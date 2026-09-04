Irina Rimes pleacă din juriul de la Vocea României. Anunțul făcut de artistă

Noul sezon „Vocea României" a început cu o dezvăluire neașteptată. În prima ediție din 2026, Irina Rimes le-a transmis colegilor săi și telespectatorilor că acesta va fi ultimul său sezon în show-ul de la PRO TV. Anunțul a venit chiar în timpul audițiilor pe nevăzute și i-a surprins pe ceilalți antrenori.

Ediția difuzată pe 4 septembrie, de la ora 20.30, a adus nu doar primele voci care au urcat pe scena „Vocea României", ci și o schimbare importantă pentru unul dintre cele mai cunoscute personaje ale emisiunii. Irina Rimes a ales să dezvăluie încă de la început că nu va mai ocupa scaunul de antrenor și în sezoanele următoare.

„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul... M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei! Și, fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună", spune Irina Rimes la PRO TV.

Motivul pentru care artista a decis să încheie colaborarea cu show-ul nu a fost dezvăluit încă. Irina a lăsat însă să se înțeleagă că va oferi explicații, astfel că telespectatorii vor afla în curând ce a stat în spatele deciziei sale.

Irina Rimes nu a fost singura care a venit cu o noutate în prima ediție. Pavel Bartoș a dezvăluit că noul sezon vine cu o serie de elemente noi în timpul audițiilor pe nevăzute, printre care se numără și un instrument pe care prezentatorul îl descrie drept propria sa „armă secretă".

„Începem audițiile pe nevăzute cu vești excelente: am păstrat temutul buton superblock. Dar și butonul mute, care lasă fără glas adversarii, reducându-i la tăcere. Avem totodată o noutate absolută: butonul 'a doua șansă', iar fiecare antrenor îl poate folosi o singură dată! Și încă ceva: în premieră absolută... Am și eu o armă secretă! Dar, dacă e secretă, așa să rămână până la momentul oportun", afirmă Pavel Bartoș.