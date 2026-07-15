SRI recrutează tineri din universități: Studenții vor semna un angajament pe 10 ani. De unde vor ocupa cele mai multe locuri
Postat la: 15.07.2026 |
Serviciul Român de Informații își formează viitorii specialiști prin parteneriate cu universități de stat, în cadrul unui program care rezervă locuri la facultăți precum Informatică sau Automatică și Calculatoare. Candidații au parcurs deja prima etapă de selecție organizată de Academia Națională de Informații, care include verificări ale comportamentului în perioada școlară, și urmează să susțină examenul de admitere alături de ceilalți candidați. Odată admiși, aceștia devin studenți militari, combinând pregătirea universitară cu instruirea militară specifică.
Pentru prima dată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași oferă locuri dedicate studenților militari în cadrul acestui parteneriat cu SRI. La Facultatea de Informatică sunt disponibile cinci locuri, iar candidații au fost deja supuși selecției preliminare organizate de Academia Națională de Informații, care a inclus interviu, teste psihologice, probă de limbă străină și examinare medicală, potrivit stirilepro.tv
Despre inițiativa parteneriatului, prorectorul pentru activitatea didactică al UAIC, Ionuț Nistor, a declarat: „A fost o inițiativă venită din partea Academiei Naționale de Informații, dar interesul este comun. Au fost deja probe de selecție organizate de ANI. Ei vor fi, pe lângă specialiști în informații, și specialiști în informatică."
Admiterea la Facultatea de Informatică are loc duminică, iar studenții admiși vor urma cursuri în domenii precum securitatea informației, inginerie software, cloud computing, rețele neuronale și procesarea limbajului natural.
Prodecanul Facultății de Informatică, Alex Moruz, a explicat relevanța acestor domenii: „Aceste domenii sunt de interes, de unde și apropierea colegilor de la celelalte ministere pentru informatică. Societatea este tot mai informatizată și tot mai multe informații și procese se întâmplă în spațiul cibernetic, ceea ce necesită o abordare specifică."
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași pregătește deja de cinci ani studenți militari pentru SRI. În acest an, opt locuri sunt rezervate la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la cea de Electronică. Studenții urmează un program dublu, combinând cursurile universitare cu pregătirea specifică oferită de Academia de Informații și cu instruirea militară.
Despre complexitatea programului, rectorul Dan Cașcaval a declarat: „Acești tineri învață de două ori mai mult decât ceilalți studenți, fac la noi o facultate și fac și în cadrul Academiei de Informații, plus pregătirea militară. Peste vară urmează și o pregătire specifică profesiei pe care o vor avea în cadrul SRI."
La nivel național, 11 universități de stat au scos la admitere, în acest an, 116 locuri destinate viitorilor specialiști ai SRI, cele mai multe fiind la Politehnica București. Programul completează recrutarea directă a profesioniștilor și are ca obiectiv asigurarea unui flux de resursă umană în domenii considerate prioritare de instituție.
Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să aibă cel mult 23 de ani, să fi avut cel puțin media anuală 8 la purtare în liceu și cel puțin 7 la Bacalaureat, să nu facă parte din organizații aflate în afara legii și să nu fi fost condamnați penal. De asemenea, cei care sunt membri ai unui partid politic trebuie să renunțe la această calitate după admitere.
Potrivit Serviciului Român de Informații, parteneriatele cu instituțiile de învățământ superior permit pregătirea viitorilor angajați în domenii care nu pot fi acoperite exclusiv prin programele Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazu", care pregătește personal pentru activitățile de bază ale serviciului. După absolvire, tinerii își asumă obligația de a lucra în sistem pentru o perioadă de cel puțin zece ani.
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