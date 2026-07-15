În prima jumătate a acestui an, țările europene au stabilit un record la importul de gaz natural lichefiat (GNL) de la uzina Yamal LNG, din Rusia, a anunțat cotidianul economic Financial Times.

În lunile de referință, Europa a importat mai mult gaz natural lichefiat decât în oricare altă perioadă anterioară, folosind, practic, întreaga producție a uzinei menționte mai sus înaintea intrării în vigoare a interdicției privind importul acestei materii prime din Rusia.

Volumul achizițiilor a atins 9,89 milioane de tone, cu 18% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit estimărilor, valoarea însumată a importurilor s-a ridicat până la 6 miliarde de euro. Principalii cumpărători au fost Franța, Spania și Belgia.

Aceste cifre evidențiază rolul cheie pe care Europa continuă să îl joace în menținerea funcționării celui mai important proiect energetic al Rusiei în al cincilea an de conflict ucrainean, concluzionează Financial Times. (M.G.G.)