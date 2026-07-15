Un rege al Franței folosea pulbere de la un corp mumificat pe post de aspirină. Un altul, din Anglia, se trata cu pulbere de craniu uman

In trecutul omenirii, morții mumificați erau măcinați în pulbere, băuți în vin și epilepsia era tratată cu pulbere de craniu. Aceasta era medicina oficială, prescrisă de medici autorizați.

Francis I al Franței purta pulbere de mumie ca pe o aspirină de buzunar. Charles II încă era tratat cu pulbere de craniu uman distilat pe patul de moarte. Logica de bază era că o persoană care a murit tânără și prin violență încă deținea vitalitate neconsumată în carne. "Mănâncă-l și s-ar putea să îi absorbi viața pe care ei nu au avut-o niciodată.", spuneau medicii vremii.

Mumiile egiptene autentice erau finite și scumpe, așa că comercianții au început să fabrice înlocuitori. Au luat condamnații la moarte, sclavii, morții de ciumă și săracii neclaimati, i-au uscat și copt, și i-au vândut Europei ca rămășițe antice.

Scrieri vechi examinează ceea ce numesc clasa intermediară: instituțiile, comercianții, experții, așa-numitele elite și intermediarii care extrag valoare din cei vulnerabili, o transformă într-o marfă respectabilă și o îndreaptă către cei cu bani și putere. Comerțul cu mumii oferă un exemplu neobișnuit de literal.

Corpurile proveneau de la cei neputincioși. Cumpărătorii erau regi. Brokerii și instituțiile au transformat rămășițele exploatate într-un produs de lux și au crescut valoarea. Carnea celor neputincioși a devenit farmacia celor puternici. Această poftă nu a dispărut niciodată. Se extinde de la o petiție virală pentru a bea "suc de mamă" până la fondatori care plătesc mii pentru plasmă de la donatori tineri.

Clasa intermediară nu se ocupă doar cu cereale și argint. Când piața permite, te va mișca. De altfel, la fel de șocante sunt comuniunea și consumul ritualic de carne de om, lunga istorie a canibalismului, diferența dintre canibalismul de supraviețuire și practica ceremonială, piețele moderne care pun un preț pe sângele și țesutul uman, și bolile care pot fi transmise între oameni atunci când corpul unuia devine hrană pentru altul.