economie aplicată la Universitatea Cornell, consideră că Australia, dar și Asia de Sud și Asia de Sud-Est vor resimți cele mai severe efecte, ceea ce va duce la scumpirea grâului, orezului și uleiului de palmier.
Potrivit acestuia, impactul va fi resimțit în special de țările dependente de importurile acestor produse, deja afectate de perturbările provocate de războiul dintre Iran și SUA.
„Din fericire, stocurile mondiale de cereale sunt în prezent relativ ridicate, după recoltele bune de anul trecut, ceea ce oferă lumii un tampon pentru a absorbi o mare parte din șocul provocat de El Niño, dacă situația este gestionată corespunzător", a spus Barrett.
Joseph Balagtas, profesor de economie agricolă la Universitatea Purdue, a subliniat că efectele asupra prețurilor vor depinde de fiecare cultură agricolă.
El a explicat că fructele și legumele sunt produse în regiuni relativ concentrate, astfel încât fenomenele meteorologice locale se pot reflecta rapid în prețurile din magazine.
În opinia sa, cea mai mare îngrijorare vizează culturile de orez, aliment de bază pentru miliarde de oameni din Asia.
„Dacă El Niño perturbă ploile musonice, principala problemă nu va fi disponibilitatea globală a alimentelor, ci securitatea alimentară și accesibilitatea orezului în țările în care populația depinde de producția locală", a avertizat profesorul.
El Niño ar putea afecta și sectorul energetic
Pe lângă impactul asupra agriculturii, fenomenul El Niño ar putea afecta și sectorul energetic.
Potrivit companiei de consultanță Wood Mackenzie, secetele severe ar putea perturba comerțul internațional cu energie, iar modificările privind nebulozitatea, viteza vântului, precipitațiile și topirea zăpezilor ar putea influența semnificativ producția de energie regenerabilă.
Ce este fenomenul El Niño
El Niño, termen care în spaniolă înseamnă „băiețelul", este un fenomen climatic caracterizat prin încălzirea neobișnuită a apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical.
Această încălzire modifică tiparele meteorologice la nivel global, provocând inundații și ploi abundente în unele regiuni și secete severe sau valuri de căldură în altele.
Potrivit Programului Alimentar Mondial (WFP), aceste extreme climatice afectează culturile agricole, efectivele de animale și infrastructura, reduc producția alimentară și perturbă piețele.
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