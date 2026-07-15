Doi cetățeni români, printre victimele incendiului clădirii OXY din Bruxelles. Un bărbat de 40 de ani a decedat, iar un tânăr de 20 de ani este internat cu arsuri grave

Un incendiu de proporții a izbucnit marți, 14 iulie, într-o clădire rezidențială aflată în curs de renovare în centrul orașului Bruxelles, în apropierea Pieței De Brouckère.

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe din România pentru Știrile ProTV, doi cetățeni români se numără printre victimele acestui incident. Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, din Cernăuți, cu dublă cetățenie română și ucraineană, a decedat, iar un tânăr de 20 de ani, din Bacău, a fost rănit și internat la spitalul de arși din Bruxelles, având arsuri pe jumătate din suprafața corpului. Operațiunile de căutare și salvare continuă, iar șase persoane sunt încă date dispărute.

Incendiul a izbucnit marți dimineață la etajul al doilea al clădirii OXY, cunoscută și sub numele de fostul Centre Monnaie. Pompierii au reușit să stingă focul inițial, însă flăcările s-au propagat într-o cabină de lift, generând un nou incendiu în interiorul acesteia, care a fost ulterior stins. Cauza exactă a izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită, iar ancheta este în desfășurare. Echipajele de intervenție continuă operațiunile de verificare în clădire, în timp ce bilanțul uman rămâne incert, mai multe persoane fiind date dispărute.

Reacția autorităților belgiene. Regele Philippe și prim-ministrul Bart De Wever, prezenți la fața locului

Regele Philippe și prim-ministrul Bart De Wever s-au deplasat marți după-amiază în Piața Brouckère pentru a saluta pompierii și paramedicii prezenți la fața locului. Primarul Bruxelles-ului, Philippe Close, a declarat că incidentul este o tragedie care afectează profund orașul.

Referitor la impactul evenimentului, primarul Philippe Close a declarat: „Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile și cei dragi ai acestora, precum și către răniți și muncitorii care se aflau în clădire."

Acesta și-a exprimat sprijinul față de persoanele care încă așteaptă vești despre cei dragi și a mulțumit echipelor de intervenție pentru munca depusă. „În circumstanțe deosebit de dificile, aceștia au realizat o muncă excepțională", a apreciat primarul.

Cordeel Group, principalul antreprenor al șantierului, a anunțat că va oferi cooperare deplină în cadrul anchetei. De asemenea, Whitewood și Immobel, partenerii care dezvoltă proiectul OXY, au transmis un comunicat în care își exprimă consternarea.

Referitor la impactul evenimentului, reprezentanții Whitewood și Immobel au declarat: „Primele noastre gânduri se îndreaptă către toate persoanele afectate de acest incident, către familiile și colegii lor. Pentru noi toți, este în primul rând o tragedie umană."

Aceștia au precizat că nu vor face alte declarații cu privire la circumstanțe sau posibila cauză, pentru a păstra integritatea anchetei și din respect pentru victime și familiile acestora.

Crucea Roșie a trimis echipe de sprijin psihologic

Crucea Roșie a instituit o echipă de sprijin psihologic pentru persoanele afectate de incendiu. Pe lângă planul intern de urgență, au fost declanșate un plan de intervenție medicală și un plan psihosocial. Angajații evacuați sunt găzduiți provizoriu la Brucity, centrul administrativ al orașului, iar autoritățile locale au asigurat că sprijinul va continua atât timp cât va fi necesar.

Primarul Philippe Close a precizat: „Vom continua să îi sprijinim atât timp cât va fi necesar. Orașul Bruxelles rămâne mobilizat pentru a însoți și a sprijini toate persoanele afectate."

Șantierul clădirii OXY prevedea transformarea fostului Centre Monnaie într-un imobil multifuncțional, cu apartamente, birouri, un hotel de lux și restaurante. Clădirea în formă de cruce, construită în anii 1970, ar fi trebuit să fie finalizată în cursul acestui an sau la începutul anului viitor.

Conform autorizației de urbanism, proiectul ar fi trebuit să cuprindă 120 de apartamente, 316 camere de hotel și aproximativ 44.000 de metri pătrați de spații de birouri. Engie urma să își transfere sediul central în această clădire, cu aproape 4.000 de angajați.