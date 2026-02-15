Numele unei judecătoare a CCR, folosit de mafioți ucraineni. „E foarte gravă și extrem de ciudată folosirea numelui meu"

Numele unei judecătoare a CCR, folosit de mafioți ucraineni. „E foarte gravă și extrem de ciudată folosirea numelui meu

Numele unei judecătoare de la Curtea Constituțională a României a fost folosit în mod fraudulos într-o operațiune de preluare ilegală a unei firme din România. Din primele date, operațiunea ar fi fost orchestrată de o rețea de criminalitate organizată cu ramificații ucrainene.

Falsificatorii ar fi utilizat o parafă de notar pe care judecătoarea Laura Iuliana Scântei nu o mai folosește din 2022. Astfel, infractorii ar fi indus în eroare autoritățile pentru a facilita înstrăinarea frauduloasă a societății.

Contactată de Antena 3, judecătoarea a calificat actele drept „falsuri grosolane" și a anunțat că a depus plângere penală.

„Am formulat plângere penală la Secția 1 Poliție. Nu am avut niciodată acea semnătură olografă. Toate sigiliile și ștampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici București în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals. E foarte grav și extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context", a precizat judecătoarea CCR.

Puiu Nedelcu, proprietarul firmei preluate ilegal, spune că a descoperit o întreagă schemă de falsificare de documente, cel mai probabil folosită pentru spălarea de bani. Acesta afirmă că nu a avut nicio legătură cu sediul social declarat în acte și că nu a semnat niciun document de cesiune.

Cu toate acestea, în Registrul Comerțului apare o hotărâre a asociaților prin care firma este transferată către un cetățean ucrainean, Mihail Zaichenko, despre care Nedelcu spune că nu l-a întâlnit niciodată.

Mai mult, după preluarea inițială, societatea ar fi fost cesionată rapid către o altă persoană, tot de naționalitate ucraineană, ambele având domiciliul declarat la Kiev.

Avocata Raluca Andreea Popescu a explicat mecanismul prin care firma a fost înstrăinată succesiv, pentru a i se pierde urma.

Potrivit acesteia, după ce proprietarul inițial a fost deposedat de active printr-o hotărâre falsă, compania a fost trecută pe numele unui cetățean ucrainean din Kiev, care a cesionat-o ulterior unui al doilea conațional.

„Dumnezeu știe ce-i pe firma aia, oamenii ăia, pentru că nu s-a oprit aici. Deci a existat această hotărâre a adunării generale în care, teoretic, omul ăsta și-a golit firma, după care la rând, după această intrare a cetățeanului ucrainean, el la rândul lui a mai cesionat, a ieșit el din firmă și a cesionat altei persoane de naționalitate ucraineană, ambele având domiciliile la Kiev - pe stânga, că pe dreapta nu știu", a explicat avocata.

În centrul operațiunii apare numele lui Daniel Merla, un recidivist din Constanța, care recunoaște că și-a făcut anul trecut o semnătură electronică, dar neagă orice implicare în firme sau delegări.

Semnătura lui apare însă pe mai multe documente din anchetă.

