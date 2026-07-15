Petrișor Peiu, după ce Nicușor Dan a respins AUR la guvernare: „Este o mare ticăloșie la care se pretează omulețul de la Cotroceni"

Senatorul AUR Petrișor Peiu a lansat miercuri, 15 iulie, un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce șeful statului a explicat public de ce nu ia în calcul o formulă de guvernare care să includă AUR. Parlamentarul susține că afirmațiile președintelui reprezintă o încercare de discreditare a partidului și îl acuză pe acesta că urmărește să își extindă influența dincolo de limitele stabilite de Constituție.

Reacția lui Peiu vine după un interviu acordat de Nicușor Dan pentru Știrile ProTV, în care președintele a afirmat că AUR nu este un partid pro-occidental și că acesta este principalul motiv pentru care nu poate face parte dintr-un guvern. Potrivit șefului statului, o astfel de formulă ar afecta atât securitatea României, cât și încrederea partenerilor externi, inclusiv în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, Petrișor Peiu afirmă că poziția exprimată de Nicușor Dan confirmă motivele pentru care AUR nu ar fi susținut niciodată un guvern asociat actualului președinte. „Sper că acum le este limpede tuturor adepților votării guvernelor Tomac-Veștea-posibil Nazare de ce nu era/este posibil ca AUR să voteze vreodată vreo emanație a lui Nicușor Dan!", afirmă senatorul.

Acesta susține că declarațiile președintelui contribuie la lămurirea poziției partidului în fața propriului electorat. „Președintele Dan, printr-un gest descalificant, ajută la clarificarea totală în zona AUR și a susținătorilor acestui partid", spune Petrișor Peiu. Senatorul formulează apoi acuzații directe la adresa șefului statului, despre care afirmă că încearcă să își justifice proiectul politic prin etichetarea adversarilor.

„Pe de altă parte, este o mare ticăloșie la care se pretează omulețul de la Cotroceni: folosirea minciunii la nivel național și promovarea conducerii personale. Nicușor Dan s-a devoalat: este un om mic cu ambiții infinit mai mari decât îi permite Constituția!", susține acesta.

Criticile lui Petrișor Peiu au fost formulate după interviul în care Nicușor Dan a explicat că, în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni, nu i-a fost propusă nicio formulă de guvernare care să includă AUR. Președintele a declarat că o astfel de variantă nu este acceptabilă din perspectiva securității naționale și a stabilității economice, arătând că România trebuie să își păstreze credibilitatea în relația cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO.

În replică, senatorul AUR susține că explicația invocată de președinte ascunde, de fapt, o altă miză politică. „Descompunerea mișcărilor lui Dan este cât se poate de facilă. Acesta își dorește un regim personal, să conducă singur și autoritar țara, motiv pentru care și-a inventat și o motivație: să apere țara de așa-zisul pericol anti-occidental!", afirmă Petrișor Peiu.

Acesta susține că Nicușor Dan și-ar fi schimbat discursul față de perioada anterioară și explică de ce, în opinia sa, doar AUR este vizat în prezent.

„De ce AUR este singurul partid etichetat de Dan ca fiind anti-occidental, deși acum un an același Dan vorbea de trei partide anti-occidentale? Simplu: pentru că AUR se opune visului lui Nicușor Dan de a conduce singur și direct țara, ignorând regulile democratice", spune senatorul.

În încheiere, Petrișor Peiu respinge afirmațiile potrivit cărora AUR ar avea o orientare anti-occidentală și susține că etichetarea partidului urmărește izolarea sa politică.

„Evident că AUR nu este deloc anti-occidental, iar Nicușor Dan știe acest lucru, dar omulețul mic cu ambiții mari vrea neapărat să fie Carol al II-lea și nu știe cum. Dacă nu a putut să pună stăpânire pe AUR, încearcă să îl discrediteze, pentru a-și justifica derapajele anti-democratice", afirmă Petrișor Peiu.