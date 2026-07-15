Uniunea Europeană cere ca noii refugiați din Ucraina să-şi respecte obligaţiile militare din ţara lor ca o condiție pentru extinderea protecției temporare cu un an

Ţările membre ale Uniunii Europene au decis miercuri extinderea protecţiei temporare cu un an, până la 4 martie 2028, pentru refugiaţii din Ucraina, cu condiţia ca noii solicitanţi să dovedească faptul că-şi respectă obligaţiile militare din ţara lor.

"Pentru a primi protecţia temporară, persoanele strămutate din Ucraina vor trebui să dovedească faptul că şi-au respectat obligaţiile militare", a declarat UE într-un comunicat.

"Această limitare se va aplica doar noilor solicitanţi de protecţie temporară. Ea nu se va aplica celor care beneficiază deja de protecţie temporară în Uniunea Europeană", a precizat blocul comunitar.

Acest statut oferă protecţie imediată şi colectivă unui grup mare de persoane strămutate ce sosesc pe teritoriul UE şi care nu se află în poziţia de a reveni în ţara de origine. Persoanele în cauză se bucură de aceleaşi drepturi oriunde în UE. Drepturile respective includ rezidenţa, acces la piaţa muncii şi la locuinţă, asistenţă medicală, ajutoare sociale şi acces la învăţământ pentru copii.

Consiliul va adopta oficial decizia în următoarele săptămâni. Decizia va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE şi va intra în vigoare în ziua următoare publicării.

Uniunea Europeană a activat mecanismul de protecţie temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina în martie 2022. Mecanismul fusese extins ultima dată până la 4 martie 2027. La data de 31 mai a acestui an, 4,38 milioane de persoane care au părăsit Ucraina se aflau sub protecţie temporară în UE.