Părinții primarului Sectorului 3, investiții imobiliare de 2,8 milioane de euro în Italia. Ce au achiziționat Lidia și Ilie Negoiță

Părinții lui Robert Negoiță au plătit 2,8 milioane de euro pentru o casă și un restaurant într-o zonă de coastă a Italiei. Suma a fost confirmată de primarul sectorului 3.

Primul imobil în cauză este Vila Riccucci, un simbol arhitectural din orașul italian Civitavecchia, aflat la doar 70 de kilometri de Roma, arată documentele în posesia cărora au intrat redacțiile de investigații Snoop și Public Record, care au colaborat cu jurnaliști din Italia.

Vila Riccucci, opera arhitectului Alfiero Antonini (1935-2024). Construcția are un stil modernist, care îți amintește de arhitectura organică a lui Gaudí, cu linii naturale și arcade fluide.

Aceasta a fost achiziționată în 2024 de Lidia Negoiță, 78 de ani, mama lui Robert și Ionuț Negoiță. Robert este primarul Sectorului 3 al Capitalei. Ionuț este un om de afaceri, dezvoltator imobiliar în sectorul condus de fratele său.

Lidia Negoiță a declarat către autorități că stă în Italia și că Vila Riccucci va fi reședința ei principală. Ca rezultat, beneficiază de o scutire de impozit de 487.000 euro.

În ianuarie 2025, un restaurant de pe plajă din Civitavecchia a fost cumpărat de Ilie Negoiță, 81 de ani, soțul Lidiei și tatăl lui Robert și al lui Ionuț Negoiță. Prețul este de 950.000 euro.

Ilie Negoiță nu a fost prezent la tranzacție, pentru care încheiase un contract preliminar din noiembrie 2024.

Atât vila, cât și restaurantul au fost achiziționate în prezența unui român stabilit în Italia.

De meserie, Ilie Negoiță a fost șofer la fabrica de cherestea din Măneciu, lucru confirmat de mai multe persoane din Drajna de Sus și Măneciu. Lidia Negoiță era casnică.

Primarul din Civitavecchia, Marco Piendibene, îl cunoaște pe primarul Sectorului 3 din București, Robert Negoiță. Cei doi politicieni s-au văzut de cel puțin două ori în anul 2024, când au început tranzacțiile, conform declarației lui Vincenzo D'Antò, un consilier local din Civitavecchia.

D'Antò spune că Negoiță i-a invitat în România, iar ei au vizitat-o în perioada 13-16 decembrie 2024. El a adăugat că a aflat de achizițiile făcute în orașul său abia după călătoria în România.

„Erau două clădiri ale orașului abandonate de ani de zile. Dacă cineva vine și investește și le reamenajează, nu poate decât să aducă beneficii orașului", a spus consilierul local.

În Sectorul 3, multe dintre investiții au fost făcute de familia Negoiță chiar prin firme deținute de părinții Lidia și Ilie. Investițiile familiei Negoiță sunt, în general, în domeniul imobiliar.

Lidia și Ilie Negoiță au fost asociați în 16 firme din anii '90 și până acum. Există două perioade distincte:

- În anii 1990 și 2000 au avut companii de mochetă, covoare sau construcții. Toate firmele au dat faliment sau au fost radiate.

- Din a doua jumătate a anilor 2000, intră în firme din industria hotelieră și imobiliară, domeniul de activitate al fiilor (grupul RIN). Majoritatea firmelor sunt active și acum. Este și perioada în care Robert devine deputat PSD de Teleorman.