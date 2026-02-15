„Poliția" TikTok - Compania recrutează români pentru cenzura așa-zisului "conținut sensibil" în România

TikTok recrutează în această perioadă români pentru poziții de analiză și verificare a conținutului din platformă, posturile fiind disponibile în București și vizând candidați cu competențe solide în cel puțin două limbi străine, dintre care una este engleza.

Potrivit anunțurilor publicate de companie pe pagina sa de LinkedIn, este vorba despre poziții de Search Operations Quality Assurance Analyst. Decizia vine după ani în care platformei i s-a reproșat că este un „rai" al abuzurilor și al conținutului nemoderat, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale din 2024.

Condiția esențială pentru aplicanți este stăpânirea fluentă a limbii engleze, alături de una dintre următoarele limbi: franceză, germană, arabă sau italiană. Recrutarea vizează persoane capabile să lucreze cu volume mari de informații și să analizeze conținut digital într-un ritm susținut.

Posturile sunt disponibile pe perioadă determinată, de 12 luni, conform informațiilor publice din anunțurile de angajare, iar activitatea se va desfășura în București.

Responsabilitățile aferente poziției presupun parcurgerea și analizarea conținutului publicat pe rețeaua de socializare, cu scopul de a verifica respectarea standardelor comunității. Este vorba despre imagini, materiale video și texte care pot include situații sensibile sau chiar traumatizante.

Descrierea postului arată că angajații vor putea intra în contact cu materiale care conțin hărțuire, abuz, inclusiv asupra copiilor, tortură, suicid, crimă sau alte forme de conținut problematic. Rolul acestora este de a evalua dacă respectivele materiale încalcă regulile platformei și de a contribui la menținerea unui mediu online sigur.

Astfel, poziția presupune o capacitate ridicată de concentrare și reziliență psihică, în contextul în care analiza conținutului poate implica expunerea la imagini sau mesaje cu un impact emoțional puternic.

Un aspect important menționat explicit în anunțurile de recrutare este faptul că persoanele selectate nu vor semna contracte de muncă direct cu TikTok. În acte, angajatorul va fi un agent de muncă temporară.

Acest agent va fi cel care va încheia contractele individuale de muncă și va plăti salariile angajaților din România, în timp ce TikTok va avea calitatea de beneficiar al serviciilor prestate. Modelul este unul frecvent utilizat în industria de moderare a conținutului, unde companiile mari externalizează formal relațiile de muncă.

Anunțurile de recrutare pot fi consultate pe pagina oficială de LinkedIn a companiei, unde sunt detaliate cerințele lingvistice, responsabilitățile și durata contractelor pentru aceste poziții din București.