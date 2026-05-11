Tot mai mulți americani consideră că tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump au fost înscenate

Un număr semnificativ de cetățeni americani pun sub semnul întrebării veridicitatea atacurilor care l-au vizat pe Donald Trump, indică un sondaj recent citat de The Washington Post. Deși autoritățile federale au confirmat natura reală a acestor incidente, teoriile conspirației continuă să se propage masiv în mediul online.

Potrivit cercetării realizate de NewsGuard împreună cu YouGov, o parte considerabilă din populație respinge versiunea oficială a evenimentelor, în special în ceea ce privește cel mai recent incident de la Washington. „Potrivit cercetării realizate de NewsGuard împreună cu YouGov, 24% dintre respondenți consideră că atacul armat din aprilie 2026 de la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă a fost „falsificat".

Suspiciuni similare persistă și în cazul celor două incidente majore din 2024 - atacul de la mitingul din Butler, Pennsylvania, și tentativa dejucată de la terenul de golf al lui Trump din Florida. Aproximativ 21% dintre democrați cred că toate cele trei incidente au fost înscenate, în timp ce procentul este mult mai redus în rândul republicanilor și independenților." Teoriile conspirației au început să prindă contur încă de la primul incident din Pennsylvania, unde imaginea cu Trump ridicând pumnul a devenit virală, dar și subiect de speculații.

„Pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting electoral organizat în Butler, statul Pennsylvania, Trump a fost rănit la urechea dreaptă după ce atacatorul Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, a tras opt focuri de armă de pe acoperișul unei clădiri din apropiere." Ulterior, incidentul din Florida și cel mai recent atac din aprilie 2026 au adăugat noi straturi de neîncredere pentru sceptici. „Cel mai recent incident a avut loc în aprilie 2026, la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă din Washington. Un bărbat înarmat cu o pușcă, pistol și cuțite a încercat să pătrundă în zona de securitate și a deschis focul asupra unui agent Secret Service."

În ciuda probelor adunate de FBI și Departamentul de Justiție, o parte a publicului preferă interpretările subiective oferite de rețelele sociale. „Deși FBI, Secret Service și Departamentul de Justiție au confirmat oficial natura atacurilor, o parte importantă a opiniei publice continuă să creadă că episoadele au fost regizate. Fotografia iconică din Butler, în care Trump ridică pumnul după ce este evacuat de agenți, a devenit unul dintre principalele „argumente" ale conspiraționiștilor, alături de speculațiile privind rana relativ minoră la ureche și reacția rapidă a forțelor de securitate."