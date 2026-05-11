Cum s-a infectat pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră olandeză
Postat la: 11.05.2026 |
Pacientul zero al focarului de hantavirus izbucnit la bordul navei MV Hondius este cel mai probabil ornitologul olandez. Soția sa a murit două săptămâni mai târziu. El ar fi contactat virusul dintr-o zonă pe care localnicii o ocolesc tocmai din cauza pericolului de infectare.
La 4 mai, în urmă cu o săptămână, un purtător de cuvânt al Ministerului olandez de Externe a confirmat decesul unui cuplu de cetățeni la bordul navei de croazieră MV Hondius, care aparține companiei maritime Oceanwide Expeditions. A fost raportată o „situație medicală gravă" la bordul navei, care asigura o legătură de la Ushuaia, în Argentina, la Capul Verde. Nava a fost atinsă de un val de infecții legate de hantavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), un virus transmis adesea de către rozătoare.
Miercuri, Ministerul sud-african al Sănătății preciza că tulpina virusului detectată la unul dintre pasagerii croazierei evacuat în Africa de Sud este cea din Anzi, care se transmite de la om la om. Vaporul, care a plecat în croazieră la 20 martie, urma să efectueze ultima escală în acea zi. Însă cazul, ieșit din comun, agită presa internațională. În afară de cuplul olandez, alt pasager, un britanic, a murit în urma infecției, iar unul dintre cei cinci francezi repatriați duminică a prezentat „simptome în avion".
În spatele acestui bilanț sanitar se află povestea tragică a celor doi pensionari olandezi, plecați împreună la capătul lumii, al căror voiaj s-a încheiat la câteva zile diferență. Leo și Mirjam Schilperoord erau ornitologi și reveneau dintr-o călătorie în Argentina, unde au observat fauna locală. Bărbatul în vârstă de 70 de ani a murit primul. El tocmai a fost identificat ca fiind presupusul pacient zero al epidemiei de pe nava de croazieră.
Bărbatului i s-a făcut rău la bordul navei și prezenta simptome asemănătoare unei infecții - tulburări respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree - înainte să moară, la 11 aprilie. Rămășițele i-au fost debarcate de urgență la Sainte-Hélène, un teritoriu britanic la Sfânta Elena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud. Soția sa, în vârstă de 69 de ani, inițial sănătoasă, l-a însoțit până la această escală. Însă, pe drumul de întoarcere, a dezvoltat și ea simptome - dureri și vărsături. Evacuată către Africa de Sud, ea a murit două săptămâni mai târziu într-un spital la Johannesburg.
Publicația olandeză Algemeen Dagblad oferă câteva informații suplimentare despre identitatea lor. Cuplul este originar din Haulerwijk, un sat cu aproximativ 3.000 de locuitori, situat în comuna Ooststellingwerf, în provincia Frizia. Ei erau cunoscuți și respectați de către locuitori, care-i prezintă ca pe niște „îndrăgostiți de natură" și „ornitologi (specialiști în studiul păsărilor) pasionați". Cu puțin înainte de a se îmbarca pe MV Hondius, ei au făcut un lung periplu prin America de Sud și au ales să-și continue aventura cu această croazieră paradisiacă a companiei Oceanwide Expeditions, cu plecare din Vlissingen, o comună în Olanda.
În timpul călătoriei în Argentina, cuplul a fost la o groapă de gunoi, în apropiere de orașul Ushuaia, pentru a observa Caracara cu gâtul alb, care se află în regiune. Locul este cunoscut în rândul pasionaților de ornitologie din cauza faptului că păsările vin să se hrănească acolo. Însă localnicii preferă să-l evite, din cauza numeroaselor rozătoare prezente, purtătoare de hantavirus. Potrivit autorităților, la această groapă de gunoi a contractat cuplul virusul.
Oceanwide Expeditions a anunțat, într-un comunicat citat de The Independent, că „autoritățile olandeze au acceptat să desfășoare un efort comun în vederea organizării repatrierii celor două persoane către Olanda", o promisiune respectată. Pasagerii navei au fost evacuați pe Insula Tenerife duminică, iar apoi au fost repatriați în țara lor, în urma desfășurării unui protocol sanitar riguros.
