O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit să țină departe concurența din China De fiecare dată când folosești inteligența artificială, depinzi, într-o mică măsură, de o companie olandeză cu 42 de ani de experiență și 44.000 de angajați, care cheltuiește 4,5 miliarde de euro în fiecare an pentru a-și dezvolta tehnologia.

ASML, cu sediul central în Olanda, produce mașinile care produc cipurile ce fac posibilă inteligența artificială. Mai precis, produce singurele mașini din lume capabile să imprime modelele microscopice pe plăcile de siliciu care definesc cei mai avansați semiconductori - un proces numit litografie ultravioletă extremă sau EUV. Mașinile au aproximativ dimensiunea unui autobuz școlar, durează luni de zile pentru asamblare, implică sute de furnizori și costă între 200 de milioane de dolari și peste 400 de milioane de dolari bucata, în funcție de generație, scrie TechCrunch.

Acest monopol a făcut din ASML cea mai valoroasă companie din Europa, cu o valoare de peste 530 de miliarde de dolari. Având în vedere că cele mai mari patru companii americane de tehnologie, Microsoft, Meta, Amazon și Google, au alocat peste 600 de miliarde de dolari în cheltuieli pentru infrastructura de inteligență artificială numai în acest an, cererea pentru mașinile ASML a crescut până la punctul în care compania a declarat că lumea nu va avea suficiente cipuri timp de ani de zile.

De-a lungul timpului au apărut informații conform cărora foști ingineri ai ASML din China ar fi reușit să reconstituie parțial tehnologia, lucru respins din start de Christophe Fouquet, director general al ASML din anul 2024, după mai bine de un deceniu petrecut în companie.

"Pentru a face inginerie inversă asupra unui sistem, mai întâi trebuie să ai acel sistem. Iar în China nu există nicio mașină EUV - nu am livrat niciodată astfel de echipamente acolo. Știm unde se află toate echipamentele pe care le-am livrat. Sunt fie în uz la clienți, iar pe acelea le monitorizăm, fie au fost demontate și au revenit la noi", a declarat Fouquet pentru aceeași sursă. De asemenea, el spune că ASML a decis foarte devreme să separe complet personalul care poate avea acces la tehnologia EUV, documentație și instruire, de cei care nu pot avea acces la aceste informații.