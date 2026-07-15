Oamenii ar avea un „al șaselea simț" puțin cunoscut, sugerează o serie de studii
Postat la: 15.07.2026 |
O serie de studii sugerează că oamenii dispun de un mecanism senzorial mai puțin cunoscut, numit interocepție, care le permite să perceapă și să interpreteze semnalele provenite din interiorul propriului organism. Cercetătorii afirmă că acest proces ar putea avea un rol important nu doar în menținerea funcțiilor vitale, ci și în sănătatea mintală.
Spre deosebire de cele cinci simțuri clasice - văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul - interocepția se referă la capacitatea de a detecta modificări precum ritmul cardiac, respirația, senzația de foame, setea sau temperatura corpului.
„Deși rareori îi acordăm atenție, este un simț esențial, deoarece contribuie la funcționarea optimă a tuturor sistemelor organismului. El ne avertizează atunci când echilibrul intern este perturbat, de exemplu când ne este sete sau când simțim că ne este prea cald și vrem să ne dăm jos un pulover", explicau, într-un articol publicat în 2022, psihologii Jennifer Murphy, de la Royal Holloway, Universitatea din Londra, și Freya Prentice, de la University College London.
Specialiștii spun că interocepția nu se limitează la reglarea nevoilor biologice. Cercetările indică faptul că aceasta ar putea influența modul în care oamenii procesează emoțiile și reacționează la situații de stres.
Deficiențele în perceperea semnalelor interne ale corpului au fost asociate cu mai multe afecțiuni psihice, inclusiv anxietatea, depresia, tulburarea de stres post-traumatic și tulburările de alimentație.
Ipoteza cercetătorilor este că perceperea corectă a unor semnale precum tensiunea musculară, ritmul respirației sau bătăile inimii îi ajută pe oameni să evalueze dacă o situație este sigură sau reprezintă un pericol. Atunci când acest mecanism funcționează defectuos, riscul apariției unor tulburări psihice ar putea crește.
De exemplu, o persoană cu anxietate poate deveni excesiv de conștientă de propriile bătăi ale inimii în timpul interacțiunilor sociale, ceea ce poate amplifica starea de disconfort.
Un studiu realizat în 2022 pe un eșantion de 93 de voluntari a indicat că femeile au avut, în medie, rezultate mai puțin precise decât bărbații la testele privind perceperea ritmului cardiac.
Autorii cercetării consideră că această diferență ar putea contribui parțial la explicarea faptului că anxietatea și depresia sunt diagnosticate mai frecvent la femei după pubertate. Totuși, ei subliniază că relația este complexă și nu poate fi explicată exclusiv prin interocepție.
Interocepția este analizată și în alte domenii ale cercetării medicale.
Un studiu publicat în 2026 în revista eBioMedicine, care a analizat efectele foamei asupra dispoziției, a arătat că persoanele cu o capacitate mai bună de a interpreta semnalele interne ale corpului au prezentat fluctuații emoționale mai reduse atunci când le era foame.
„Acest lucru nu înseamnă că nu simțeau foamea. Pur și simplu păreau să își poată menține mai bine echilibrul emoțional", a explicat autorul principal al studiului, psihologul medical Nils Krämer, de la Universitatea din Tübingen, Germania.
Interocepția este studiată și în cazul pacienților cu anorexie nervoasă.
O echipă de cercetători de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA) a pornit de la ipoteza că persoanele care suferă de această afecțiune nu mai percep corect senzația de foame.
Pentru a testa teoria, cercetătorii au utilizat o capsulă care produce vibrații după ce este înghițită, stimulând receptorii din tractul digestiv.
Rezultatele au sugerat că această abordare i-a ajutat pe unii participanți să își recapete capacitatea de a recunoaște semnalele organismului și să înceapă să ia din nou în greutate.
„Persoanele cu anorexie nervoasă nu ignoră pur și simplu semnalele corpului. Este posibil ca sistemul lor nervos să proceseze diferit senzațiile provenite din intestin, ceea ce face mai dificilă identificarea și interpretarea acestora", a explicat neurocercetătorul Sahib Khalsa, coordonatorul studiului.
Conceptul de interocepție ca „al șaselea simț" nu este acceptat în unanimitate.
În 2024, o echipă condusă de cercetătorul în științe cognitive Felix Schoeller, de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a publicat un articol provocator intitulat „Interocepția, ca atare, nu există".
Autorii au precizat că titlul a fost ales pentru a atrage atenția asupra unei dezbateri științifice și susțin că termenul „interocepție" ar putea reuni procese biologice foarte diferite, simplificând excesiv un fenomen mult mai complex.
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