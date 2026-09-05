Marea greșeală pe care o fac mulți când mănâncă banane: ce reprezintă fâșiile albe din interior și de ce nu trebuie să le arunci

Postat la: 05.09.2026 |

Marea greșeală pe care o fac mulți când mănâncă banane: ce reprezintă fâșiile albe din interior și de ce nu trebuie să le arunci

Bananele rămân unul dintre cele mai populare și consumate fructe din alimentația noastră zilnică. Cu toate acestea, de fiecare dată când le curățăm, aproape toți comitem instictiv aceeași greșeală, lipsindu-ne de substanțe nutritive extrem de valoroase.

Nu este vorba despre coajă, nici despre faimosul vârf de banană despre care s-a crezut în mod eronat că este dăunător timp de ani de zile. Fibrele albe pe care le îndepărtăm meticulos și le aruncăm la gunoi înainte de a mușca din fruct sunt în realitate benefice pentru sănătate. În botanică, aceste fire se numesc floem. Rolul lor principal în timpul creșterii pomilor fructiferi este transportul apei, mineralelor și nutrienților în întregul fruct. Fără ele, banana nu s-ar putea dezvolta sau coace corespunzător.

Deși mulți oameni sunt deranjați de textura lor, aceste fâșii conțin o concentrație extrem de mare de fibre, vitamine și minerale. Includerea acestor fibre în dieta zilnică aduce multiple beneficii pentru sănătatea întregului organism:

  • Sunt bogate în vitamine și minerale: Firele sunt pline de potasiu, magneziu și vitamina B6, esențiale pentru inimă, sistemul nervos și menținerea energiei;
  • Sunt un gardian al tractului digestiv: Conținutul ridicat de fibre promovează o digestie corectă și ajută la funcționarea și sănătatea intestinelor;
  • Ajută la reglarea colesterolului și a zahărului: Consumul regulat al acestei fibre ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la reducerea colesterolului.

 

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Marea greșeală pe care o fac mulți când mănâncă banane: ce reprezintă fâșiile albe din interior și de ce nu trebuie să le arunci

Postat la: 05.09.2026 |

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Bananele rămân unul dintre cele mai populare și consumate fructe din alimentația noastră zilnică. Cu toate acestea, de fiecare dată când le curățăm, aproape toți comitem instictiv aceeași greșeală, lipsindu-ne de substanțe nutritive extrem de valoroase.

Nu este vorba despre coajă, nici despre faimosul vârf de banană despre care s-a crezut în mod eronat că este dăunător timp de ani de zile. Fibrele albe pe care le îndepărtăm meticulos și le aruncăm la gunoi înainte de a mușca din fruct sunt în realitate benefice pentru sănătate. În botanică, aceste fire se numesc floem. Rolul lor principal în timpul creșterii pomilor fructiferi este transportul apei, mineralelor și nutrienților în întregul fruct. Fără ele, banana nu s-ar putea dezvolta sau coace corespunzător.

Deși mulți oameni sunt deranjați de textura lor, aceste fâșii conțin o concentrație extrem de mare de fibre, vitamine și minerale. Includerea acestor fibre în dieta zilnică aduce multiple beneficii pentru sănătatea întregului organism:

  • Sunt bogate în vitamine și minerale: Firele sunt pline de potasiu, magneziu și vitamina B6, esențiale pentru inimă, sistemul nervos și menținerea energiei;
  • Sunt un gardian al tractului digestiv: Conținutul ridicat de fibre promovează o digestie corectă și ajută la funcționarea și sănătatea intestinelor;
  • Ajută la reglarea colesterolului și a zahărului: Consumul regulat al acestei fibre ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la reducerea colesterolului.

 

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