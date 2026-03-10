Trump admite că nu i-a funcționat ''ciocanul'' contra Iranului nici a doua oară

Conferința de presă a lui Donald Trump a fost prima de după începerea războiului iranian și aseară, aflat fiind în deplasare la Casa Albă, președintele sua și-a luat inima în dinți și la orele 23.30 ora României a început să peroreze lumii pentru că, într-adevăr, era o conferință de presă de interes mondial. Momentul, cum se spune, a fost unul nasol pentru Donald Trump, pentru că bilanțul de până acum al acestui război este unul groaznic pentru cuplul America-Israel, extrem de departe de anunțurile inițiale și de așteptări.

De ce? Hai să enumerăm. Regimul Khamenei din Iran continua tocmai prin alegerea la vârful statului a fiului fostului Ayatollah/ Iranul atacă non-stop și produce pagube uriașe, mai ales Israelului, care însă sunt raportate doar parțial, și bazelor militare americane din țările Orientului Mijlociu. În plus, aceste monarhii arabe declarate ca fiind aliate ale SUA în ultimele 4-5 zile se reorientează geopolitic în timp real și brusc, adică negociază cu China parteneriate economice ce să le mențină într-un trend investițional performant, iar cu Rusia aceste monarhii arabe negociază o viitoare protecție militară de care SUA s-a văzut acum că nu sunt în stare să o asigure. În fine, și grav pentru America și Donald Trump, este că Europa în mod limpede nu e solidară cu partenerul său strategic, ba chiar se pregătește să își reia legăturile energetico-economice pe axa Moscova-Beijing, adică tot cu Rusia și tot cu China. Iar în plan intern, America clocotește, Trump și SUA sunt contestați, mai ales pentru decizia de a fi solidari cu provocarea Israelului la adresa Iranului. În acest context, am urmărit toate canalele americane în ultimele zile, regimul Trump este acuzat de slăbiciune și prostie comparat fiind cu Obama, care la rândul său a fost confruntat cu o situație similară din partea Israelului, dar, atenție, Obama nu a dat curs provocării guvernului israelian.

În aceste condiții pe care vi le-am enumerat în mod incomplet și concis, Trump nu a avut de ales decât manipularea în conferința de presă de aseară, procedură la care este însă maestrul, doar că acum nu îi mai folosește, n-are ce pune pe masă. Atunci a schimbat placa, a spus, spre deosebire de acum 10 zile, că Iranul este cel care se pregătea să atace nu Israelul, ci mai ales vecinii din Orientul Mijlociu. Este ceva ce nu poate demonstra și oricum nu îl mai crede nimeni, mai ales monarhii din țările arabe ale Golfului, ce sunt puși în fața dezastrui și a presiunilor publice. În plus, Trump a refolosit minciuna cu ciocanul din războiul de 12 zile de anul trecut, susținând că a folosit din nou ciocanul ca să distrugă capabilitățile militare ale Iranului. A încercat să pluseze, însă e limpede și se vede cu ochiul liber că ciocanul său, dar și cel al lui Bibi, n-au funcționat nici în acest an, nici anul trecut nu funcționase. Și asta se vede pentru că Iranul atacă de zor și zilnic, inclusiv în această dimineață, fiind bine alimentat de către Rusia și China, pe lângă rezervele militare strategice pe care le are. În fine, de-a lungul conferinței de presă, Trump a lăsat să se înțeleagă că dorește să sfârșească mai curând acest război, nu în conformitate cu declarațiile anterioare când a spus că va dura săptămâni și luni de zile. Acest lucru a mai calmat puțin bursele, a dat în jos prețul petrolului, dar doar cu puțin. Mie mi-e limpede că Donald Trump își caută astfel doar o ieșire din încurcătura mare în care a intrat ca un ageamiu, iar convorbirea sa telefonică cu Putin, dinaintea conferinței de presă, este un argument în plus că Trump caută acum sprijin la ruși, un sprijin de natură să-i facă mai ușoară aterizarea forțată. Mai pun o virgulă și vă reamintesc că acum 9 zile am vorbit despre faptul că Iranul va fi cimitirul lui Donald Trump, să vedem dacă mă va confirma desfășurarea ulterioară a evenimentelor.

