Dosarele OZN aprind dezbateri religioase: un obiect „în opt colțuri" dezvoltă teoria îngerilor

Un videoclip inclus în primul val de documente despre fenomene aeriene neidentificate (OZN), publicate vineri, 8 mai, în cadrul procesului de declasificare inițiat în SUA, a declanșat o amplă dezbatere online după ce unii utilizatori și lideri religioși au susținut că obiectul filmat ar putea semăna cu entități descrise în texte biblice.

Înregistrarea, realizată în 2013 și surprinsă de senzori militari cu infraroșu, arată un obiect luminos, cu o formă care amintește de o „stea cu opt colțuri", mișcându-se rapid în întuneric și modificându-și constant conturul, cu extensii neregulate. Mai multe voci, inclusiv oficiali americani și lideri religioși, au sugerat că obiectul ar putea fi asociat cu descrieri ale heruvimilor - ființe cerești prezentate în tradiția iudeo-creștină ca având mai multe aripi, fețe și ochi.

Pastorul din Texas Josh Howerton a afirmat pe platforma X că forma observată în imagini seamănă cu viziunile din Cartea lui Ezechiel, unde sunt descrise structuri luminoase și „roți în roți" care se mișcă lângă tronul divin. „Ceea ce încerc să evidențiez este posibila suprapunere între o cosmologie biblică și unele dintre lucrurile pe care le vedeți online", a scris acesta. Congresmena Anna Paulina Luna a distribuit, la rândul său, o ilustrație artistică a unui heruvim, sugerând o posibilă asemănare.

Discuțiile au readus în atenție un pasaj frecvent citat din Cartea lui Ezechiel, în care sunt descrise „roți" strălucitoare, intersectate, care se mișcă fără a se întoarce, interpretate de tradiția religioasă drept o viziune asupra realităților cerești complexe. Pe rețelele sociale, unii utilizatori au mers mai departe, comparând obiectul cu serafimii din Cartea lui Isaia - descriși ca ființe cu șase aripi, aflate în proximitatea tronului lui Dumnezeu.

Nu toți au acceptat însă aceste interpretări. Mai mulți utilizatori au atras atenția că obiectul din imagini pare să aibă opt puncte, în timp ce descrierile biblice nu corespund acestei forme. „Serios? Acum orice lumină pe cer e înger?", a comentat un utilizator, criticând speculațiile. Clipul provine din înregistrări militare realizate cu senzori infraroșu. Obiectul este surprins accelerând brusc, schimbând direcția și dispărând periodic din câmpul vizual, înainte de a reapărea.

Oficialii care au publicat materialul au precizat că descrierile asociate imaginilor au scop informativ și nu reprezintă o confirmare a naturii sau originii fenomenului. Materialele fac parte dintr-un set mai amplu de documente desecretizate la ordinul administrației americane, în cadrul unei inițiative de transparență privind fenomenele aeriene neidentificate.

Președinte Donald Trump a afirmat că publicarea urmărește să ofere cetățenilor acces direct la informații despre obiecte zburătoare neidentificate și posibile fenomene extraterestre, lăsând interpretarea la latitudinea publicului. În paralel, unii congresmeni americani care susțin de mult timp transparența în acest domeniu au descris noile materiale ca fiind doar „începutul" unei serii mai ample de dezvăluiri.

Dezbaterea generată de videoclip reflectă tensiunea constantă dintre interpretările științifice, militare și religioase ale fenomenelor aeriene neidentificate. În lipsa unor concluzii oficiale privind natura obiectului, discuția rămâne deschisă - oscilând între explicații tehnologice, ipoteze speculative și lecturi simbolice inspirate din texte sacre.