Cum umfla prețurile Marian Vanghelie. Fostul primar a fost trimis în judecată într-un nou dosar - „Economat 2" - Prejudiciul: 120 milioane lei

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un nou dosar de corupție care vizează achiziții publice derulate prin Economat Sector 5, în perioada 2018-2020. Fostul primar este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

În total, 31 de inculpați - persoane fizice și juri În total, 31 de inculpați - persoane fizice și juridice - au fost trimiși în judecată în dosarul instrumentat de DNA. Anchetatorii susțin că prin achiziții de bunuri la prețuri supraevaluate ar fi fost produs un prejudiciu total de peste 120,4 milioane de lei în dauna Primăriei Sectorului 5, a societății Economat Sector 5 și a altor instituții publice din subordinea autorităților locale.

Potrivit procurorilor, la finalul anului 2018 ar fi fost constituit un grup infracțional organizat din care ar fi făcut parte Marian Vanghelie, Petre Marian-Leonard - director general al Economat Sector 5 la acel moment - și administratorul unei firme private, alături de alți oameni de afaceri.

DNA susține că gruparea ar fi controlat un circuit comercial prin care produse alimentare și nealimentare erau cumpărate de la furnizori și revândute apoi către Economat Sector 5 la prețuri mult majorate. Ulterior, societatea aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5 ar fi revândut bunurile către instituții publice și companii ale administrației locale.

Anchetatorii afirmă că prețurile ar fi fost majorate artificial, în medie, de aproximativ nouă ori, existând și cazuri în care anumite produse ar fi fost cumpărate la valori de până la 31 de ori mai mari decât prețul inițial practicat de furnizori. Printre produsele vizate în anchetă se numără măști FFP2, geluri dezinfectante, produse de curățenie, papetărie, alimente, tarabe pentru piețe și cântare comerciale.

Potrivit DNA, firme administrate în fapt de Marian Vanghelie ar fi obținut foloase necuvenite de peste 99 de milioane de lei. Procurorii susțin că una dintre societăți ar fi încasat aproximativ 57,5 milioane de lei, iar o altă firmă peste 41,8 milioane de lei.

Procurorii mai arată că mai multe instituții publice s-au constituit părți civile în proces, printre acestea fiind Primăria Sectorului 5, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, precum și mai multe unități de învățământ din sector.

Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților din dosar, inclusiv persoane fizice și firme, măsura fiind luată pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 120 de milioane de lei.

Nu este primul dosar penal important în care este implicat fostul primar al Sectorului 5. În 2024, Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA și în dosarul „Economatul", în care procurorii îl acuzau de fapte de corupție și de implicare în contracte publice derulate prin societatea Economat Sector 5. Potrivit anchetatorilor, în acel dosar erau investigate presupuse achiziții supraevaluate și mecanisme prin care ar fi fost direcționate fonduri publice către firme apropiate fostului edil.