Subiectul 2 este despre sistemul din Securistan care vrea să-l refolosească pe Călin Georgescu. Voi cunoașteți de mult părerea mea conform căreia ceea ce s-a petrecut prin așa zisul fenomen Călin Georgescu la alegerile din 2024, apoi după anularea turului 2 și acuzarea lui Călin Georgescu. Tot acest pachet până astăzi a fost doar o mascaradă a sistemului din Securistan. De altfel biografia, faptele și legăturile voievodului confirmă fără dubiu o asemenea apartenență ciudată a lui ba la serviciile securității dinainte de 1989, ba la cele de după 1989 ale serviciului de informații externe, ba la masonerie, ba în multe alte locuri ciudate/ Tot în această idee cred că nu vă îndoiți niciunul dintre voi că decizia de ieri a unui judecător de la Curtea de Apel, care pare că-i oferă satisfacție lui Georgescu, nu este una impusă pe butoane. Prieteni goldiști, justiția din România nu e parțial controlată, este total controlată, iar aici nu există surprize sau judecători corecți și în orice caz nu pentru asemenea mize al căror verdict poate prăbuși tot sistemul subteran de putere, sistem ilegitim, de altfel. Așadar bazați-vă că se joacă un nou act din teatrul pentru proști unde Călin Georgescu a fost distribuit în rol principal încă din 2024.

Se dă speranță mulțimii suveraniste că alegerile vor fi declarate illegitime, că pleacă Nicușor Dan și Bolojan și vine voievodul călare pe un cal alb, adică iarăși se va marșa pe turul 2 înapoi, că merge, sună bine, lumea s-a obișnuit cu poezia asta. O să vedeți că și conferințele de presă ale voievodului vor fi mai dese și mai dense, și, bineînțeles, în mod clar vor fi preluate pe toate mijloacele de prese din Securistan în mod gratuit, că nu-i așa, voievodul nu are bani. Victimizările sale, ale soției sale, ale unora de pe lângă ei vor curge în serie. Unele victimizări vor fi de natură vetustă, adică învechite, altele însă vor fi noi, așa cum a demonstrat aseară chiar Cristela Georgescu care a decis să-și întrerupă postul Paștelui și să-i facă un cadou mediatic Ancăi Alexandrescu Apărând acolo și vorbind despre două amenzi în valoare de 50.000 de euro pe care familia Georgescu trebuie să le plătească. Da, ăștia sunt bani foarte mulți pentru fiecare român, dar pentru familia Georgescu, credeți-mă că sunt bani de semințe. Cam știu câți bani au strâns în campaniile din 2024 și 2025, la 50.000 de euro nici nu sughit. N-am nicio plăcere să analizez în această notă ce se petrece, însă neavând nicio îndoială că despre asta e vorba, am și datoria pe care mi-am autoimpus-o să vă spun adevărul.

Care pot să fie efectele? Păi primul și cel mai important este punerea în umbră din nou a AUR. și a lui George Simion Prin această refolosire a lui Călin Georgescu, ați văzut și sondajele comandate și apărute exact ieri odată cu decizia din Justiție în care AUR-ul scade în sondaje. Ați văzut și procedurile din ultimele zile de decredibilizare a Dianei Șoșoacă, și pot să vă mai dau multe exemple. Un alt efect este cel de circ. Sistemul din Securistan creează prin refolosire a lui Călin Georgescu un nou circ, sezonul de primăvară 2026. De ce? Pentru că în mod evident decăderea economică a venit deja, este pe capul nostru, iar pâine în consecință nu se mai poate oferi mulțimii, așadar se oferă circ. Și apropo de voievodm la final, așa cum presupuneam, adineauri a ieșit din nou public și spunând lucruri mai des și mai dense, îi anunță printre altele pe amărâții care cred în el că începe să le dea întâlnire la mănăstiri de data asta, așa cum am pronosticat în urmă cu un an și jumătate. Exact chipul lui Petrache Lupu de la Maglavit, iar Maglavit va fi fiecare mănăstire pe care o vizitează. Este unsul Domnului nostru Iisus Hristos, asta vrea să ne dea de înțeles Călin Georgescu. Dar apropo, l-ați auzit vreunul pe Georgescu să vorbească despre atacul americano-israelian în Iran? Și să reclame încălcarea suveranității, că doar el zice că este suveranist, a unui stat care nu a deranjat niciunul dintre vecini? Nu l-ați auzit. De ce? Pentru că nu lasă stăpânii lui, prieteni goldiști, stăpânii lui sunt securiști, masoni, unii români, alții evrei, alții britanici și așa mai departe.

Cozmin Gușă