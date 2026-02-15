Cât e pensia specială a lui Giani, judecătorul CCR aflat în concediu paternal. Magistratul care nu vrea reformă a primit 90.000 de euro dar de nuntă

Judecătorul constituțional Gheorghe Stan, numit la CCR de Parlamentul României la propunerea Partidului Social Democrat (PSD), se află din nou în atenția publică după ce a avut o nouă metodă de blocare a reformei pensiilor de serviciu ale magistraților.

După ce în trecut a ieșit din sală și nu s-a mai prezentat la deliberare, alături de trei colegi susținuți tot de PSD, magistratul Stan (52 de ani) a intrat recent în concediu paternal pentru zece zile lucrătoare, fapt care limitează CCR în pronunțarea asupra reformei instituită de premierul Ilie Bolojan.

Absența sa are consecințe asupra activității Curții întrucât regulamentul prevede că o decizie nu poate fi luată fără participarea judecătorului prezent la dezbaterile inițiale.

Blocajul prelungit la CCR a început spre finalul anului trecut, atunci când toți cei patru membri ai Curții numiți cu susținere social-democrată - Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Cristian Deliorga și Gheorghe Stan - au început să lipsească de la ședințele de plen, împiedicând adoptarea unei hotărâri.

Conform declarației de avere depusă în 2024, Gheorghe Stan deține un apartament de 137 mp în Spania, două autoturisme Audi A6 (2008 și 2016), un depozit bancar de 76.989 lei și a declarat un dar de nuntă de 90.000 de euro.

Veniturile analizate de Ziare.com includ aproximativ 107.000 de euro din salarii: 473.540 lei de la CCR, 59.283 lei drept compensație pentru concediu neefectuat și 6.533 lei diferențe salariale. În același an, a primit în jur de 110.000 de euro din pensii de serviciu și diferențe restante.

În 2023, conform unei alte declarații de avere, acesta a încasat 70.000 de euro doar din pensia specială. Activitatea de procuror și-a încetat-o la vârsta de 51 de ani.

Actul normativ aflat în discuție prevede că pensiile magistraților nu pot depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare ar urma să crească gradual, pe parcursul a 15 ani. Astfel, judecătorii și procurorii ar urma să se pensioneze la 65 de ani începând cu anul 2042.

Noul termen pentru o eventuală decizie a judecătorilor CCR este 18 februarie 2026.

Date extrase din declarația de avere a lui Gheorghe Stan (13.06.2024)

Bunuri imobile

Apartament

Țara: Spania

Localitate: Mijas, Calahonda

An dobândire: 2024

Suprafață: 137,56 mp

Cota parte: 1/2 - Contract de vânzare-cumpărare

Titulari: Gheorghe Stan și Stan-Humulescu Maria-Ecaterina

Bunuri mobile (autovehicule)

Audi A6 - anul fabricației 2008 (contract de vânzare-cumpărare)

Audi A6 - anul fabricației 2016 (contract de vânzare-cumpărare)

Active financiare

Depozit bancar

Instituție: Vista Bank

Tip: Depozit bancar

Valută: RON

An deschidere: 2024

Sold: 76.989 lei

Datorii

Credit ING Extra ROL - 35.000 RON, contractat 2017, scadent 2032

Cadouri / venituri în natură

Dar de nuntă: 90.000 de euro

Venituri (ultimul an fiscal încheiat - 2023)

Venituri din salarii - Gheorghe Stan

CCR - drepturi salariale: 473.540 RON

CCR - compensație concediu neefectuat în 2022: 59.283 RON

Inspecția Judiciară - diferențe salariale: 6.533 RON

Venituri din salarii - Soție (judecător)

Tribunalul București - salariu: 139.288 RON

Tribunalul Iași - diferențe salariale: 35.660 RON

Venituri din pensii - Gheorghe Stan

Pensia de serviciu (Casa de Pensii Bacău): 287.572 RON

Diferențe restante pensie (mai-august 2023): 67.060 RON

Pensie privată - Pilon II (NN România): 198.937 RON