Sondaj comandat de PSD: AUR ar câștiga alegerile parlamentare cu 40% din voturi. Ce procente au restul partidelor, la mare distanță de locul 1
Postat la: 15.07.2026 |
Un sondaj IRES realizat la comanda PSD indică o schimbare semnificativă în opțiunile electorale ale românilor, cu AUR pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, la o distanță considerabilă de celelalte partide.
PSD, PNL și USR ar urma în clasament, potrivit cercetării realizate la începutul lunii iulie pe un eșantion de peste 1.000 de persoane.
Sondajul arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 40% dintre voturile exprimate.
Pe locul al doilea s-ar clasa PSD, cu 21%, PNL ar fi pe locul al treilea, cu 17%, urmat de USR cu 10%. UDMR fiind cotat cu doar 3% dintre voturi, Partidul SENS și SOS România ar obține fiecare câte 2%, în timp ce POT ar avea 1%.
Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie - 2 iulie 2026, pe un eșantion de 1.002 respondenți, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populația adultă, neinstituționalizată din România, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.
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