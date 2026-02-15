E Game Over: Gigantul tehnologic chinez Baidu integrează agentul AI OpenClaw în aplicaţia sa de căutare

Gigantul tehnologic chinez Baidu va oferi utilizatorilor aplicaţiei sale principale de smartphone acces direct la agentul de inteligenţă artificială OpenClaw, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, citat de CNBC.

Începând de vineri, utilizatorii care optează pentru activarea funcţiei pot interacţiona cu agentul AI direct din aplicaţia de căutare Baidu pentru a îndeplini sarcini precum programarea întâlnirilor, organizarea fişierelor sau scrierea de cod.

OpenClaw, un agent AI open-source dezvoltat în Austria, a devenit recent extrem de popular datorită capacităţii sale de a automatiza activităţi precum gestionarea e-mailurilor şi utilizarea serviciilor online. Anterior, instrumentul putea fi accesat doar prin aplicaţii de mesagerie precum WhatsApp sau Telegram.

Companii chineze precum Alibaba, Tencent şi Baidu au permis deja rularea OpenClaw pe infrastructurile lor de cloud.

Compania extinde, de asemenea, capabilităţile OpenClaw către divizia sa de comerţ electronic şi alte servicii.

Lansarea are loc cu doar câteva zile înainte de Anul Nou Lunar din China, într-un context în care marile companii de internet concurează pentru atragerea de noi utilizatori şi monetizarea investiţiilor în inteligenţă artificială.

Alibaba a integrat, la rândul său, platformele sale de comerţ electronic, precum Taobao şi site-ul de turism Fliggy, cu chatbotul său AI Qwen. Compania a anunţat că a înregistrat peste 120 de milioane de comenzi ale consumatorilor prin aplicaţie în cele şase zile până la 11 februarie.

Utilizatorii Qwen pot compara recomandări personalizate de produse şi pot finaliza plata prin Alipay direct în chatbot, fără a mai părăsi aplicaţia, spre deosebire de versiunea anterioară în care era necesară navigarea între mai multe platforme pentru finalizarea tranzacţiei.

În pofida interesului tot mai mare pentru agenţi AI precum OpenClaw, firme de securitate cibernetică, inclusiv CrowdStrike, au avertizat asupra riscurilor asociate acordării unui acces nelimitat al acestor instrumente la sistemele informatice ale companiilor.